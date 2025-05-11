Путин вышел к журналистам для заявления по итогам переговоров
Путин вышел к журналистам для заявления по итогам серии переговоров
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Президент России Владимира Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вышел к журналистам по итогам серии международных переговоров в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.
На праздничных мероприятиях в Москве, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, были представлены 29 зарубежных делегаций. C 7 по 10 мая Путин провел встречи с 16 лидерами различных государств, в том числе состоялись переговоры президента РФ с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, председателем КНР Си Цзиньпином, генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом.
Для глав делегаций, прибывших в Москву на День Победы, 8 мая был организован торжественный обед от имени президента РФ. На нем Путин назвал присутствующих гостей надежными друзьями и партнерами России и поднял тост "за поколение победителей, за Великую Победу, за мир и благополучие".
В День Победы Путин и зарубежные гости приняли участие в торжественном параде. Перед его началом президент России в Кремле приветствовал прибывших лидеров иностранных государств, затем они заняли места на трибуне на Красной площади. В самом шествии приняли участие не только российские военнослужащие, но и иностранные - Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Вьетнама, Египта, КНР, Лаоса, Монголии и Мьянмы.
После парада Победы Путин и другие лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата, затем состоялся прием от имени президента России в честь праздничной даты. По окончании мероприятия Путин передал президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву наградной лист его отца - Кемеля Токаева, участвовавшего в Великой Отечественной войне. Завершилась международная программа в ночь с 10 на 11 мая.