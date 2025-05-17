СМИ: НАТО настаивает на увеличении числа немецких военных
Welt: НАТО настаивает на увеличении числа немецких военнослужащих к 2030 году
© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие военнослужащие на танках Leopard 2
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие военнослужащие на танках Leopard 2. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. НАТО настаивает на увеличении числа немецких военнослужащих с примерно 180 тысяч до 240-260 тысяч c 2030 года, кадровики вооруженных сил ФРГ считают эти показатели нереалистичными, сообщила в субботу газета Welt со ссылкой на источники в кругах НАТО и бундесвера.
Действующий целевой показатель по военнослужащим составляет 203 тысячи человек, однако численность немецких вооруженных сил сокращалась два года подряд и в 2024 году составила чуть более 180 тысяч. Несмотря на многочисленные призывы немецких политиков вернуть отмененную в 2011 году всеобщую воинскую обязанность, канцлер ФРГ Фридрих Мерц в апреле заявил, что служба в армии будет оставаться добровольной.
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"Западный альянс (НАТО – ред.) оказывает давление на министерство обороны ФРГ… Сейчас для Германии обсуждается целевой показатель от 240 тысяч до 260 тысяч военнослужащих с 2030 года – от 60 до 80 тысяч больше, чем было запланировано ранее. Никто не хочет подтверждать это официально", - пишет издание.
При этом специалисты бундесвера по кадрам называют такие требования нереалистичными в основном из-за низкой привлекательности военной службы для немцев, говорится в материале. До 30% контрактников увольняются из сухопутных сил, ВМС и ВВС Германии уже в первые полгода службы, сообщает газета со ссылкой на внутренние документы бундесвера. Новобранцы жалуются на грубость при обучении, службу вдали от дома и отсутствие карьерных перспектив. Таким образом вооруженные силы теряют от 4 тысяч до 5 тысяч человек в год.
В марте министр обороны страны Борис Писториус заявил о нехватке казарм для возвращения всеобщей воинской повинности в кратчайшие сроки и необходимости сначала собрать данные о призывниках.