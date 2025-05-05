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ЕС отказал Лондону в доступе к базам данных о преступниках, пишут СМИ - РИА Новости, 05.05.2025
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01:25 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/britanija-2014946497.html
ЕС отказал Лондону в доступе к базам данных о преступниках, пишут СМИ
ЕС отказал Лондону в доступе к базам данных о преступниках, пишут СМИ - РИА Новости, 05.05.2025
ЕС отказал Лондону в доступе к базам данных о преступниках, пишут СМИ
Евросоюз отказал Лондону в доступе к европейским базам данных, которые содержат информацию о преступности и нелегальной миграции, пишет газета Times со ссылкой... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T01:25:00+03:00
2025-05-05T01:25:00+03:00
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Евросоюз отказал Лондону в доступе к европейским базам данных, которые содержат информацию о преступности и нелегальной миграции, пишет газета Times со ссылкой на источники. "Европейский союз отклонил призывы Великобритании получить доступ к важнейшим базам данных о преступности и нелегальной миграции", - говорится в материале издания. По данным газеты, в Брюсселе заявили, что не могут предоставить Британии доступ к Шенгенской информационной системе (SIS), которая в режиме реального времени оповещает страны-члены ЕС о подозреваемых в совершении преступлений, а также к базе данных дактилоскопии ЕС Eurodac, которая содержит отпечатки пальцев всех нелегальных мигрантов, пойманных при попытке незаконно пересечь границу ЕС. Как уточняет издание, доступ к подобной информации позволил бы британскому МВД быстрее рассматривать заявления на предоставление убежища. Близкий к переговорам источник сообщил, что британская сторона расстроена из-за отказа Брюсселя предоставить доступ к базам данных, поскольку это "значительно затрудняет сотрудничество в таких областях, как нелегальная миграция". "Это то, что мы считаем взаимовыгодным, но пока никаких подвижек нет. Аргумент ЕС, по-видимому, заключается в том, что это создаст прецедент и что третьи стороны не могут иметь доступ к шенгенским базам данных", - заявил собеседник издания.
https://ria.ru/20250322/london-2006713818.html
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в мире, брюссель, лондон, великобритания, евросоюз
В мире, Брюссель, Лондон, Великобритания, Евросоюз
ЕС отказал Лондону в доступе к базам данных о преступниках, пишут СМИ

Times: ЕС отказал Британии в доступе к базам данных о нелегальных мигрантах

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Евросоюз отказал Лондону в доступе к европейским базам данных, которые содержат информацию о преступности и нелегальной миграции, пишет газета Times со ссылкой на источники.
"Европейский союз отклонил призывы Великобритании получить доступ к важнейшим базам данных о преступности и нелегальной миграции", - говорится в материале издания.
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По данным газеты, в Брюсселе заявили, что не могут предоставить Британии доступ к Шенгенской информационной системе (SIS), которая в режиме реального времени оповещает страны-члены ЕС о подозреваемых в совершении преступлений, а также к базе данных дактилоскопии ЕС Eurodac, которая содержит отпечатки пальцев всех нелегальных мигрантов, пойманных при попытке незаконно пересечь границу ЕС.
Как уточняет издание, доступ к подобной информации позволил бы британскому МВД быстрее рассматривать заявления на предоставление убежища.
Близкий к переговорам источник сообщил, что британская сторона расстроена из-за отказа Брюсселя предоставить доступ к базам данных, поскольку это "значительно затрудняет сотрудничество в таких областях, как нелегальная миграция".
"Это то, что мы считаем взаимовыгодным, но пока никаких подвижек нет. Аргумент ЕС, по-видимому, заключается в том, что это создаст прецедент и что третьи стороны не могут иметь доступ к шенгенским базам данных", - заявил собеседник издания.
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