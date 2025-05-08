"Россия сегодня" проведет совместный Экспертный форум ШОС в Китае
"Россия сегодня" и Синьхуа подписали меморандум о проведении форума ШОС в Китае
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Международная медиагруппа "Россия сегодня" и информационное агентство Синьхуа подписали меморандум о проведении Экспертного форума Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае, сообщили в пресс-службе медиагруппы.
"Международная медиагруппа "Россия сегодня" и информационное агентство Синьхуа подписали меморандум о проведении Экспертного форума ШОС. Мероприятие пройдет в июле 2025 года в городе Чжэнчжоу провинции Хэнань в рамках председательства Китайской народной республики в организации", - говорится в сообщении.
Уточняется, что документ вошел в перечень соглашений по итогам визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, подписи под меморандумом поставили генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и генеральный директор информационного агентства Синьхуа Фу Хуа.
"В Экспертном форуме ШОС примут участие ведущие политологи, экономисты и эксперты по международным отношениями из стран-участниц организации – России, Китая, Индии, Казахстана, Таджикистана, Ирана, Пакистана, Беларуси, Узбекистана и Киргизии. Форум станет площадкой для обсуждения перспективных направлений взаимодействия в рамках ШОС, а также вопросов укрепления международной безопасности и интенсификации торгово-экономических отношений в современной геополитической реальности", - добавили в пресс-службе.
В 2024 году "Россия сегодня" и Синьхуа совместно организовали Экспертный форум БРИКС на тему "Роль БРИКС в поиске нового миропорядка" на полях Петербургского международного экономического форума.
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