В Кремле состоялся прием от имени Путина в честь Дня Победы
В Кремле прошел торжественный прием от имени Путина в честь Дня Победы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В Кремле состоялся торжественный прием в честь Дня Победы от имени президента Владимира Путина, сообщил корреспондент РИА Новости.
Российский лидер выступил с речью на мероприятии. Ключевые заявления:
- Президент поблагодарил зарубежных гостей за решение посетить Москву 9 мая, Россия ценит такое решение.
- Москва помнит о помощи других стран во время Второй мировой войны, мы одна большая семья победителей.
- Советский народ прошел через тяжелейшие испытания во время Великой Отечественной войны, выстоял и победил.
- Пример солидарности и мужества, проявленных во время Второй мировой войны, особенно важен сейчас, когда остро встал вопрос суверенных прав государств.
- Сплоченность людей вокруг идеалов мира, свободы и справедливости имеет безграничную силу.
- Чем дальше от Второй мировой войны, тем выше ответственность за сохранение ценностей Победы и правды о ней.
ОнлайнКак прошел парад Победы на Красной площади. Главное
Вчера, 09:23
«
"Еще раз поздравляю вас с Днем Победы. Предлагаю тост за прославленное поколение победителей, за торжество правды и справедливости, за процветание наших стран и народов".
Прием прошел в Большом Кремлевском дворце. В нем приняли участие главы зарубежных делегаций — гости парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Перед этим на Красной площади состоялся парад Победы, на трибунах присутствовали представители 29 зарубежных делегаций, сообщили в Кремле.
По случаю празднования 9 Мая в Москву приехали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, руководитель Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, глава Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.