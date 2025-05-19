https://ria.ru/20250519/otdykh-1868561647.html

Куда поехать на отдых в июне 2025 года: популярные направления в России

Отдых в июне 2025: куда поехать на море или в горы, где лучше отдохнуть в России

Куда поехать на отдых в июне 2025 года: популярные направления в России

В начале лета 2025 года на курортах в России стартует пляжный сезон. Куда поехать на отдых в июне – на море, в горы или тур по городам, где отдохнуть с детьми,... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T18:23:00+03:00

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. В начале лета 2025 года на курортах в России стартует пляжный сезон. Куда поехать на отдых в июне – на море, в горы или тур по городам, где отдохнуть с детьми, где лучше отметить День России, популярные направления и бюджетные варианты — в материале РИА Новости.Куда поехать в июне в РоссииВ первый месяц лета погода обычно радует стабильными температурными показателями. Несмотря на то, что вода еще не везде достаточно прогрелась, на курортах России стартует высокий сезон, туристы отправляются на пляжи Черного, Азовского и Балтийского морей. Однако отдых в июне в нашей стране не ограничивается только пляжными развлечениями. Можно отправиться в горы Кавказа, Урала и Алтая, насладиться природой Байкала, Карелии, Дальнего Востока, посетить экскурсии и фестивали в Москве, Санкт-Петербурге или Казани, отправиться в тур по городам "Золотого кольца" или "Серебряного ожерелья", провести отпуск в морском круизе.Популярные направленияТуристический поток по России в летнем сезоне 2025 года ожидается на уровне 48 млн поездок, что превышает показатели прошлого года на 3,6, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников на заседании правительственной комиссии по развитию туризма."По нашим оценкам, половина новых турпоездок придется на наиболее популярные туристические направления. Значительно растут показатели по бронированию отелей в Бурятии, Крыму, Алтайском крае, Нижегородской области, Дагестане и Башкирии", – заявил Решетников.С началом летнего сезона перед путешественниками открывается множество направлений,однако лидерами внутрироссийского турпотока неизменно являются: Москва и область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и область, Татарстан, Крым и Севастополь."Санкт-Петербург в этом сезоне стал самым популярным городом для поездок у россиян. И июнь – идеальное время, чтобы в нём побывать. Здесь уже настоящее лето, но ещё нет изнуряющей жары, можно застать белые ночи. В Петербурге хорошо много гулять по центру и набережным, а также посетить главные достопримечательности города – Эрмитаж, Исаакиевский и Казанский соборы, Спас-на-Крови и Кунсткамеру. Ценителям искусства советую сходить в Юсуповский дворец, музей “Эрарта” или в театр “Приют комедиантов”. Вечером можно отправиться на улицу Рубинштейна или в Севкабель, Порт, который славятся своими барами и ламповыми посиделками в пышечных", – говорит Юрий Кузнецов, генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру."В культурной столице необычное становится частью повседневности, и это не только архитектура. Задержитесь на какое-то время на улице Зодчего Росси, воплощении “золотого сечения”. В начале июня в Питере регулярно случается настоящее чудо: цветет самый старый кактус Ботанического сада – “Царица ночи”", – рассказывает Кирилл Рожков, профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, руководитель программы "Экономика впечатлений: менеджмент в индустрии гостеприимства и туризме".Столица России привлекательна для туристов в любой сезон. Летняя Москва подарит отдыхающим прогулки по знаменательным местам, садам и паркам, экскурсии и катания по Москве-реке, украшенные улицы в честь празднования Дня России."