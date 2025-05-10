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Праздничные салюты в честь 80-летия Победы в России

Праздничные салюты в честь 80-летия Победы в России - РИА Новости, 10.05.2025

Праздничные салюты в честь 80-летия Победы в России

Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в российских городах завершилось салютами и фейерверками. Самые яркие моменты — в фотоленте Ria.ru РИА Новости, 10.05.2025

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фото

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

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Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в российских городах завершилось салютами и фейерверками. Самые яркие моменты — в фотоленте Ria.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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