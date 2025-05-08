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Лишь около трети британцев поддерживают увеличение оборонных расходов
Лишь около трети британцев поддерживают увеличение оборонных расходов - РИА Новости, 08.05.2025
Лишь около трети британцев поддерживают увеличение оборонных расходов
Лишь около трети британцев поддерживают увеличение расходов Великобритании на оборону, свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T03:31:00+03:00
2025-05-08T03:31:00+03:00
2025-05-08T03:31:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Лишь около трети британцев поддерживают увеличение расходов Великобритании на оборону, свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией Focaldata. "Сорок пять процентов опрошенных считают, что Соединенному Королевству не следует увеличивать расходы на оборону до 3,5%. Тридцать шесть процентов заявили, что Соединенному Королевству следует увеличить расходы на оборону до 3,5%, даже если это означает более высокие налоги и сокращение в других сферах", - сообщает газета Times со ссылкой на исследование. Примерно пятая часть респондентов заявила, что оборонный бюджет следует уменьшить для высвобождения ресурсов на другие сферы, как, например, здравоохранение, говорится в сообщении газеты. Издание также отмечает высокую долю пожилых и политически активных мужчин среди сторонников увеличения расходов на оборону. Исследование проведено среди 2330 взрослых британцев с 30 апреля по 2 мая. Погрешность не указывается.
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в мире, великобритания
Лишь около трети британцев поддерживают увеличение оборонных расходов
Times: треть британцев поддерживает увеличение оборонных расходов
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Лишь около трети британцев поддерживают увеличение расходов Великобритании на оборону, свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией Focaldata.
"Сорок пять процентов опрошенных считают, что Соединенному Королевству не следует увеличивать расходы на оборону до 3,5%. Тридцать шесть процентов заявили, что Соединенному Королевству следует увеличить расходы на оборону до 3,5%, даже если это означает более высокие налоги и сокращение в других сферах", - сообщает газета Times со ссылкой на исследование.
Примерно пятая часть респондентов заявила, что оборонный бюджет следует уменьшить для высвобождения ресурсов на другие сферы, как, например, здравоохранение, говорится в сообщении газеты. Издание также отмечает высокую долю пожилых и политически активных мужчин среди сторонников увеличения расходов на оборону.
Исследование проведено среди 2330 взрослых британцев с 30 апреля по 2 мая. Погрешность не указывается.