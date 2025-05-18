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"Стало только хуже". Запад готовится к новому антироссийскому союзу - РИА Новости, 18.05.2025
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08:00 18.05.2025 (обновлено: 08:01 18.05.2025)
https://ria.ru/20250518/soyuz-2017439427.html
"Стало только хуже". Запад готовится к новому антироссийскому союзу
"Стало только хуже". Запад готовится к новому антироссийскому союзу - РИА Новости, 18.05.2025
"Стало только хуже". Запад готовится к новому антироссийскому союзу
Единство кураторов Украины под вопросом. За ширмой дружественных деклараций множатся разногласия ЕС и Великобритании. И даже общий воинственный антироссийский... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T08:00:00+03:00
2025-05-18T08:01:00+03:00
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости, Виктор Жданов. Единство кураторов Украины под вопросом. За ширмой дружественных деклараций множатся разногласия ЕС и Великобритании. И даже общий воинственный антироссийский настрой не помогает Старому Свету. В чем Европа не соглашается с Лондоном — в материале РИА Новости.Аппетиты растутCоглашение о партнерстве между Британией и ЕС, которое стороны готовятся заключить в ближайшее время, по вине Лондона на грани срыва."Переговоры идут хуже, чем неделю назад. Чем ближе к крайнему сроку, тем больше требуют британцы. Это непродуктивная динамика", — рассказывает осведомленный источник изданию Financial Times.Договориться с бывшим участником блока Брюссель намеревается в военной, экономической и гуманитарной сферах. По информации Times, Великобритания хочет получить более надежное участие своего военно-промышленного комплекса в общем с европейцами фонде перевооружения на 168 миллиардов долларов. С этим не согласен главный партнер Лондона по "коалиции желающих"."Франция настойчиво добивается того, что президент Макрон называет "стратегической автономией", это означает приоритет Европы в финансовом плане", — заявил изданию неназванный дипломат.Париж предлагает Лондону только 15% фонда, тогда как Италия, Германия и Польша согласны установить порог в 35. В планах Макрона — в обмен на доступ к военным деньгам расширить права рыбной ловли в британских водах для французских судов.Свобода рыболовства в Ла-Манше — давний франко-британский спор. Французский лидер добивается соглашения в свою пользу уже не первый год. Характерно, что одинаково не идут на уступки и консерваторы, и лейбористы.Британии же нужны более выгодные торговые условия, чтобы значительно повысить слабый экономический рост, отмечает Bloomberg.Непреодолимое прошлоеПублично Лондон не только демонстрирует единство с остальной Европой, но и пытается декларативно это закрепить. Такие планы неудивительны, учитывая, что в кабинете Стармера, как отмечает Die Zeit, нет ни одного сторонника Brexit.В преддверии совместного с ЕС саммита британское правительство даже подготовило проект документа об общих ценностях, где будет место в том числе и приверженности территориальной целостности Украины.В некоторых аспектах Брюсселю все же удалось уговорить Стармера пойти на большее сближение, по сути, откатив назад некоторые аспекты выхода королевства из ЕС. Например, Лондон в плане соглашения о производстве продуктов будет ограничен из-за соответствия европейским нормам. Свободно договариваться с США уже не получится."Еврокомиссия, вероятно, пошла бы на гораздо меньшее сближение, чем то, на которое согласился Стармер", — рассказал один из источников изданию Daily Mail.Лидер консерваторов Кеми Баденок обвинила премьера в том, что он хочет "продать суверенитет Британии за закрытыми дверями" и отказывается от основных принципов Brexit. Официально же пересмотр "разводного процесса" никем не рассматривается.В то же время Стармер не собирается унифицировать миграционные правила. В его планах, наоборот, ужесточение политики приема мигрантов. Одновременно ЕС отказал Великобритании в доступе к базам данных о преступности и нелегальной миграции в Европе.Ядерный союзГибкость в одних вопросах и неуступчивость в других отчасти можно объяснить социологией. Стармер настойчиво требует более выгодного соглашения по обороне, вероятно, опасаясь увеличивать британские расходы на перевооружение, которые поддерживают всего около трети британцев. В то время как расширения торговли с Европой хотят большинство жителей Туманного Альбиона — 68%.Военная часть соглашения расширит присутствие британских войск на континенте. Как пишет Times, положения предусматривают возможность "быстрого и беспрепятственного перемещения военнослужащих и материальной части по европейской территории". Таким образом, Лондон официально войдет в орбиту общей политики обороны и безопасности Евросоюза, что создает подходящую почву для совместных операций вне НАТО.Военные планы Британии становятся все шире из-за стремления снизить зависимость от США. Например, британский ВПК намерен увеличить собственное производство гексогена, который используется в снарядах натовского калибра 155 миллиметров. Одновременно королевство ищет больше сотрудничества с европейцами.Так, Министерство обороны Великобритании недавно объявило о планах создать совместно с Германией высокоточное оружие дальностью более двух тысяч километров. На повестке также подготовка общей программы закупок торпед Sting Ray для морских патрульных и разведывательных самолетов P-8 Poseidon.В чем неизменно сходятся позиции Лондона и Парижа, так это в стремлении создать в Европе ядерную угрозу для Москвы. Макрон уже принял решение об истребителях Rafale со сверхзвуковыми ядерными ракетами на авиабазе Люксей на границе с ФРГ к 2035-му. Стармер тем временем готовит склады для увлечения собственного арсенала.Как пишет Le Figaro, есть вероятность, что французский запас в 290 ядерных боеголовок окажется недостаточным для всей остальной Европы. С этим как раз и может помочь Британия, которая еще с 2021-го, за год до СВО, прервала процесс сокращения числа боеголовок, постепенно увеличивая их количество с 225 до 260.Для этого, отмечает издание, нужно будет дополнительно разработать новую стратегию безопасности. Однако сможет ли "коалиция желающих" ради таких целей в итоге преодолеть все прочие разногласия — вопрос по-прежнему открытый.
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в мире, лондон, европа, великобритания, кеми баденок, евросоюз, еврокомиссия, нато, boeing p-8 poseidon, rafale, политика
В мире, Лондон, Европа, Великобритания, Кеми Баденок, Евросоюз, Еврокомиссия, НАТО, Boeing P-8 Poseidon, Rafale, Политика
"Стало только хуже". Запад готовится к новому антироссийскому союзу

