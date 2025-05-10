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Праздничные салюты в честь 80-летия Победы в России - РИА Новости, 10.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:23 10.05.2025 (обновлено: 10:24 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/salyut-2016166729.html
Праздничные салюты в честь 80-летия Победы в России
Праздничные салюты в честь 80-летия Победы в России - РИА Новости, 10.05.2025
Праздничные салюты в честь 80-летия Победы в России
Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в российских городах завершилось салютами и фейерверками. Самые яркие моменты — в фотоленте Ria.ru РИА Новости, 10.05.2025
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фото
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
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Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в российских городах завершилось салютами и фейерверками. Самые яркие моменты — в фотоленте Ria.ru
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фото, фото, 80-летие победы в великой отечественной войне
Фото, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне

Праздничные салюты в честь 80-летия Победы в России

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Дзен
Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в российских городах завершилось салютами и фейерверками. Самые яркие моменты — в фотоленте Ria.ru
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Во Владивостоке артиллеристы устроили праздничный салют с трех точек: мыса Боброва, в районе центральной площади и в поселке Подножье на острове Русский.

Праздничный салют в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на Центральной площади во Владивостоке

Во Владивостоке артиллеристы устроили праздничный салют с трех точек: мыса Боброва, в районе центральной площади и в поселке Подножье на острове Русский.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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1 из 10
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

В Красноярске огни салюта взметнулись в небо возле гостиницы "Огни Енисея" и набережной напротив ТЦ "Красноярье".

Праздничный салют в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Красноярске

В Красноярске огни салюта взметнулись в небо возле гостиницы "Огни Енисея" и набережной напротив ТЦ "Красноярье".

© РИА Новости / Илья Наймушин
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2 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В Москве залпы из 72 специальных салютных пусковых установок производились с 16 исторических точек.

Праздничный салют в Москве в честь Дня Победы

В Москве залпы из 72 специальных салютных пусковых установок производились с 16 исторических точек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

"Солнце", "Ассоль", "Вега", "Матрешка" и "Данко" — вот лишь часть фейерверков, которые украсили небо российской столицы в День Победы.

Праздничный салют в Москве в честь Дня Победы

"Солнце", "Ассоль", "Вега", "Матрешка" и "Данко" — вот лишь часть фейерверков, которые украсили небо российской столицы в День Победы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В Волгограде праздничный салют над монументом "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане прошел под песню "Поклонимся великим тем годам".

Праздничный салют в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Волгограде

В Волгограде праздничный салют над монументом "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане прошел под песню "Поклонимся великим тем годам".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В Новороссийске в честь 80-летия Победы совершили 30 залпов из четырех пушек, а затем запустили праздничный салют.

Праздничный салют в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Новороссийске

В Новороссийске в честь 80-летия Победы совершили 30 залпов из четырех пушек, а затем запустили праздничный салют.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В Туле 30 залпов салюта выпустили военнослужащие 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской дивизии.

Праздничный салют в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Туле

В Туле 30 залпов салюта выпустили военнослужащие 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской дивизии.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В Санкт-Петербурге от стен Петропавловской крепости были даны 30 залпов салюта в сопровождении фейерверка.

Праздничный салют в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге от стен Петропавловской крепости были даны 30 залпов салюта в сопровождении фейерверка.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В Смоленске артиллерийский салют в честь юбилея Победы прогремел в районе площади Ленина.

Праздничный салют в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Смоленске

В Смоленске артиллерийский салют в честь юбилея Победы прогремел в районе площади Ленина.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В Мурманске залпы праздничного салюта прозвучали с площадки в районе Абрам-Мыса.

Праздничный салют в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Мурманске

В Мурманске залпы праздничного салюта прозвучали с площадки в районе Абрам-Мыса.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеФото80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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