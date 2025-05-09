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Зарубежные лидеры стоя приветствовали парадные расчеты на Красной площади
Зарубежные лидеры стоя приветствовали парадные расчеты на Красной площади - РИА Новости, 09.05.2025
Зарубежные лидеры стоя приветствовали парадные расчеты на Красной площади
Зарубежные лидеры, прибывшие в Москву на празднование юбилея Победы, стоя поприветствовали парадные расчеты своих стран на параде на Красной площади. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T12:21:00+03:00
2025-05-09T12:21:00+03:00
2025-05-09T12:21:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
казахстан
киргизия
касым-жомарт токаев
александр лукашенко
садыр жапаров
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Зарубежные лидеры, прибывшие в Москву на празднование юбилея Победы, стоя поприветствовали парадные расчеты своих стран на параде на Красной площади. По Красной площади на параде Победы вместе с российскими военнослужащими прошли воинские подразделения разных стран. Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Белоруссии Александр Лукашенко, Киргизии - Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана Шавкат Мирзиеев, Туркмении Сердар Бердымухамедов, Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, а также лидер Мьянмы Мин Аунг Хлаин и председатель КНР Си Цзиньпин стоя приветствовали парадные расчеты своих стран. Кроме того, по брусчатке Красной площади прошли военнослужащие Монголии, которым стоя отдал честь присутствующий на трибунах монгольский лидер Ухнаагийн Хурэлсух. Иностранные гости в эти дни прибыли в Москву на празднование юбилея Победы. В их числе председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Также на торжества по случаю Дня Победы прибыли белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>
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Иностранные парадные расчеты дружественных армий на Красной площади
Иностранные парадные расчеты дружественных армий прошли по Красной площади
2025-05-09T12:21
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PT1M00S
РИА Новости
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москва, казахстан, киргизия, касым-жомарт токаев, александр лукашенко, садыр жапаров, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Казахстан, Киргизия, Касым-Жомарт Токаев, Александр Лукашенко, Садыр Жапаров, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Зарубежные лидеры стоя приветствовали парадные расчеты на Красной площади
Зарубежные лидеры стоя приветствовали расчеты своих стран на Красной площади