Переговоры Британии и ЕС осложнились накануне подписания договора о партнерстве

© AP Photo / Leon NealКир Стармер, Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон
Кир Стармер, Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© AP Photo / Leon Neal
Кир Стармер, Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости, Виктор Жданов. Единство кураторов Украины под вопросом. За ширмой дружественных деклараций множатся разногласия ЕС и Великобритании. И даже общий воинственный антироссийский настрой не помогает Старому Свету. В чем Европа не соглашается с Лондоном — в материале РИА Новости.

Аппетиты растут

Cоглашение о партнерстве между Британией и ЕС, которое стороны готовятся заключить в ближайшее время, по вине Лондона на грани срыва.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаги Великобритании и ЕС в здании Еврокомиссии в Брюсселе, где проходит саммит глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Флаги Великобритании и ЕС в здании Еврокомиссии в Брюсселе, где проходит саммит глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Флаги Великобритании и ЕС в здании Еврокомиссии в Брюсселе, где проходит саммит глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
"Переговоры идут хуже, чем неделю назад. Чем ближе к крайнему сроку, тем больше требуют британцы. Это непродуктивная динамика", — рассказывает осведомленный источник изданию Financial Times.
Договориться с бывшим участником блока Брюссель намеревается в военной, экономической и гуманитарной сферах. По информации Times, Великобритания хочет получить более надежное участие своего военно-промышленного комплекса в общем с европейцами фонде перевооружения на 168 миллиардов долларов. С этим не согласен главный партнер Лондона по "коалиции желающих".
"Франция настойчиво добивается того, что президент Макрон называет "стратегической автономией", это означает приоритет Европы в финансовом плане", — заявил изданию неназванный дипломат.
Париж предлагает Лондону только 15% фонда, тогда как Италия, Германия и Польша согласны установить порог в 35. В планах Макрона — в обмен на доступ к военным деньгам расширить права рыбной ловли в британских водах для французских судов.
© РИА Новости / Игорь Михалев | Перейти в медиабанкПобережье Ла-Манша в Нормандии
Побережье Нормандии - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Побережье Ла-Манша в Нормандии
Свобода рыболовства в Ла-Манше — давний франко-британский спор. Французский лидер добивается соглашения в свою пользу уже не первый год. Характерно, что одинаково не идут на уступки и консерваторы, и лейбористы.
Британии же нужны более выгодные торговые условия, чтобы значительно повысить слабый экономический рост, отмечает Bloomberg.

