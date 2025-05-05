https://ria.ru/20250505/britanija-2014946497.html

ЕС отказал Лондону в доступе к базам данных о преступниках, пишут СМИ

ЕС отказал Лондону в доступе к базам данных о преступниках, пишут СМИ - РИА Новости, 05.05.2025

ЕС отказал Лондону в доступе к базам данных о преступниках, пишут СМИ

Евросоюз отказал Лондону в доступе к европейским базам данных, которые содержат информацию о преступности и нелегальной миграции, пишет газета Times со ссылкой... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T01:25:00+03:00

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2025-05-05T01:25:00+03:00

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Евросоюз отказал Лондону в доступе к европейским базам данных, которые содержат информацию о преступности и нелегальной миграции, пишет газета Times со ссылкой на источники. "Европейский союз отклонил призывы Великобритании получить доступ к важнейшим базам данных о преступности и нелегальной миграции", - говорится в материале издания. По данным газеты, в Брюсселе заявили, что не могут предоставить Британии доступ к Шенгенской информационной системе (SIS), которая в режиме реального времени оповещает страны-члены ЕС о подозреваемых в совершении преступлений, а также к базе данных дактилоскопии ЕС Eurodac, которая содержит отпечатки пальцев всех нелегальных мигрантов, пойманных при попытке незаконно пересечь границу ЕС. Как уточняет издание, доступ к подобной информации позволил бы британскому МВД быстрее рассматривать заявления на предоставление убежища. Близкий к переговорам источник сообщил, что британская сторона расстроена из-за отказа Брюсселя предоставить доступ к базам данных, поскольку это "значительно затрудняет сотрудничество в таких областях, как нелегальная миграция". "Это то, что мы считаем взаимовыгодным, но пока никаких подвижек нет. Аргумент ЕС, по-видимому, заключается в том, что это создаст прецедент и что третьи стороны не могут иметь доступ к шенгенским базам данных", - заявил собеседник издания.

https://ria.ru/20250322/london-2006713818.html

https://ria.ru/20250219/britaniya-2000328313.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, брюссель, лондон, великобритания, евросоюз