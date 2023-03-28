https://ria.ru/20230328/marshruty-1860963644.html
Названы самые популярные национальные туристические маршруты России
Названы самые популярные национальные туристические маршруты России - РИА Новости, 28.03.2023
Названы самые популярные национальные туристические маршруты России
Туроператоры составили список самых популярных национальных туристических маршрутов России и сориентировали по стоимости таких статусных путешествий, сообщает... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T05:07
2023-03-28T05:07
2023-03-28T05:07
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Туроператоры составили список самых популярных национальных туристических маршрутов России и сориентировали по стоимости таких статусных путешествий, сообщает АТОР.В России сейчас официально действуют 35 национальных туристических маршрутов, проходящих по разным регионам – от Калининграда до Сахалина. Они охватывают самые значимые локации региона и дают туристам возможность наполненного и яркого путешествия.Туроператоры предлагают такие программы в их классическом виде, а также включают отдельные части национальных маршрутов в другие свои программы.Согласно данным продаж, в десятку самых популярных входят программы: "Государева дорога" (Московская, Тверская, Новгородская и Ленинградская области), Гран-тур "Вся Карелия", "Жигулевские выходные" (Самарская область), "В Сибирь по своей воле" и "Романовы в Сибири" (Тюменская область), "Истории и тайны Средневекового Выборга", "Здравствуй Алтай", "К нам прилетают даже метеориты" (Челябинская область), "Архангельск: здесь начинается Арктика", "Демидовский маршрут" (Свердловская область), "Здесь начинается день" (Сахалин).По данным экспертов, отправиться в полноценное шестидневное путешествие по "Государевой дороге" можно за 39, 9 тысячи рублей на человека. Есть варианты укороченных маршрутов, такие путевки стоят от 11 до 30 тысяч рублей на человека. Передвижение – на автобусах, соответственно, дорога включена в стоимость.Во всех остальных случаях, добираться до места старта маршрута нужно самостоятельно. Познакомиться с Карелией можно, заплатив от 12 тысяч рублей. Программы в Архангельск стоят от 18 тысяч рублей.Стать участником тура "Истории и тайны Средневекового Выборга" можно за 23,3 тысячи рублей на человека на две ночи. Познакомиться с Самарской областью предлагают за 12,9 тысячи за три дня.Челябинский национальный туристический маршрут "К нам прилетают даже метеориты" рассчитан на четыре дня и три ночи. Он включает посещение Челябинска, Миасса, Златоуста и Сатки. Отправиться в путешествие из столицы региона можно за 17,4 тысячи рублей на человека.Сибирские маршруты стоят то 15,3 тысячи рублей на человека за три дня.Купить тур по Алтаю можно минимум за 24-40 тысяч рублей. Поездка на Урал по "Демидовскому маршруту" обойдется в 24,4 тысячи рублей на человека на три дня.Стоимость тура по Сахалину – 47-51 тысяча рублей. В него включены Бухта Тихая, мыс Птичий (Великан), "место силы" "Весточка", областной краеведческий музей и СТК "Горный воздух" и другие локации.
https://ria.ru/20230310/chartery-1856937552.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии, куда можно лететь, достопримечательности
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Ассоциация туроператоров России (АТОР), отдых в России, куда можно лететь, Достопримечательности
Названы самые популярные национальные туристические маршруты России
Эксперты рассказали, о самых популярных национальных туристических маршрутах России
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости.
Туроператоры составили список самых популярных национальных туристических маршрутов России и сориентировали по стоимости таких статусных путешествий, сообщает
АТОР.
В России сейчас официально действуют 35 национальных туристических маршрутов, проходящих по разным регионам – от Калининграда до Сахалина. Они охватывают самые значимые локации региона и дают туристам возможность наполненного и яркого путешествия.
Туроператоры предлагают такие программы в их классическом виде, а также включают отдельные части национальных маршрутов в другие свои программы.
Согласно данным продаж, в десятку самых популярных входят программы: "Государева дорога" (Московская, Тверская, Новгородская и Ленинградская области), Гран-тур "Вся Карелия", "Жигулевские выходные" (Самарская область), "В Сибирь по своей воле" и "Романовы в Сибири" (Тюменская область), "Истории и тайны Средневекового Выборга", "Здравствуй Алтай", "К нам прилетают даже метеориты" (Челябинская область), "Архангельск: здесь начинается Арктика", "Демидовский маршрут" (Свердловская область), "Здесь начинается день" (Сахалин).
По данным экспертов, отправиться в полноценное шестидневное путешествие по "Государевой дороге" можно за 39, 9 тысячи рублей на человека. Есть варианты укороченных маршрутов, такие путевки стоят от 11 до 30 тысяч рублей на человека. Передвижение – на автобусах, соответственно, дорога включена в стоимость.
Во всех остальных случаях, добираться до места старта маршрута нужно самостоятельно. Познакомиться с Карелией можно, заплатив от 12 тысяч рублей. Программы в Архангельск стоят от 18 тысяч рублей.
Стать участником тура "Истории и тайны Средневекового Выборга" можно за 23,3 тысячи рублей на человека на две ночи. Познакомиться с Самарской областью предлагают за 12,9 тысячи за три дня.
Челябинский национальный туристический маршрут "К нам прилетают даже метеориты" рассчитан на четыре дня и три ночи. Он включает посещение Челябинска, Миасса, Златоуста и Сатки. Отправиться в путешествие из столицы региона можно за 17,4 тысячи рублей на человека.
Сибирские маршруты стоят то 15,3 тысячи рублей на человека за три дня.
Купить тур по Алтаю можно минимум за 24-40 тысяч рублей. Поездка на Урал по "Демидовскому маршруту" обойдется в 24,4 тысячи рублей на человека на три дня.
Стоимость тура по Сахалину – 47-51 тысяча рублей. В него включены Бухта Тихая, мыс Птичий (Великан), "место силы" "Весточка", областной краеведческий музей и СТК "Горный воздух" и другие локации.
Правительство выделит 500 миллионов рублей на чартеры по России