https://ria.ru/20230328/marshruty-1860963644.html

Названы самые популярные национальные туристические маршруты России

Названы самые популярные национальные туристические маршруты России - РИА Новости, 28.03.2023

Названы самые популярные национальные туристические маршруты России

Туроператоры составили список самых популярных национальных туристических маршрутов России и сориентировали по стоимости таких статусных путешествий, сообщает... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T05:07

2023-03-28T05:07

2023-03-28T05:07

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Туроператоры составили список самых популярных национальных туристических маршрутов России и сориентировали по стоимости таких статусных путешествий, сообщает АТОР.В России сейчас официально действуют 35 национальных туристических маршрутов, проходящих по разным регионам – от Калининграда до Сахалина. Они охватывают самые значимые локации региона и дают туристам возможность наполненного и яркого путешествия.Туроператоры предлагают такие программы в их классическом виде, а также включают отдельные части национальных маршрутов в другие свои программы.Согласно данным продаж, в десятку самых популярных входят программы: "Государева дорога" (Московская, Тверская, Новгородская и Ленинградская области), Гран-тур "Вся Карелия", "Жигулевские выходные" (Самарская область), "В Сибирь по своей воле" и "Романовы в Сибири" (Тюменская область), "Истории и тайны Средневекового Выборга", "Здравствуй Алтай", "К нам прилетают даже метеориты" (Челябинская область), "Архангельск: здесь начинается Арктика", "Демидовский маршрут" (Свердловская область), "Здесь начинается день" (Сахалин).По данным экспертов, отправиться в полноценное шестидневное путешествие по "Государевой дороге" можно за 39, 9 тысячи рублей на человека. Есть варианты укороченных маршрутов, такие путевки стоят от 11 до 30 тысяч рублей на человека. Передвижение – на автобусах, соответственно, дорога включена в стоимость.Во всех остальных случаях, добираться до места старта маршрута нужно самостоятельно. Познакомиться с Карелией можно, заплатив от 12 тысяч рублей. Программы в Архангельск стоят от 18 тысяч рублей.Стать участником тура "Истории и тайны Средневекового Выборга" можно за 23,3 тысячи рублей на человека на две ночи. Познакомиться с Самарской областью предлагают за 12,9 тысячи за три дня.Челябинский национальный туристический маршрут "К нам прилетают даже метеориты" рассчитан на четыре дня и три ночи. Он включает посещение Челябинска, Миасса, Златоуста и Сатки. Отправиться в путешествие из столицы региона можно за 17,4 тысячи рублей на человека.Сибирские маршруты стоят то 15,3 тысячи рублей на человека за три дня.Купить тур по Алтаю можно минимум за 24-40 тысяч рублей. Поездка на Урал по "Демидовскому маршруту" обойдется в 24,4 тысячи рублей на человека на три дня.Стоимость тура по Сахалину – 47-51 тысяча рублей. В него включены Бухта Тихая, мыс Птичий (Великан), "место силы" "Весточка", областной краеведческий музей и СТК "Горный воздух" и другие локации.

https://ria.ru/20230310/chartery-1856937552.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии, куда можно лететь, достопримечательности