https://ria.ru/20250509/kreml-2016024053.html

В Кремле состоялся прием от имени Путина в честь Дня Победы

В Кремле состоялся прием от имени Путина в честь Дня Победы - РИА Новости, 09.05.2025

В Кремле состоялся прием от имени Путина в честь Дня Победы

В Кремле состоялся торжественный прием в честь Дня Победы от имени президента Владимира Путина, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T13:19:00+03:00

2025-05-09T13:19:00+03:00

2025-05-09T15:20:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

москва

китай

венесуэла

владимир путин

си цзиньпин

николас мадуро

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2016025511_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_754ecfdf58a43fad0a0f7a34aed98f22.jpg

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В Кремле состоялся торжественный прием в честь Дня Победы от имени президента Владимира Путина, сообщил корреспондент РИА Новости. Российский лидер выступил с речью на мероприятии. Ключевые заявления:"Еще раз поздравляю вас с Днем Победы. Предлагаю тост за прославленное поколение победителей, за торжество правды и справедливости, за процветание наших стран и народов".Прием прошел в Большом Кремлевском дворце. В нем приняли участие главы зарубежных делегаций — гости парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Перед этим на Красной площади состоялся парад Победы, на трибунах присутствовали представители 29 зарубежных делегаций, сообщили в Кремле. По случаю празднования 9 Мая в Москву приехали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, руководитель Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, глава Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.

https://ria.ru/20250509/parad-2015927111.html

https://ria.ru/20250509/putin-2015949970.html

москва

китай

венесуэла

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: Россия помнит о помощи союзников во время Второй мировой войны Путин на приеме в Кремле заявил, что Россия помнит о помощи союзников во время Второй мировой войны 2025-05-09T13:19 true PT1M47S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, москва, китай, венесуэла, владимир путин, си цзиньпин, николас мадуро, 80-летие победы в великой отечественной войне