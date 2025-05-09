Лукашенко прибыл на военный парад в Минске
Лукашенко прибыл к стеле "Минск — город-герой", где пройдет военный парад
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МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл к стеле "Минск - город-герой", где пройдет военный парад, посвященный 80-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.
Военный парад пройдет в составе воздушного эшелона, пешей и механизированной колонн.
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По информации минобороны Белоруссии, в составе воздушного эшелона парада примут участие 39 воздушных судов (12 вертолетов и 27 самолетов): 35 единиц от минобороны Белоруссии и четыре единицы от Российской Федерации. Российская сторона представлена авиационной группой высшего пилотажа "Русские витязи" на самолетах Су-30СМ. С учетом наступления темноты воздушные суда осуществят пролет с проблесковыми огнями, что добавляет зрелищности мероприятию.
B составе пешей колонны примут участие 33 парадных расчета: 30 от силовых ведомств Белоруссии и три расчета от иностранных государств. Это кадеты Нижегородского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени генерала армии В.Ф. Маргелова, курсанты Михайловской военной академии артиллерии Санкт-Петербурга, почетный караул народно-освободительной армии Китая, а также пять знаменных групп от Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.
Всего в составе пешей колонны задействовано 4832 человека.
В составе механизированной колонны примут участие 26 парадных расчетов. Всего в составе колонны задействовано 275 единиц техники. Ожидается, что на параде в том числе будут показаны ракетная система "Полонез", комплексы "Искандер", С-400, "Тор-М2".
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Особенностью парада в этом году является увеличение его исторической части как в пеших расчетах, так и в механизированной колонне. Зрители парада увидят кавалеристов, тачанку с пулеметом, парадные расчеты офицеров с винтовками и с боевыми знаменами — реликвиями воинских частей, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Также пройдет сводный парадный расчет инженеров с собаками, медицинских работников и регулировщиков.
Механизированную колонну возглавят легендарные танки Т-34, пройдут мотоциклы, "Катюша", автомобили с прожектором и зенитными установками.
Зрителям также покажут театрализованный эпизод "Будем жить". Поздно вечером небо над Минском раскрасит праздничный салют.