https://ria.ru/20250511/putin-2016275681.html

Путин вышел к журналистам для заявления по итогам переговоров

Путин вышел к журналистам для заявления по итогам переговоров - РИА Новости, 11.05.2025

Путин вышел к журналистам для заявления по итогам переговоров

Президент РФ Владимир Путин вышел к журналистам по итогам серии международных переговоров в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T01:37:00+03:00

2025-05-11T01:37:00+03:00

2025-05-11T01:40:00+03:00

владимир путин

политика

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

москва

китай

николас мадуро

си цзиньпин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0a/2016224350_0:158:3300:2014_1920x0_80_0_0_8039b381f43018c59817f7a58a1d184f.jpg

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вышел к журналистам по итогам серии международных переговоров в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.На праздничных мероприятиях в Москве, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, были представлены 29 зарубежных делегаций. C 7 по 10 мая Путин провел встречи с 16 лидерами различных государств, в том числе состоялись переговоры президента РФ с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, председателем КНР Си Цзиньпином, генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом.Для глав делегаций, прибывших в Москву на День Победы, 8 мая был организован торжественный обед от имени президента РФ. На нем Путин назвал присутствующих гостей надежными друзьями и партнерами России и поднял тост "за поколение победителей, за Великую Победу, за мир и благополучие".В День Победы Путин и зарубежные гости приняли участие в торжественном параде. Перед его началом президент России в Кремле приветствовал прибывших лидеров иностранных государств, затем они заняли места на трибуне на Красной площади. В самом шествии приняли участие не только российские военнослужащие, но и иностранные - Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Вьетнама, Египта, КНР, Лаоса, Монголии и Мьянмы.После парада Победы Путин и другие лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата, затем состоялся прием от имени президента России в честь праздничной даты. По окончании мероприятия Путин передал президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву наградной лист его отца - Кемеля Токаева, участвовавшего в Великой Отечественной войне. Завершилась международная программа в ночь с 10 на 11 мая.

https://ria.ru/20250511/putin-2016275774.html

https://ria.ru/20250511/putin-2016275877.html

россия

москва

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, политика, россия, москва, китай, николас мадуро, си цзиньпин, 80-летие победы в великой отечественной войне