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Axios: Трамп выступил против санкций в отношении России - РИА Новости, 20.05.2025
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12:59 20.05.2025 (обновлено: 14:55 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/tramp-2018035074.html
Axios: Трамп выступил против санкций в отношении России
Axios: Трамп выступил против санкций в отношении России - РИА Новости, 20.05.2025
Axios: Трамп выступил против санкций в отношении России
Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявил лидерам Евросоюза и Владимиру Зеленскому, что не... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T12:59:00+03:00
2025-05-20T14:55:00+03:00
россия
сша
украина
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявил лидерам Евросоюза и Владимиру Зеленскому, что не поддерживает идею об ужесточении антироссийских санкций, пишет портал Axios. "Европейские лидеры в ходе звонка спросили о возможности введения США санкций против России, но Трамп заявил, что не считает это хорошей идеей, отметив, что думает, что Путин хочет заключить сделку по Украине", — говорится в публикации. По информации Axios, Трамп также сообщил лидерам ЕС, что президент России согласился немедленно начать прямые переговоры о прекращении огня. "Последовало недоуменное молчание на несколько секунд", — утверждает портал.В разговоре с Трампом премьер-министр Италии Джорджа Мелони спросила о возможности установления двухнедельного прекращения огня перед переговорами, а канцлер Германии Фридрих Мерц интересовался возможными уступками со стороны России, отмечает издание.Кроме того, Мелони и Мерц заявили, что США и европейские страны должны быть вовлечены в переговоры. Мерц предложил провести встречу при участии всех сторон, а Мелони сказала, что "кто-то должен быть судьей", пишет Axios.Трамп при этом отметил, что Россия и Украина могут проводить двусторонние переговоры без посредников.Накануне вечером Путин и Трамп более двух часов беседовали по телефону. Как сообщил российский лидер по итогам переговоров, Москва готова работать над меморандумом с Киевом, включающим и прекращение огня.Трамп, со своей стороны, проинформировал о результатах этой беседы Владимира Зеленского и европейских лидеров. Он также отметил, что переговоры между Россией и Украиной начинаются незамедлительно.Кроме того, он заявил журналистам, что не вводит новые санкции против Москвы, так как есть шанс урегулировать конфликт.
https://ria.ru/20250520/evropa-2017996746.html
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россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
Axios: Трамп выступил против санкций в отношении России

Axios: Трамп заявил ЕС, что не считает санкции против России хорошей идеей

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявил лидерам Евросоюза и Владимиру Зеленскому, что не поддерживает идею об ужесточении антироссийских санкций, пишет портал Axios.
"Европейские лидеры в ходе звонка спросили о возможности введения США санкций против России, но Трамп заявил, что не считает это хорошей идеей, отметив, что думает, что Путин хочет заключить сделку по Украине", — говорится в публикации.
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По информации Axios, Трамп также сообщил лидерам ЕС, что президент России согласился немедленно начать прямые переговоры о прекращении огня.
"Последовало недоуменное молчание на несколько секунд", — утверждает портал.
В разговоре с Трампом премьер-министр Италии Джорджа Мелони спросила о возможности установления двухнедельного прекращения огня перед переговорами, а канцлер Германии Фридрих Мерц интересовался возможными уступками со стороны России, отмечает издание.
Кроме того, Мелони и Мерц заявили, что США и европейские страны должны быть вовлечены в переговоры. Мерц предложил провести встречу при участии всех сторон, а Мелони сказала, что "кто-то должен быть судьей", пишет Axios.
Трамп при этом отметил, что Россия и Украина могут проводить двусторонние переговоры без посредников.
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В Европе назвали разговор Путина и Трампа победой России, пишет FT
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Накануне вечером Путин и Трамп более двух часов беседовали по телефону. Как сообщил российский лидер по итогам переговоров, Москва готова работать над меморандумом с Киевом, включающим и прекращение огня.
Трамп, со своей стороны, проинформировал о результатах этой беседы Владимира Зеленского и европейских лидеров. Он также отметил, что переговоры между Россией и Украиной начинаются незамедлительно.
Кроме того, он заявил журналистам, что не вводит новые санкции против Москвы, так как есть шанс урегулировать конфликт.
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РоссияСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийЕвросоюзСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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