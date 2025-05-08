Рейтинг@Mail.ru
"Россия сегодня" проведет совместный Экспертный форум ШОС в Китае - РИА Новости, 08.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:58 08.05.2025 (обновлено: 15:02 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/rossiya-2015795531.html
"Россия сегодня" проведет совместный Экспертный форум ШОС в Китае
"Россия сегодня" проведет совместный Экспертный форум ШОС в Китае - РИА Новости, 08.05.2025
"Россия сегодня" проведет совместный Экспертный форум ШОС в Китае
Международная медиагруппа "Россия сегодня" и информационное агентство Синьхуа подписали меморандум о проведении Экспертного форума Шанхайской организации... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T14:58:00+03:00
2025-05-08T15:02:00+03:00
китай
чжэнчжоу
хэнань
си цзиньпин
дмитрий киселев
шос
брикс
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015793804_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_fc294e6565487e6de8f8680cbb796320.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Международная медиагруппа "Россия сегодня" и информационное агентство Синьхуа подписали меморандум о проведении Экспертного форума Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае, сообщили в пресс-службе медиагруппы. "Международная медиагруппа "Россия сегодня" и информационное агентство Синьхуа подписали меморандум о проведении Экспертного форума ШОС. Мероприятие пройдет в июле 2025 года в городе Чжэнчжоу провинции Хэнань в рамках председательства Китайской народной республики в организации", - говорится в сообщении. Уточняется, что документ вошел в перечень соглашений по итогам визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, подписи под меморандумом поставили генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и генеральный директор информационного агентства Синьхуа Фу Хуа. "В Экспертном форуме ШОС примут участие ведущие политологи, экономисты и эксперты по международным отношениями из стран-участниц организации – России, Китая, Индии, Казахстана, Таджикистана, Ирана, Пакистана, Беларуси, Узбекистана и Киргизии. Форум станет площадкой для обсуждения перспективных направлений взаимодействия в рамках ШОС, а также вопросов укрепления международной безопасности и интенсификации торгово-экономических отношений в современной геополитической реальности", - добавили в пресс-службе. В 2024 году "Россия сегодня" и Синьхуа совместно организовали Экспертный форум БРИКС на тему "Роль БРИКС в поиске нового миропорядка" на полях Петербургского международного экономического форума.
https://ria.ru/20250508/rt-2015784336.html
китай
чжэнчжоу
хэнань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015793804_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_3c6c79d2eda1910ae772eb29579cbbd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, чжэнчжоу, хэнань, си цзиньпин, дмитрий киселев, шос, брикс, в мире, миа "россия сегодня"
Китай, Чжэнчжоу, Хэнань, Си Цзиньпин, Дмитрий Киселев, ШОС, БРИКС, В мире, МИА "Россия сегодня"
"Россия сегодня" проведет совместный Экспертный форум ШОС в Китае

"Россия сегодня" и Синьхуа подписали меморандум о проведении форума ШОС в Китае

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Международная медиагруппа "Россия сегодня" и информационное агентство Синьхуа подписали меморандум о проведении Экспертного форума Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае, сообщили в пресс-службе медиагруппы.
"Международная медиагруппа "Россия сегодня" и информационное агентство Синьхуа подписали меморандум о проведении Экспертного форума ШОС. Мероприятие пройдет в июле 2025 года в городе Чжэнчжоу провинции Хэнань в рамках председательства Китайской народной республики в организации", - говорится в сообщении.
Уточняется, что документ вошел в перечень соглашений по итогам визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, подписи под меморандумом поставили генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и генеральный директор информационного агентства Синьхуа Фу Хуа.
"В Экспертном форуме ШОС примут участие ведущие политологи, экономисты и эксперты по международным отношениями из стран-участниц организации – России, Китая, Индии, Казахстана, Таджикистана, Ирана, Пакистана, Беларуси, Узбекистана и Киргизии. Форум станет площадкой для обсуждения перспективных направлений взаимодействия в рамках ШОС, а также вопросов укрепления международной безопасности и интенсификации торгово-экономических отношений в современной геополитической реальности", - добавили в пресс-службе.
В 2024 году "Россия сегодня" и Синьхуа совместно организовали Экспертный форум БРИКС на тему "Роль БРИКС в поиске нового миропорядка" на полях Петербургского международного экономического форума.
Подписание договора о сотрудничестве между RT и медиакорпорацией Китая - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
RT и Медиакорпорация Китая заключили меморандум
Вчера, 14:10
 
КитайЧжэнчжоуХэнаньСи ЦзиньпинДмитрий КиселевШОСБРИКСВ миреМИА "Россия сегодня"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала