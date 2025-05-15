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Казань впервые приняла съезд министров культуры стран ОИС - РИА Новости, 15.05.2025
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16:38 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/kazan-2017152689.html
Казань впервые приняла съезд министров культуры стран ОИС
Казань впервые приняла съезд министров культуры стран ОИС - РИА Новости, 15.05.2025
Казань впервые приняла съезд министров культуры стран ОИС
Казань впервые в истории России приняла съезд министров культуры стран Организации исламского сотрудничества, который прошел в рамках XVI Международного... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T16:38:00+03:00
2025-05-15T16:38:00+03:00
россия
казань
ольга любимова
владимир путин
организация исламского сотрудничества
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
лига арабских государств
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Казань впервые в истории России приняла съезд министров культуры стран Организации исламского сотрудничества, который прошел в рамках XVI Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: КаzanForum", говорится в сообщении пресс-службы Минкульта РФ, распространенном в четверг. "Первый в истории России съезд министров культуры стран Организации исламского сотрудничества прошел в Казани в рамках XVI Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: КаzanForum", - говорится в сообщении. Как отмечает пресс-служба, темой встречи стал диалог культур как основа сохранения идентичности и разнообразия в многополярном мире. В ней приняли участие представители Азербайджана, Бахрейна, Гвинеи-Бисау, Индонезии, Ирана, Казахстана, Мавритании, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Пакистана, Палестины, Саудовской Аравии, Сомали, Судана, Сьерра-Леоне, Таджикистана, Узбекистана, а также ОИС, Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры и Лиги арабских государств. "Сегодня исламские страны активно развиваются, добиваются ощутимых достижений в торговле и финансовой сфере, в инновациях и научно-прикладных исследованиях. Россия открыта для самого широкого делового и гуманитарного сотрудничества, заинтересована в укреплении налаженных связей и обретении новых партнеров", - приводит пресс-служба слова Министра культуры РФ Ольги Любимовой. Любимова также отметила, что в современных геополитических условиях перед культурой стоит ответственная задача. В этом году флагманский проект "Русские сезоны" по решению Президента Российской Федерации Владимира Путина впервые реализуется в странах Ближнего Востока – Омане и Бахрейне. Также запланированы культурные мероприятия с Ираном, Египтом, Марокко, ОАЭ, Катаром, Кувейтом, Тунисом, Индонезией и беспрецедентные по масштабу обмены по линии СНГ с Азербайджаном, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном. "Безусловно, сегодняшняя встреча – важнейший шаг, который открывает новую главу нашего сотрудничества и приближает нас к реализации новых совместных культурных проектов России и исламского мира", - приводит пресс-служба Минкульта заключительные слова Любимовой. На встрече также присутствовала заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева.
https://ria.ru/20250510/chechnya-2016265210.html
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россия, казань, ольга любимова, владимир путин, организация исламского сотрудничества, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), лига арабских государств
Россия, Казань, Ольга Любимова, Владимир Путин, Организация исламского сотрудничества, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Лига арабских государств
Казань впервые приняла съезд министров культуры стран ОИС

Казань впервые в истории России приняла съезд министров культуры стран ОИС

© РИА Новости / АНО «Дирекция международных программ» | Перейти в медиабанкВидеообращение Сергея Лаврова к участникам девятого форума молодых дипломатов стран Организации исламского сотрудничества
Видеообращение Сергея Лаврова к участникам девятого форума молодых дипломатов стран Организации исламского сотрудничества - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / АНО «Дирекция международных программ»
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Казань впервые в истории России приняла съезд министров культуры стран Организации исламского сотрудничества, который прошел в рамках XVI Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: КаzanForum", говорится в сообщении пресс-службы Минкульта РФ, распространенном в четверг.
"Первый в истории России съезд министров культуры стран Организации исламского сотрудничества прошел в Казани в рамках XVI Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: КаzanForum", - говорится в сообщении.
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Как отмечает пресс-служба, темой встречи стал диалог культур как основа сохранения идентичности и разнообразия в многополярном мире. В ней приняли участие представители Азербайджана, Бахрейна, Гвинеи-Бисау, Индонезии, Ирана, Казахстана, Мавритании, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Пакистана, Палестины, Саудовской Аравии, Сомали, Судана, Сьерра-Леоне, Таджикистана, Узбекистана, а также ОИС, Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры и Лиги арабских государств.
"Сегодня исламские страны активно развиваются, добиваются ощутимых достижений в торговле и финансовой сфере, в инновациях и научно-прикладных исследованиях. Россия открыта для самого широкого делового и гуманитарного сотрудничества, заинтересована в укреплении налаженных связей и обретении новых партнеров", - приводит пресс-служба слова Министра культуры РФ Ольги Любимовой.
Любимова также отметила, что в современных геополитических условиях перед культурой стоит ответственная задача.
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В этом году флагманский проект "Русские сезоны" по решению Президента Российской Федерации Владимира Путина впервые реализуется в странах Ближнего Востока – Омане и Бахрейне. Также запланированы культурные мероприятия с Ираном, Египтом, Марокко, ОАЭ, Катаром, Кувейтом, Тунисом, Индонезией и беспрецедентные по масштабу обмены по линии СНГ с Азербайджаном, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном.
"Безусловно, сегодняшняя встреча – важнейший шаг, который открывает новую главу нашего сотрудничества и приближает нас к реализации новых совместных культурных проектов России и исламского мира", - приводит пресс-служба Минкульта заключительные слова Любимовой.
На встрече также присутствовала заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева.
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