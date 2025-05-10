Праздничные салюты в честь 80-летия Победы в России
Во Владивостоке артиллеристы устроили праздничный салют с трех точек: мыса Боброва, в районе центральной площади и в поселке Подножье на острове Русский.
Во Владивостоке артиллеристы устроили праздничный салют с трех точек: мыса Боброва, в районе центральной площади и в поселке Подножье на острове Русский.
В Красноярске огни салюта взметнулись в небо возле гостиницы "Огни Енисея" и набережной напротив ТЦ "Красноярье".
В Красноярске огни салюта взметнулись в небо возле гостиницы "Огни Енисея" и набережной напротив ТЦ "Красноярье".
В Москве залпы из 72 специальных салютных пусковых установок производились с 16 исторических точек.
В Москве залпы из 72 специальных салютных пусковых установок производились с 16 исторических точек.
"Солнце", "Ассоль", "Вега", "Матрешка" и "Данко" — вот лишь часть фейерверков, которые украсили небо российской столицы в День Победы.
"Солнце", "Ассоль", "Вега", "Матрешка" и "Данко" — вот лишь часть фейерверков, которые украсили небо российской столицы в День Победы.
В Волгограде праздничный салют над монументом "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане прошел под песню "Поклонимся великим тем годам".
В Волгограде праздничный салют над монументом "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане прошел под песню "Поклонимся великим тем годам".
В Новороссийске в честь 80-летия Победы совершили 30 залпов из четырех пушек, а затем запустили праздничный салют.
В Новороссийске в честь 80-летия Победы совершили 30 залпов из четырех пушек, а затем запустили праздничный салют.
В Туле 30 залпов салюта выпустили военнослужащие 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской дивизии.
В Туле 30 залпов салюта выпустили военнослужащие 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской дивизии.
В Санкт-Петербурге от стен Петропавловской крепости были даны 30 залпов салюта в сопровождении фейерверка.
В Санкт-Петербурге от стен Петропавловской крепости были даны 30 залпов салюта в сопровождении фейерверка.
В Смоленске артиллерийский салют в честь юбилея Победы прогремел в районе площади Ленина.
В Смоленске артиллерийский салют в честь юбилея Победы прогремел в районе площади Ленина.
В Мурманске залпы праздничного салюта прозвучали с площадки в районе Абрам-Мыса.
В Мурманске залпы праздничного салюта прозвучали с площадки в районе Абрам-Мыса.