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В Кремле состоялся прием от имени Путина в честь Дня Победы - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:19 09.05.2025 (обновлено: 15:20 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/kreml-2016024053.html
В Кремле состоялся прием от имени Путина в честь Дня Победы
В Кремле состоялся прием от имени Путина в честь Дня Победы - РИА Новости, 09.05.2025
В Кремле состоялся прием от имени Путина в честь Дня Победы
В Кремле состоялся торжественный прием в честь Дня Победы от имени президента Владимира Путина, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T13:19:00+03:00
2025-05-09T15:20:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
москва
китай
венесуэла
владимир путин
си цзиньпин
николас мадуро
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В Кремле состоялся торжественный прием в честь Дня Победы от имени президента Владимира Путина, сообщил корреспондент РИА Новости. Российский лидер выступил с речью на мероприятии. Ключевые заявления:"Еще раз поздравляю вас с Днем Победы. Предлагаю тост за прославленное поколение победителей, за торжество правды и справедливости, за процветание наших стран и народов".Прием прошел в Большом Кремлевском дворце. В нем приняли участие главы зарубежных делегаций — гости парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Перед этим на Красной площади состоялся парад Победы, на трибунах присутствовали представители 29 зарубежных делегаций, сообщили в Кремле. По случаю празднования 9 Мая в Москву приехали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, руководитель Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, глава Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
https://ria.ru/20250509/parad-2015927111.html
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Путин: Россия помнит о помощи союзников во время Второй мировой войны
Путин на приеме в Кремле заявил, что Россия помнит о помощи союзников во время Второй мировой войны
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в мире, москва, китай, венесуэла, владимир путин, си цзиньпин, николас мадуро, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Москва, Китай, Венесуэла, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Николас Мадуро, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Кремле состоялся прием от имени Путина в честь Дня Победы

В Кремле прошел торжественный прием от имени Путина в честь Дня Победы

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В Кремле состоялся торжественный прием в честь Дня Победы от имени президента Владимира Путина, сообщил корреспондент РИА Новости.
Российский лидер выступил с речью на мероприятии. Ключевые заявления:
  • Президент поблагодарил зарубежных гостей за решение посетить Москву 9 мая, Россия ценит такое решение.
  • Москва помнит о помощи других стран во время Второй мировой войны, мы одна большая семья победителей.
  • Советский народ прошел через тяжелейшие испытания во время Великой Отечественной войны, выстоял и победил.
  • Пример солидарности и мужества, проявленных во время Второй мировой войны, особенно важен сейчас, когда остро встал вопрос суверенных прав государств.
  • Сплоченность людей вокруг идеалов мира, свободы и справедливости имеет безграничную силу.
  • Чем дальше от Второй мировой войны, тем выше ответственность за сохранение ценностей Победы и правды о ней.
Парад в честь Дня Победы на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
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"Еще раз поздравляю вас с Днем Победы. Предлагаю тост за прославленное поколение победителей, за торжество правды и справедливости, за процветание наших стран и народов".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
Прием прошел в Большом Кремлевском дворце. В нем приняли участие главы зарубежных делегаций — гости парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Перед этим на Красной площади состоялся парад Победы, на трибунах присутствовали представители 29 зарубежных делегаций, сообщили в Кремле.
По случаю празднования 9 Мая в Москву приехали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, руководитель Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, глава Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреМоскваКитайВенесуэлаВладимир ПутинСи ЦзиньпинНиколас Мадуро80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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