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Эксперт предположила, когда Путин и Си Цзиньпин обсудят "Силу Сибири-2" - РИА Новости, 08.05.2025
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04:41 08.05.2025 (обновлено: 12:13 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/sila-sibiri-2015724168.html
Эксперт предположила, когда Путин и Си Цзиньпин обсудят "Силу Сибири-2"
Эксперт предположила, когда Путин и Си Цзиньпин обсудят "Силу Сибири-2" - РИА Новости, 08.05.2025
Эксперт предположила, когда Путин и Си Цзиньпин обсудят "Силу Сибири-2"
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ближайшее время обсудят в Москве проект газопровода "Сила Сибири-2", однако юридически... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T04:41:00+03:00
2025-05-08T12:13:00+03:00
экономика
китай
россия
москва
владимир путин
си цзиньпин
юрий ушаков
сила сибири — 2
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ближайшее время обсудят в Москве проект газопровода "Сила Сибири-2", однако юридически обязывающие договоренности по нему будут достигнуты в Китае, такое мнение высказала РИА Новости директор по исследованиям компании "Имплемента" Мария Белова. Председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению президента Владимира Путина совершит государственный визит в Россию с 7 по 10 мая. Он примет участие в торжественных мероприятиях в Москве, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Помощник президента России Юрий Ушаков не исключил, что российский лидер и Си Цзиньпин обсудят на встрече в Москве проект "Силы Сибири-2". "Исходя из того, что договор купли-продажи газа по "Силе Сибири" был подписан в Пекине 11 лет назад в ходе государственного визита Владимира Путина в Китай, там же во время Олимпийских игр в феврале 2022 года было заключено соглашение по газопроводу Сахалин–Хабаровск–Владивосток, логично будет ожидать, что юридически обязывающие договоренности по "Силе Сибири-2" будут достигнуты в Поднебесной. При этом, безусловно, данный газопровод будет обсуждаться во время визита председателя Си в Москву", – сказала эксперт. Соглашение об основных условиях поставок газа с месторождений Западной Сибири в Китай по "Силе Сибири-2" было подписано также в Китае, 8 мая 2015 года. Переговоры по этому проекту идут уже десятилетие, многие важные моменты согласованы, хотя в декабре 2024 года на столе переговоров появился альтернативный маршрут – транзит через Казахстан, а не через Монголию, отметила Белова. По ее словам, это указывает на сохраняющиеся "нерешенные моменты". России было важно начать строительство трубы в 2022 году, когда газовые отношения с Европой начали разрушаться, добавила собеседница агентства. Сейчас же, когда Китай оказывается под прессом торговых ограничений со стороны США, получение альтернативного газа для страны приобретает "особую актуальность". "Потенциал технологических и финансовых санкций во многом уже реализован и исчерпан, следовательно, не окажет влияния на реализацию "Силы Сибири-2". Точнее их негативные последствия уже проявились, и в настоящее время участники переговоров со стороны РФ и Китая ищут приемлемые варианты и условия реализации данного проекта", – заключила Белова. Газопровод "Сила Сибири 2" – проект поставок газа с месторождений Западной Сибири в Китай через Монголию на 50 миллиардов кубометров в год.
https://ria.ru/20241006/sila_sibiri_2-1976583150.html
https://ria.ru/20250404/gazoprovod-2009261729.html
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экономика, китай, россия, москва, владимир путин, си цзиньпин, юрий ушаков, сила сибири — 2
Экономика, Китай, Россия, Москва, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Юрий Ушаков, Сила Сибири — 2
Эксперт предположила, когда Путин и Си Цзиньпин обсудят "Силу Сибири-2"

Директор Белова: Путин и Си Цзиньпин обсудят в Москве газопровод "Сила Сибири-2"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Москве.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Москве. - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Москве.. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ближайшее время обсудят в Москве проект газопровода "Сила Сибири-2", однако юридически обязывающие договоренности по нему будут достигнуты в Китае, такое мнение высказала РИА Новости директор по исследованиям компании "Имплемента" Мария Белова.
Председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению президента Владимира Путина совершит государственный визит в Россию с 7 по 10 мая. Он примет участие в торжественных мероприятиях в Москве, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Помощник президента России Юрий Ушаков не исключил, что российский лидер и Си Цзиньпин обсудят на встрече в Москве проект "Силы Сибири-2".
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"Исходя из того, что договор купли-продажи газа по "Силе Сибири" был подписан в Пекине 11 лет назад в ходе государственного визита Владимира Путина в Китай, там же во время Олимпийских игр в феврале 2022 года было заключено соглашение по газопроводу Сахалин–Хабаровск–Владивосток, логично будет ожидать, что юридически обязывающие договоренности по "Силе Сибири-2" будут достигнуты в Поднебесной. При этом, безусловно, данный газопровод будет обсуждаться во время визита председателя Си в Москву", – сказала эксперт.
Соглашение об основных условиях поставок газа с месторождений Западной Сибири в Китай по "Силе Сибири-2" было подписано также в Китае, 8 мая 2015 года. Переговоры по этому проекту идут уже десятилетие, многие важные моменты согласованы, хотя в декабре 2024 года на столе переговоров появился альтернативный маршрут – транзит через Казахстан, а не через Монголию, отметила Белова. По ее словам, это указывает на сохраняющиеся "нерешенные моменты".
России было важно начать строительство трубы в 2022 году, когда газовые отношения с Европой начали разрушаться, добавила собеседница агентства. Сейчас же, когда Китай оказывается под прессом торговых ограничений со стороны США, получение альтернативного газа для страны приобретает "особую актуальность".
"Потенциал технологических и финансовых санкций во многом уже реализован и исчерпан, следовательно, не окажет влияния на реализацию "Силы Сибири-2". Точнее их негативные последствия уже проявились, и в настоящее время участники переговоров со стороны РФ и Китая ищут приемлемые варианты и условия реализации данного проекта", – заключила Белова.
Газопровод "Сила Сибири 2" – проект поставок газа с месторождений Западной Сибири в Китай через Монголию на 50 миллиардов кубометров в год.
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