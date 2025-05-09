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Лукашенко прибыл на военный парад в Минске - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
20:35 09.05.2025 (обновлено: 21:44 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/lukashenko-2016114897.html
Лукашенко прибыл на военный парад в Минске
Лукашенко прибыл на военный парад в Минске - РИА Новости, 09.05.2025
Лукашенко прибыл на военный парад в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл к стеле "Минск - город-герой", где пройдет военный парад, посвященный 80-й годовщине Победы советского народа в... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T20:35:00+03:00
2025-05-09T21:44:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
белоруссия
санкт-петербург
китай
александр лукашенко
русские витязи
су-30см
с-400 «триумф»
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МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл к стеле "Минск - город-герой", где пройдет военный парад, посвященный 80-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости. Военный парад пройдет в составе воздушного эшелона, пешей и механизированной колонн. По информации минобороны Белоруссии, в составе воздушного эшелона парада примут участие 39 воздушных судов (12 вертолетов и 27 самолетов): 35 единиц от минобороны Белоруссии и четыре единицы от Российской Федерации. Российская сторона представлена авиационной группой высшего пилотажа "Русские витязи" на самолетах Су-30СМ. С учетом наступления темноты воздушные суда осуществят пролет с проблесковыми огнями, что добавляет зрелищности мероприятию. B составе пешей колонны примут участие 33 парадных расчета: 30 от силовых ведомств Белоруссии и три расчета от иностранных государств. Это кадеты Нижегородского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени генерала армии В.Ф. Маргелова, курсанты Михайловской военной академии артиллерии Санкт-Петербурга, почетный караул народно-освободительной армии Китая, а также пять знаменных групп от Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Всего в составе пешей колонны задействовано 4832 человека. В составе механизированной колонны примут участие 26 парадных расчетов. Всего в составе колонны задействовано 275 единиц техники. Ожидается, что на параде в том числе будут показаны ракетная система "Полонез", комплексы "Искандер", С-400, "Тор-М2". Особенностью парада в этом году является увеличение его исторической части как в пеших расчетах, так и в механизированной колонне. Зрители парада увидят кавалеристов, тачанку с пулеметом, парадные расчеты офицеров с винтовками и с боевыми знаменами — реликвиями воинских частей, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Также пройдет сводный парадный расчет инженеров с собаками, медицинских работников и регулировщиков. Механизированную колонну возглавят легендарные танки Т-34, пройдут мотоциклы, "Катюша", автомобили с прожектором и зенитными установками. Зрителям также покажут театрализованный эпизод "Будем жить". Поздно вечером небо над Минском раскрасит праздничный салют.
https://ria.ru/20250506/parad-2015258238.html
https://ria.ru/20250509/putin-2016054048.html
https://ria.ru/20250509/lukashenko-2016018093.html
белоруссия
санкт-петербург
китай
минск
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96
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Парад Победы в Минске
Парад Победы в Минске
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белоруссия, санкт-петербург, китай, александр лукашенко, русские витязи, су-30см, с-400 «триумф», т-34, 80-летие победы в великой отечественной войне, минск
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Белоруссия, Санкт-Петербург, Китай, Александр Лукашенко, Русские Витязи, Су-30СМ, С-400 «Триумф», Т-34, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Минск
Лукашенко прибыл на военный парад в Минске

Лукашенко прибыл к стеле "Минск — город-герой", где пройдет военный парад

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МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл к стеле "Минск - город-герой", где пройдет военный парад, посвященный 80-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.
Военный парад пройдет в составе воздушного эшелона, пешей и механизированной колонн.
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По информации минобороны Белоруссии, в составе воздушного эшелона парада примут участие 39 воздушных судов (12 вертолетов и 27 самолетов): 35 единиц от минобороны Белоруссии и четыре единицы от Российской Федерации. Российская сторона представлена авиационной группой высшего пилотажа "Русские витязи" на самолетах Су-30СМ. С учетом наступления темноты воздушные суда осуществят пролет с проблесковыми огнями, что добавляет зрелищности мероприятию.
B составе пешей колонны примут участие 33 парадных расчета: 30 от силовых ведомств Белоруссии и три расчета от иностранных государств. Это кадеты Нижегородского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени генерала армии В.Ф. Маргелова, курсанты Михайловской военной академии артиллерии Санкт-Петербурга, почетный караул народно-освободительной армии Китая, а также пять знаменных групп от Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.
Всего в составе пешей колонны задействовано 4832 человека.
В составе механизированной колонны примут участие 26 парадных расчетов. Всего в составе колонны задействовано 275 единиц техники. Ожидается, что на параде в том числе будут показаны ракетная система "Полонез", комплексы "Искандер", С-400, "Тор-М2".
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Особенностью парада в этом году является увеличение его исторической части как в пеших расчетах, так и в механизированной колонне. Зрители парада увидят кавалеристов, тачанку с пулеметом, парадные расчеты офицеров с винтовками и с боевыми знаменами — реликвиями воинских частей, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Также пройдет сводный парадный расчет инженеров с собаками, медицинских работников и регулировщиков.
Механизированную колонну возглавят легендарные танки Т-34, пройдут мотоциклы, "Катюша", автомобили с прожектором и зенитными установками.
Зрителям также покажут театрализованный эпизод "Будем жить". Поздно вечером небо над Минском раскрасит праздничный салют.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеБелоруссияСанкт-ПетербургКитайАлександр ЛукашенкоРусские ВитязиСу-30СМС-400 «Триумф»Т-3480-летие Победы в Великой Отечественной войнеМинск
 
 
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