Недооцененный туристический потенциал есть у малых городов России, особенно тех, которые не у всех на слуху. Например, город Яхрома Московской области может предложить уникальные программы отдыха на любой вкус и бюджет. Можно начать день с полёта на воздушном шаре, затем прокатиться вместе на велосипеде вдоль канала им. Москвы по первому отрезку трассы Москва –Санкт-Петербург, пообедать в сказочном ресторане в стиле деревни хоббитов, заехать в ремесленную слободу и приготовить настоящий хлеб в русской печи", – комментирует Владимир Жиркин, основатель проекта "ТУРМЭП". Малые города позволяют посетить сразу несколько интересных локаций без утомительных переездов."В июне надо отправляться на Север. К поморам. К началу династии Романовых. К месту ссылки всех времён и к месту, где ковался "длинный рубль" при всех правителях, – говорит Михаил Силантьев, директор ассоциации "Фермеры Русского Севера". – Именно в начале лета тут самая романтичная пора – нет "белых ночей" как в Петербурге – просто не кончается день весь месяц. В Архангельске можно гулять по многочисленным музеям, набережной могучей Северной Двины, махнуть в соседний Северодвинск и искупаться в Белом море, наблюдая выходящие со стапелей новые атомные субмарины, или съездить на родину Ломоносова в старинные Холмогоры, а можно залезть в бесконечные пещеры на Пинеге, или посетить древние "места силы" – монастыри и урочища, куда поток паломников со всей России шёл ещё тогда, когда люди ничего не знали о "курортах"".Эксперт отмечает, что в Архангельске своя неповторимая архитектура домов-дворов. В древних селениях угощают тем, что ели наши предки - сёмужкой, треской, морошкой, шаньгами. Именно здесь гостям покажут как нужно правильно делать новогодние "козули", как катать клюкву в сахаре и многое другое.Отдых на мореПрогулки по побережью, дайвинг, сафари на квадроциклах и джипах, кайтсерфинг, виндсерфинг, парапланеризм – все это и многое другое ожидает летом отдыхающих на приморских курортах. Черное мореПосле масштабного разлива мазута в Черном море в декабре 2024 года многие курорты Краснодарского края оказались загрязнены, что поставило под угрозу туристический сезон 2025 года. Однако не все регионы пострадали от экологической катастрофы. По данным сервиса Суточно.ру, несмотря на масштаб катастрофы, есть регионы Черного моря, которые остались чистыми и готовы принимать туристов летом 2025 года:ГеленджикГеленджикский залив оказался защищенным от распространения мазута благодаря особенностям течений. Чистые пляжи и развитая инфраструктура делают этот курорт отличной альтернативой Анапе.Подходящие места: Кабардинка, Дивноморское, Архипо-Осиповка.СочиКурорты Большого Сочи (Адлер, Лазаревское) находятся далеко от зоны загрязнения. Пляжи здесь традиционно отличаются высоким уровнем чистоты.Сочи также предлагает множество развлечений: от горных прогулок до парков развлечений и аквапарков.Южный берег КрымаТеплый и вечнозеленый уголок с целебным и приятным воздухом как для взрослых, так и для детей. На южном берегу Крыма в основном мелкогалечные пляжи – они довольно узкие, зато рядом красивые горы, покрытые зеленью.Азовское мореПо данным онлайн-сервиса бронирования жилья Суточно.ру, мазутное пятно достигло и Азовского моря, но лишь в ограниченных масштабах: небольшие выбросы были обнаружены возле Кучугур и на Бердянской косе. Эксперты сервиса советуют туристам отправляться без опасений на другие курорты, где нет загрязнения – Ейск, Голубицкая, Приморско-Ахтарск, Должанская.К началу летнего сезона отпусков Азовское море успевает прогреться и дарит отдыхающим комфортный пляжный отдых. Температура воды достигает +24°С. Воздух в дневное время прогревается до +27°С днем, ночи теплые - около +21°С. Это излюбленное место для отдыха с детьми. На побережье Азовского моря помимо пляжного отдыха популярны морские прогулки, катания на катамаранах, яхтах, велопрогулки, кайтсерфинг.Балтийское море"Пляжи на Балтийском море песчаные и, пожалуй, самые широкие в нашей стране, – говорит Валерия Дудинова, PR-менеджер сервиса онлайн-бронирования "Едем-в-Гости.ру". – Купальный сезон здесь начинается в конце июня и заканчивается в начале сентября. Курорты Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный в Калининградской области ждут всех желающих".Генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру Юрий Кузнецов советует отправиться в начале лета в Калининград и соседние к нему Зеленоградск и Светлогорск. В Калининграде стоит посетить в музей Мирового океана, посмотреть акул и настоящую подводную лодку. Обязательно посмотреть Королевские ворота, кафедральный собор и экспозицию "Великое посольство". Интересно также побывать на острове Канта и в Балтийске — погулять по историческим улочкам, посмотреть на военные корабли и пособирать на пляже янтарь.Каспийское мореПо словам Валерии Дудиновой, приехать на отдых к Каспийскому морю можно со стороны Астраханской области, колоритного Дагестана или буддийской Калмыкии. Купальный сезон открывается уже с июня, а к середине лета Каспий прогревается до +23…+25°С, воздух – до +26…+28°С. Наибольшей популярностью пользуются курорты Дагестана – Дербент, Избербаш и Махачкала. А отдых в Калмыкии (курорт Лагань) запомнится туристам не только пляжными развлечениями, но и духовными святынями региона. Астрахань, Затон и Ахтубинск в Астраханской области предлагают бюджетный вариант отдыха для всей семьи.За стариной также можно отправиться в Дербент – древний город в Дагестане, который чем-то очень напоминает Стамбул. Здесь Юрий Кузнецов рекомендует посмотреть водопады, древнейшую Крепость Нарын-Кала, погулять по набережной Каспия, посетить музеи этники и ковров, домик Петра, а также известный экраноплан "Лунь". Также стоит добраться до Каменной тропы или Сулакского каньона.В горыСреди тех, кто предпочитает отдых в горах, наиболее популярны Красная Поляна, Адыгея, Домбай и Алтай. Всем любителям гор Юрий Кузнецов рекомендует съездить в Шерегеш в Кемеровской области, который славится изумительной природой Горной Шории. Здесь можно посетить множество интересных экскурсий, например, отправиться в Азасскую пещеру, в которой, по местной легенде, живет снежный человек.СанаторииКаждый курорт Кавказских Минеральных Вод имеет свое лечебное назначение. Санатории Кисловодска и Пятигорска, Железноводска и Ессентуков открыты для желающих круглый год и предлагают широкую лечебную базу, поэтому каждый выберет для себя то, что нужно.Бюджетный отдыхЧтобы поездка была максимально бюджетной, лучший вариант – короткое путешествие в соседние регионы и города на поезде, автобусе или автомобиле. Есть несколько популярных направлений, включая Астрахань, Ростов-на-Дону, Калининград, Казань, Самару и Великий Новгород, которые предлагают разнообразные культурные и исторические достопримечательности, а также возможности для отдыха на природе и релаксации.Основатель проекта "ТУРМЭП" Владимир Жиркин советует посетить различные фестивали, которых сейчас великое множество, отдохнуть в семейных кемпингах или отправиться в непродолжительный поход. Ценник на такой отдых начинается от тысячи рублей с человека в день, но при этом позволяет получить яркие эмоции и воспоминания.Куда поехать с детьмиПо мнению Владимира Жиркина, отличный вариант отдохнуть вместе с детьми – отправиться в путешествие выходного дня. Это не так утомительно и дорого как продолжительный отдых, но позволяет вырваться из рабочих будней. "Набирающие популярность семейные кемпинги позволяют сделать отдых не только насыщенным, но и бюджетным. Поставить палатку на охраняемой территории с доступом ко всем привычным городским удобствам можно по цене от тысячи руб. за место в сутки. Многие кемпинги оборудованы детскими и спортивными площадками, доступом к водоему и предлагают дополнительные развлекательные программы у себя на территории", – говорит эксперт.Куда поехать на праздничные дни 12 июняВ начале месяца – 12 июня в нашей стране отмечается День России. В Санкт-Петербурге, Москве, Великом Новгороде, Калининграде и городах Золотого кольца России празднование Дня России сопровождается массовыми гуляниями и праздничными мероприятиями.Круизы в июнеПопулярны в первый месяц лета и круизные поездки по России."Курорты - предел мечтаний для “ленивых” отпускников – будут перегружены, особенно южные, цены уже растут. Но у нас есть еще “плавучие” курорты – круизные суда, число которых за последний год выросло больше, чем цены на путевки", –говорит Кирилл Рожков, профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, руководитель программы "Экономика впечатлений: менеджмент в индустрии гостеприимства и туризме".