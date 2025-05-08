https://ria.ru/20250508/rossiya-2015795531.html

"Россия сегодня" проведет совместный Экспертный форум ШОС в Китае

"Россия сегодня" проведет совместный Экспертный форум ШОС в Китае - РИА Новости, 08.05.2025

"Россия сегодня" проведет совместный Экспертный форум ШОС в Китае

Международная медиагруппа "Россия сегодня" и информационное агентство Синьхуа подписали меморандум о проведении Экспертного форума Шанхайской организации... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T14:58:00+03:00

2025-05-08T14:58:00+03:00

2025-05-08T15:02:00+03:00

китай

чжэнчжоу

хэнань

си цзиньпин

дмитрий киселев

шос

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Международная медиагруппа "Россия сегодня" и информационное агентство Синьхуа подписали меморандум о проведении Экспертного форума Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае, сообщили в пресс-службе медиагруппы. "Международная медиагруппа "Россия сегодня" и информационное агентство Синьхуа подписали меморандум о проведении Экспертного форума ШОС. Мероприятие пройдет в июле 2025 года в городе Чжэнчжоу провинции Хэнань в рамках председательства Китайской народной республики в организации", - говорится в сообщении. Уточняется, что документ вошел в перечень соглашений по итогам визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, подписи под меморандумом поставили генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и генеральный директор информационного агентства Синьхуа Фу Хуа. "В Экспертном форуме ШОС примут участие ведущие политологи, экономисты и эксперты по международным отношениями из стран-участниц организации – России, Китая, Индии, Казахстана, Таджикистана, Ирана, Пакистана, Беларуси, Узбекистана и Киргизии. Форум станет площадкой для обсуждения перспективных направлений взаимодействия в рамках ШОС, а также вопросов укрепления международной безопасности и интенсификации торгово-экономических отношений в современной геополитической реальности", - добавили в пресс-службе. В 2024 году "Россия сегодня" и Синьхуа совместно организовали Экспертный форум БРИКС на тему "Роль БРИКС в поиске нового миропорядка" на полях Петербургского международного экономического форума.

https://ria.ru/20250508/rt-2015784336.html

китай

чжэнчжоу

хэнань

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