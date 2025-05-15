https://ria.ru/20250515/kazan-2017152689.html

Казань впервые приняла съезд министров культуры стран ОИС

Казань впервые приняла съезд министров культуры стран ОИС - РИА Новости, 15.05.2025

Казань впервые приняла съезд министров культуры стран ОИС

Казань впервые в истории России приняла съезд министров культуры стран Организации исламского сотрудничества, который прошел в рамках XVI Международного... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T16:38:00+03:00

2025-05-15T16:38:00+03:00

2025-05-15T16:38:00+03:00

россия

казань

ольга любимова

владимир путин

организация исламского сотрудничества

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

лига арабских государств

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Казань впервые в истории России приняла съезд министров культуры стран Организации исламского сотрудничества, который прошел в рамках XVI Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: КаzanForum", говорится в сообщении пресс-службы Минкульта РФ, распространенном в четверг. "Первый в истории России съезд министров культуры стран Организации исламского сотрудничества прошел в Казани в рамках XVI Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: КаzanForum", - говорится в сообщении. Как отмечает пресс-служба, темой встречи стал диалог культур как основа сохранения идентичности и разнообразия в многополярном мире. В ней приняли участие представители Азербайджана, Бахрейна, Гвинеи-Бисау, Индонезии, Ирана, Казахстана, Мавритании, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Пакистана, Палестины, Саудовской Аравии, Сомали, Судана, Сьерра-Леоне, Таджикистана, Узбекистана, а также ОИС, Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры и Лиги арабских государств. "Сегодня исламские страны активно развиваются, добиваются ощутимых достижений в торговле и финансовой сфере, в инновациях и научно-прикладных исследованиях. Россия открыта для самого широкого делового и гуманитарного сотрудничества, заинтересована в укреплении налаженных связей и обретении новых партнеров", - приводит пресс-служба слова Министра культуры РФ Ольги Любимовой. Любимова также отметила, что в современных геополитических условиях перед культурой стоит ответственная задача. В этом году флагманский проект "Русские сезоны" по решению Президента Российской Федерации Владимира Путина впервые реализуется в странах Ближнего Востока – Омане и Бахрейне. Также запланированы культурные мероприятия с Ираном, Египтом, Марокко, ОАЭ, Катаром, Кувейтом, Тунисом, Индонезией и беспрецедентные по масштабу обмены по линии СНГ с Азербайджаном, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном. "Безусловно, сегодняшняя встреча – важнейший шаг, который открывает новую главу нашего сотрудничества и приближает нас к реализации новых совместных культурных проектов России и исламского мира", - приводит пресс-служба Минкульта заключительные слова Любимовой. На встрече также присутствовала заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева.

https://ria.ru/20250510/chechnya-2016265210.html

https://ria.ru/20250307/siriya-2003743897.html

https://ria.ru/20241217/krym-1989732840.html

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россия, казань, ольга любимова, владимир путин, организация исламского сотрудничества, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), лига арабских государств