https://ria.ru/20250515/velikobritanija-2017122695.html

В Британии заявили о планах вместе с Германией создать высокоточное оружие

В Британии заявили о планах вместе с Германией создать высокоточное оружие - РИА Новости, 15.05.2025

В Британии заявили о планах вместе с Германией создать высокоточное оружие

Министерство обороны Великобритании в четверг объявило о планах совместного с Германией создания высокоточного оружия дальностью действия более 2000 километров. РИА Новости, 15.05.2025

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Министерство обороны Великобритании в четверг объявило о планах совместного с Германией создания высокоточного оружия дальностью действия более 2000 километров. "Великобритания и Германия... будут сотрудничать над совместным созданием нового оружия дальнего действия с дальностью более 2000 километров", - говорится в заявлении, опубликованном министерством. Отмечается, что новое оружие будет предназначено, в том числе, для усиления сдерживающих способностей НАТО, а также для укрепления оборонного сектора Великобритании и Европы. Новое оружие будет разработано в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере обороны Trinity House, подписанного в октябре 2024 года. Стороны также обсуждают совместную программу закупок торпед Sting Ray для морских патрульных и разведывательных самолетов P-8 Poseidon. В июле 2024 года британская пресса сообщила, что Лондон обсуждает возможность совместной с Берлином разработки ракет, дальность которых будет достигать 3,2 тысячи километров. Предполагается, что эти ракеты в будущем смогут заменить американские крылатые ракеты на территории Германии.

https://ria.ru/20250514/germanija-2016961754.html

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в мире, космос - риа наука, германия, великобритания, европа, нато, boeing p-8 poseidon