По словам эксперта, "Золотое кольцо" –надежный бренд, обеспечивающий нужный стандарт, а местами и превосходящий его. Так, в Угличе, кроме покрытой мраком тайны гибели царевича Димитрия, прервавшей династию Рюриковичей и положившей начало Смутному времени, можно зайти в музей кожевенного ремесла и узнать, что такое русская юфть. Рыбинск активно осваивает тему модерна не только через замечательный музей, который стоит на берегу, но и через декорирование общественных пространств. Центр города – весь в вывесках "под модерн", причем даже сетевые ритейлеры следуют городскому стилю, пожертвовав своим фирменным. А в примкнувшем к Золотому кольцу Мышкине гостей ждут шоу прямо на пристани, стендап от экскурсоводов и креатив местных мастеров.Интересные фестивали и праздникиВ начале лета в календаре мероприятий в России множество событий различного масштаба: музыкальные, спортивные, гастрономические, народные, художественные фестивали и праздники. Вот некоторые из них:Гастрономический фестиваль "Gastreet 2025" пройдет со 2 по 7 июня в Сочи. Участников ждут мастер-классы и семинары, уютные посиделки на food market, вечеринки и концерты, гастрокарновал, спортивные активности на Sport Street.Фестиваль скалолазания "Скалы Крыма" состоится близ Бахчисарая – 10-14 июня. У крымчан и гостей полуострова будет возможность попробовать свои силы на скалах или скалодроме под руководством опытных инструкторов.Фестиваль "Дикая мята" состоится под Тулой – 13-15 июня, где выступят различные артисты и музыкальные коллективы.В Санкт-Петербурге пройдет традиционный фестиваль "Алые паруса" в ночь с 28 на 29 июня.Музыкальный и культурный фестиваль VK Fest, организованный социальной сетью ВКонтакте, стартует в июне в Челябинске, а завершится в июле в Москве. Он включает в себя выступления популярных артистов, различные мастер-классы, лекции, игры, спортивные и танцевальные конкурсы, выставки и другие мероприятия, направленные на привлечение молодежи. Летом 2025 года событие охватит 5 городов России:Челябинск, 14 июня (место проведения уточняется);Сириус (Сочи), 21 июня – Медальная площадь;Казань, 29 июня (место проведения уточняется);Санкт-Петербург, 5-6 июля – Парк 300-летия;Москва, 19-20 июля – стадион "Лужники".С 1 июня в столице будет проходить масштабный проект “Лето в Москве”, в рамках которого в течение трех летних месяцев ежедневно во всех городских округах пройдут благотворительные, культурные и спортивные мероприятия. Большинство из них бесплатные, на открытом воздухе.12-13 июля в Москве пройдет фестиваль “Вкус лета 2025” в фуд-молле “Депо Три вокзала”, который находится по адресу: улица Новорязанская, дом 23, строение 5. Посетителей мероприятия ожидают:И многое другое.Экскурсии по РоссииУ туристов в нашей стране богатый выбор, куда поехать в июне 2025 года. Экскурсионные, автобусные, железнодорожные, гастрономические и другие интересные туры позволят открыть новые миры приключений и получить массу впечатлений.Туроператоры предлагают национальные туристические маршруты по разным регионам – от Калининграда до Сахалина.Например, тур "Истории и тайны Средневекового Выборга" позволит участником увидеть Выборгский замок и познакомит с бытом средневекового горожанина в Усадьбе Бюргера, побывать в атмосферном книжном доме, попробовать вкусный выборгский крендель и приобрести памятные сувениры.Гран-тур "Вся Карелия" – возможность посетить топ-15 достопримечательностей региона за три дня: Александро-Свирский монастырь, Олонец, Музей карелов-ливвиков, деревня Киндасово, заповедник и водопад Кивач, питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции Талвиукко, карельского Деда Мороза, интерактивная программа "Вселенная “Калевала”" в музее изобразительного искусства, Петрозаводск, водопады Ахвенкоски, горный парк "Рускеала.Челябинский национальный туристический маршрут "К нам прилетают даже метеориты" включает посещение Челябинска, Миасса, Златоуста и Сатки, рассчитан на четыре дня и три ночи. В рамках путешествия туристы увидят небесные тела, узнают секреты оружейного производства и попробуют настоящие уральские пельмени.

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, отдых в россии, маршруты - туризм