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Стипендиальная программа для учащихся от "Эн+" и РУСАЛа стартует 2 июня - РИА Новости, 19.05.2025
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Стипендиальная программа для учащихся от "Эн+" и РУСАЛа стартует 2 июня
Стипендиальная программа для учащихся от "Эн+" и РУСАЛа стартует 2 июня - РИА Новости, 19.05.2025
Стипендиальная программа для учащихся от "Эн+" и РУСАЛа стартует 2 июня
Пятый сезон стипендиальной программы "Эн+" и РУСАЛа на 2025-2026 учебный год стартует 2 июня, сообщает пресс-служба энергокомпании. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T11:50:00+03:00
2025-05-19T11:50:00+03:00
образование - общество
россия
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русал
эн+ (en+ group)
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Пятый сезон стипендиальной программы "Эн+" и РУСАЛа на 2025-2026 учебный год стартует 2 июня, сообщает пресс-служба энергокомпании.Получить стипендию могут студенты очной формы обучения высших и средних специальных учебных заведений-партнеров программы в 25 населенных пунктах России. К участию приглашаются студенты по специальностям пяти направлений: энергетика, металлургия, горное дело, медицина и педагогика.В стипендиальную программу входят 58 учебных заведений в городах присутствия компаний. Среди них: Иркутск, Братск, Тайшет, Шелехов, Красноярск, Ачинск, Дивногорск, Саяногорск, Абакан, Новокузнецк, Екатеринбург, Каменск-Уральский, Североуральск, Краснотурьинск, Нижний Новгород, Иваново, Волгоград, Тихвин, Санкт-Петербург.Подать заявку на конкурс могут студенты с оценками "хорошо" и "отлично". Победителей выбирает конкурсная комиссия, в которую входят профильные специалисты и представители обеих компаний. Комиссия оценивает не только академическую успеваемость, но и победы в конкурсах и соревнованиях, участие в конференциях и выставках, а также волонтерскую и общественную деятельность претендентов.Размер стипендии составляет до 15 тысяч рублей в месяц для ссузов и до 25 тысяч для вузов и зависит от совокупности факторов, в том числе от курса, на котором обучается студент. Стипендиаты могут участвовать в профессиональных конференциях и мероприятиях группы, проходить стажировки на предприятиях компаний-организаторов, пользоваться подпиской на профильную электронную библиотеку."В этом году стипендиальная программа отмечает пятилетие, и за эти годы нашу поддержку получили больше 400 самых талантливых студентов не только наших "профильных" специальностей, но и тех, без которых невозможно представить жизнь – будущие медики и педагоги. Наши стипендиаты становятся востребованными профессионалами: больше половины из них приходят на работу на наши предприятия и производства. А опытные эксперты и наставники помогают им адаптироваться и поддерживают их развитие", – рассказала заместитель генерального директора по управлению персоналом "Эн+" и РУСАЛа Наталья Альбрехт.Прием заявок от претендентов будет проходить со 2 июня по 16 июля 2025 года на корпоративном портале "Стипендиальная программа для студентов | "Эн+" и РУСАЛ". Там же можно подробно ознакомиться с программой и условиями участия. С 17 июля по 23 августа конкурсные комиссии проведут экспертизу полученных заявок и собеседования с кандидатами на получение стипендии. Имена победителей назовут не позднее 15 сентября 2025 года.
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образование - общество, россия, иркутск, братск, русал, эн+ (en+ group)
Образование - Общество, Россия, Иркутск, Братск, Русал, Эн+ (En+ Group), Новый курс
Стипендиальная программа для учащихся от "Эн+" и РУСАЛа стартует 2 июня

"Эн+" и РУСАЛ открывают пятый сезон стипендиальной программы

© Getty Images / skynesher Студенты на занятии
 Студенты на занятии - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Getty Images / skynesher
Студенты на занятии. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Пятый сезон стипендиальной программы "Эн+" и РУСАЛа на 2025-2026 учебный год стартует 2 июня, сообщает пресс-служба энергокомпании.
Получить стипендию могут студенты очной формы обучения высших и средних специальных учебных заведений-партнеров программы в 25 населенных пунктах России. К участию приглашаются студенты по специальностям пяти направлений: энергетика, металлургия, горное дело, медицина и педагогика.
В стипендиальную программу входят 58 учебных заведений в городах присутствия компаний. Среди них: Иркутск, Братск, Тайшет, Шелехов, Красноярск, Ачинск, Дивногорск, Саяногорск, Абакан, Новокузнецк, Екатеринбург, Каменск-Уральский, Североуральск, Краснотурьинск, Нижний Новгород, Иваново, Волгоград, Тихвин, Санкт-Петербург.
Подать заявку на конкурс могут студенты с оценками "хорошо" и "отлично". Победителей выбирает конкурсная комиссия, в которую входят профильные специалисты и представители обеих компаний. Комиссия оценивает не только академическую успеваемость, но и победы в конкурсах и соревнованиях, участие в конференциях и выставках, а также волонтерскую и общественную деятельность претендентов.
Размер стипендии составляет до 15 тысяч рублей в месяц для ссузов и до 25 тысяч для вузов и зависит от совокупности факторов, в том числе от курса, на котором обучается студент. Стипендиаты могут участвовать в профессиональных конференциях и мероприятиях группы, проходить стажировки на предприятиях компаний-организаторов, пользоваться подпиской на профильную электронную библиотеку.
"В этом году стипендиальная программа отмечает пятилетие, и за эти годы нашу поддержку получили больше 400 самых талантливых студентов не только наших "профильных" специальностей, но и тех, без которых невозможно представить жизнь – будущие медики и педагоги. Наши стипендиаты становятся востребованными профессионалами: больше половины из них приходят на работу на наши предприятия и производства. А опытные эксперты и наставники помогают им адаптироваться и поддерживают их развитие", – рассказала заместитель генерального директора по управлению персоналом "Эн+" и РУСАЛа Наталья Альбрехт.
Прием заявок от претендентов будет проходить со 2 июня по 16 июля 2025 года на корпоративном портале "Стипендиальная программа для студентов | "Эн+" и РУСАЛ". Там же можно подробно ознакомиться с программой и условиями участия. С 17 июля по 23 августа конкурсные комиссии проведут экспертизу полученных заявок и собеседования с кандидатами на получение стипендии. Имена победителей назовут не позднее 15 сентября 2025 года.
 
Новый курсОбразование - ОбществоРоссияИркутскБратскРусалЭн+ (En+ Group)
 
 
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