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Празднование 80-летия Победы в России - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:26 09.05.2025 (обновлено: 17:40 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/pobeda-2016066742.html
Празднование 80-летия Победы в России
Празднование 80-летия Победы в России - РИА Новости, 09.05.2025
Празднование 80-летия Победы в России
Россия встретила День Победы. Торжественные мероприятия — в фотоленте РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025
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фото
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
санкт-петербург
дальний восток
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Россия встретила День Победы. Торжественные мероприятия — в фотоленте РИА Новости.
россия
санкт-петербург
дальний восток
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фото, фото, 80-летие победы в великой отечественной войне, общество, россия, санкт-петербург, дальний восток
Фото, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Санкт-Петербург, Дальний Восток

Празднование 80-летия Победы в России

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Россия встретила День Победы. Торжественные мероприятия — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Раньше всех День Победы отметили жители Дальнего Востока. Герой России Сергей Шиманкин встретил его с супругой Аполлинарией во Владивостоке.

Герой России Сергей Шиманкин с супругой Аполлинарией перед парадом на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне во Владивостоке

Раньше всех День Победы отметили жители Дальнего Востока. Герой России Сергей Шиманкин встретил его с супругой Аполлинарией во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В годовщину 80-летия Победы во многих городах прошли парады с участием ветеранов Великой Отечественной войны и российских военнослужащих.

Танк Т-34-85 на военном параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Новороссийске

В годовщину 80-летия Победы во многих городах прошли парады с участием ветеранов Великой Отечественной войны и российских военнослужащих.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В Санкт-Петербурге на параде промаршировали девушки-курсанты.

Курсанты на военном параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге на параде промаршировали девушки-курсанты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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© РИА Новости / Валентина Певцова | Перейти в медиабанк

В парадах участвовала не только военная техника: по улицам Петербурга проехал и гражданский исторический транспорт.

Парад исторической техники на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге

В парадах участвовала не только военная техника: по улицам Петербурга проехал и гражданский исторический транспорт.

© РИА Новости / Валентина Певцова
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4 из 10
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Празднование сопровождалось разнообразными акциями: в Красноярске зрителям показали театрализованное представление.

Театрализованное представление во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на проспекте им. газеты Красноярский рабочий в Красноярске

Празднование сопровождалось разнообразными акциями: в Красноярске зрителям показали театрализованное представление.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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5 из 10
© РИА Новости / Никита Гольцов | Перейти в медиабанк

По всей России в различных форматах проходит акция "Бессмертный полк" —россияне выходят на улицы с портретами воевавших родственников.

Участники акции Бессмертный полк во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Томске

По всей России в различных форматах проходит акция "Бессмертный полк" —россияне выходят на улицы с портретами воевавших родственников.

© РИА Новости / Никита Гольцов
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6 из 10
© РИА Новости / Евгений Горбачев | Перейти в медиабанк

Участница акции "Бессмертный полк" в Кемерово во время празднования 80-летия Победы.

Участница акции Бессмертный полк во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Кемерово

Участница акции "Бессмертный полк" в Кемерово во время празднования 80-летия Победы.

© РИА Новости / Евгений Горбачев
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7 из 10
© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанк

Пройдя через всю страну, "Бессмертный полк" дошагал до Калининграда.

Участники акции Бессмертный полк во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Калининграде

Пройдя через всю страну, "Бессмертный полк" дошагал до Калининграда.

© РИА Новости / Виталий Невар
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8 из 10
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Не остались в стороне и новые регионы России: в ДНР главные торжества прошли на мемориальном комплексе "Саур-Могила".

Военнослужащие на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на Саур-Могиле в ДНР

Не остались в стороне и новые регионы России: в ДНР главные торжества прошли на мемориальном комплексе "Саур-Могила".

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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9 из 10
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В память о павших защитниках Отечества россияне возложили цветы к мемориалам в своих городах.

Церемония возложения цветов и венков к Вечному огню во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Севастополе

В память о павших защитниках Отечества россияне возложили цветы к мемориалам в своих городах.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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