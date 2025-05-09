В Москве прошел праздничный салют

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Праздничные салюты в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прошли в Москве, залпы дал Салютный дивизион Московского военного округа, сообщили в Минобороны. "Военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона Московского военного округа имени маршала артиллерии В. М. Михалкина произвели десятки праздничных артиллерийских залпов с исторических площадок Москвы в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", — говорится в материале. Отмечается, что в ходе торжественного воинского ритуала гвардейцы-артиллеристы на протяжении десяти минут непрерывно производили залпы из легендарных ЗиС-3. Вечернее небо столицы украсили свыше десяти тысяч фейерверков различных типов и цветов. Среди них, как уточнили в ведомстве, были и редкие патриотические композиции."Москвичи и гости Москвы могли наблюдать в небе "хореографию" фейерверков "Солнце", "Ассоль", "Облако", "Вега", "Сага", "Мальва", "Арина", "Хризантема", "Данко", "Олимпия", "Алиса", "Коррида", "Матрешка" и многие другие", — уточнили в Минобороны. Для запуска праздничных фейерверков использовались 72 специальные салютные пусковые установки СПУ 2А85 калибров от 105 до 310 миллиметров. Салюты производились с 16 исторических точек во всех административных округах столицы.В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 Мая в Москву приехали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, руководитель Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, глава Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Праздничные салюты в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прошли в Москве, залпы дал Салютный дивизион Московского военного округа, сообщили в Минобороны.
"Военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона Московского военного округа имени маршала артиллерии В. М. Михалкина произвели десятки праздничных артиллерийских залпов с исторических площадок Москвы в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", — говорится в материале.
Отмечается, что в ходе торжественного воинского ритуала гвардейцы-артиллеристы на протяжении десяти минут непрерывно производили залпы из легендарных ЗиС-3. Вечернее небо столицы украсили свыше десяти тысяч фейерверков различных типов и цветов. Среди них, как уточнили в ведомстве, были и редкие патриотические композиции.
"Москвичи и гости Москвы могли наблюдать в небе "хореографию" фейерверков "Солнце", "Ассоль", "Облако", "Вега", "Сага", "Мальва", "Арина", "Хризантема", "Данко", "Олимпия", "Алиса", "Коррида", "Матрешка" и многие другие", — уточнили в Минобороны.
Для запуска праздничных фейерверков использовались 72 специальные салютные пусковые установки СПУ 2А85 калибров от 105 до 310 миллиметров. Салюты производились с 16 исторических точек во всех административных округах столицы.
В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 Мая в Москву приехали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, руководитель Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, глава Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
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