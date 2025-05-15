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В Британии заявили о планах вместе с Германией создать высокоточное оружие
В Британии заявили о планах вместе с Германией создать высокоточное оружие - РИА Новости, 15.05.2025
В Британии заявили о планах вместе с Германией создать высокоточное оружие
Министерство обороны Великобритании в четверг объявило о планах совместного с Германией создания высокоточного оружия дальностью действия более 2000 километров. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T15:14:00+03:00
2025-05-15T15:14:00+03:00
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Министерство обороны Великобритании в четверг объявило о планах совместного с Германией создания высокоточного оружия дальностью действия более 2000 километров. "Великобритания и Германия... будут сотрудничать над совместным созданием нового оружия дальнего действия с дальностью более 2000 километров", - говорится в заявлении, опубликованном министерством. Отмечается, что новое оружие будет предназначено, в том числе, для усиления сдерживающих способностей НАТО, а также для укрепления оборонного сектора Великобритании и Европы. Новое оружие будет разработано в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере обороны Trinity House, подписанного в октябре 2024 года. Стороны также обсуждают совместную программу закупок торпед Sting Ray для морских патрульных и разведывательных самолетов P-8 Poseidon. В июле 2024 года британская пресса сообщила, что Лондон обсуждает возможность совместной с Берлином разработки ракет, дальность которых будет достигать 3,2 тысячи километров. Предполагается, что эти ракеты в будущем смогут заменить американские крылатые ракеты на территории Германии.
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в мире, космос - риа наука, германия, великобритания, европа, нато, boeing p-8 poseidon
В мире, Космос - РИА Наука, Германия, Великобритания, Европа, НАТО, Boeing P-8 Poseidon
В Британии заявили о планах вместе с Германией создать высокоточное оружие
Британия и Германия создадут высокоточное оружие дальностью до 2000 километров