Непреодолимое прошлое

Публично Лондон не только демонстрирует единство с остальной Европой, но и пытается декларативно это закрепить. Такие планы неудивительны, учитывая, что в кабинете Стармера, как отмечает Die Zeit, нет ни одного сторонника Brexit.
© AP Photo / Frank AugsteinМужчина проходит мимо пустых полок в супермаркете в Лондоне
Мужчина проходит мимо пустых полок в супермаркете в Лондоне - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Мужчина проходит мимо пустых полок в супермаркете в Лондоне
В преддверии совместного с ЕС саммита британское правительство даже подготовило проект документа об общих ценностях, где будет место в том числе и приверженности территориальной целостности Украины.
В некоторых аспектах Брюсселю все же удалось уговорить Стармера пойти на большее сближение, по сути, откатив назад некоторые аспекты выхода королевства из ЕС. Например, Лондон в плане соглашения о производстве продуктов будет ограничен из-за соответствия европейским нормам. Свободно договариваться с США уже не получится.
Лидер Reform UK Найджел Фарадж - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Восхищается Путиным. Главный союзник Киева готовится к переменам
15 мая, 08:00
"Еврокомиссия, вероятно, пошла бы на гораздо меньшее сближение, чем то, на которое согласился Стармер", — рассказал один из источников изданию Daily Mail.
Лидер консерваторов Кеми Баденок обвинила премьера в том, что он хочет "продать суверенитет Британии за закрытыми дверями" и отказывается от основных принципов Brexit. Официально же пересмотр "разводного процесса" никем не рассматривается.
© AP Photo / Kin CheungПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© AP Photo / Kin Cheung
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер
В то же время Стармер не собирается унифицировать миграционные правила. В его планах, наоборот, ужесточение политики приема мигрантов. Одновременно ЕС отказал Великобритании в доступе к базам данных о преступности и нелегальной миграции в Европе.

Ядерный союз

Гибкость в одних вопросах и неуступчивость в других отчасти можно объяснить социологией. Стармер настойчиво требует более выгодного соглашения по обороне, вероятно, опасаясь увеличивать британские расходы на перевооружение, которые поддерживают всего около трети британцев. В то время как расширения торговли с Европой хотят большинство жителей Туманного Альбиона — 68%.
Военная часть соглашения расширит присутствие британских войск на континенте. Как пишет Times, положения предусматривают возможность "быстрого и беспрепятственного перемещения военнослужащих и материальной части по европейской территории". Таким образом, Лондон официально войдет в орбиту общей политики обороны и безопасности Евросоюза, что создает подходящую почву для совместных операций вне НАТО.
© Фото : UK MOD © Crown copyright / Corporal C EdenБританские военнослужащие
Британские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Фото : UK MOD © Crown copyright / Corporal C Eden
Британские военнослужащие
Военные планы Британии становятся все шире из-за стремления снизить зависимость от США. Например, британский ВПК намерен увеличить собственное производство гексогена, который используется в снарядах натовского калибра 155 миллиметров. Одновременно королевство ищет больше сотрудничества с европейцами.
Так, Министерство обороны Великобритании недавно объявило о планах создать совместно с Германией высокоточное оружие дальностью более двух тысяч километров. На повестке также подготовка общей программы закупок торпед Sting Ray для морских патрульных и разведывательных самолетов P-8 Poseidon.
В чем неизменно сходятся позиции Лондона и Парижа, так это в стремлении создать в Европе ядерную угрозу для Москвы. Макрон уже принял решение об истребителях Rafale со сверхзвуковыми ядерными ракетами на авиабазе Люксей на границе с ФРГ к 2035-му. Стармер тем временем готовит склады для увлечения собственного арсенала.
© AP Photo / Christophe EnaФранцузский истребитель Rafale перед вылетом на авианосце Шарль де Голль в Персидском заливе
Французский истребитель Rafale перед вылетом на авианосце Шарль де Голль в Персидском заливе - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© AP Photo / Christophe Ena
Французский истребитель Rafale перед вылетом на авианосце Шарль де Голль в Персидском заливе
Как пишет Le Figaro, есть вероятность, что французский запас в 290 ядерных боеголовок окажется недостаточным для всей остальной Европы. С этим как раз и может помочь Британия, которая еще с 2021-го, за год до СВО, прервала процесс сокращения числа боеголовок, постепенно увеличивая их количество с 225 до 260.
Для этого, отмечает издание, нужно будет дополнительно разработать новую стратегию безопасности. Однако сможет ли "коалиция желающих" ради таких целей в итоге преодолеть все прочие разногласия — вопрос по-прежнему открытый.
 
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