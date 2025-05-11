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Путин провел 17 переговоров на полях празднования юбилея Победы - РИА Новости, 11.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
00:26 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/putin-2016271814.html
Путин провел 17 переговоров на полях празднования юбилея Победы
Путин провел 17 переговоров на полях празднования юбилея Победы - РИА Новости, 11.05.2025
Путин провел 17 переговоров на полях празднования юбилея Победы
Президент России Владимир Путин провел 17 полноформатных переговоров с зарубежными лидерами и представителями делегаций на полях празднования 80-й годовщины... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T00:26:00+03:00
2025-05-11T00:26:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
венесуэла
куба
владимир путин
николас мадуро
мигель диас-канель бермудес
политика
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел 17 полноформатных переговоров с зарубежными лидерами и представителями делегаций на полях празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, подсчитал корреспондент РИА Новости. Международная программа празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне президента России началась 7 мая с переговоров с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро. В тот же день Путин провел беседы с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом и президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Восьмого мая состоялись большие российско-китайские переговоры с участием Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. В пятницу 9 мая после Парада Победы на Красной площади российский президент провел серию международных встреч. Состоялись переговоры с президентами Бразилии и Египта Луисом Инасио Лулой да Силвой и Абдель Фаттахом ас-Сиси. Президент РФ провел встречи с лидерами европейских держав: президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Также, в ночь на 10 мая состоялась беседа Путина с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Международная программа Путина в субботу 10 мая началась с переговоров с генсеком ЦК компартии Вьетнама То Ламом. Затем российский лидер пообщался с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, президентом Палестины Махмудом Аббасом, президентом Буркина-Фасо Ибраимом Траоре, главнокомандующим ливийской национальной армией Халифой Хафтаром а также лидерами Абхазии и Южной Осетии Бадрой Гунбой и Аланом Гаглоевым. Еще ряд встреч прошли "на ногах". Так, Путин передал президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву наградной лист его отца - участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Кемеля Токаева. Кратко общался с приглашенными лидерами в ходе официального обеда от имени президента РФ накануне Дня Победа и на торжественном приеме в Кремле 9 мая.
https://ria.ru/20250511/putin-2016271030.html
https://ria.ru/20250508/tost-2015865498.html
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россия, венесуэла, куба, владимир путин, николас мадуро, мигель диас-канель бермудес, политика, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Венесуэла, Куба, Владимир Путин, Николас Мадуро, Мигель Диас-Канель Бермудес, Политика, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин провел 17 переговоров на полях празднования юбилея Победы

Путин провел 17 полноформатных переговоров на полях празднования 80-летия Победы

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел 17 полноформатных переговоров с зарубежными лидерами и представителями делегаций на полях празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, подсчитал корреспондент РИА Новости.
Международная программа празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне президента России началась 7 мая с переговоров с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро. В тот же день Путин провел беседы с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом и президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Восьмого мая состоялись большие российско-китайские переговоры с участием Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Путин сделает заявление по итогам четырех дней переговоров
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В пятницу 9 мая после Парада Победы на Красной площади российский президент провел серию международных встреч. Состоялись переговоры с президентами Бразилии и Египта Луисом Инасио Лулой да Силвой и Абдель Фаттахом ас-Сиси. Президент РФ провел встречи с лидерами европейских держав: президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Также, в ночь на 10 мая состоялась беседа Путина с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
Международная программа Путина в субботу 10 мая началась с переговоров с генсеком ЦК компартии Вьетнама То Ламом. Затем российский лидер пообщался с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, президентом Палестины Махмудом Аббасом, президентом Буркина-Фасо Ибраимом Траоре, главнокомандующим ливийской национальной армией Халифой Хафтаром а также лидерами Абхазии и Южной Осетии Бадрой Гунбой и Аланом Гаглоевым.
Еще ряд встреч прошли "на ногах". Так, Путин передал президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву наградной лист его отца - участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Кемеля Токаева. Кратко общался с приглашенными лидерами в ходе официального обеда от имени президента РФ накануне Дня Победа и на торжественном приеме в Кремле 9 мая.
Тост Путина на приеме в Кремле - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Путин поднял тост за Победу
8 мая, 20:30
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияВенесуэлаКубаВладимир ПутинНиколас МадуроМигель Диас-Канель БермудесПолитика80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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