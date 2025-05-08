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Путин готов посетить Китай с официальным визитом - РИА Новости, 08.05.2025
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10:19 08.05.2025 (обновлено: 10:47 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/putin-2015746349.html
Путин готов посетить Китай с официальным визитом
Путин готов посетить Китай с официальным визитом - РИА Новости, 08.05.2025
Путин готов посетить Китай с официальным визитом
Президент России Владимир Путин сообщил председателю КНР Си Цзиньпину, что готов вновь посетить Китай с официальным визитом. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T10:19:00+03:00
2025-05-08T10:47:00+03:00
китай
политика
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил председателю КНР Си Цзиньпину, что готов вновь посетить Китай с официальным визитом."Благодарен вам за приглашение на торжественные мероприятия, посвященные 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Буду рад вновь посетить дружественный Китай с официальным визитом, приуроченным к этой дате", - сказал лидер РФ в ходе переговоров в Кремле.Переговоры Путина и Си Цзиньпина проходят в четверг в Кремле в узком составе.По итогам переговоров лидеры планируют принять совместные заявления и выступить перед СМИ, а также пообщаться в неформальной обстановке за чаем.В состав российской делегации на переговоры в узком составе Путина и Си Цзиньпина вошли глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, помощник президента Юрий Ушаков, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Татьяна Голикова, Александр Новак, Дмитрий Чернышенко, вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, министр финансов Антон Силуанов, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, замглавы администрации президента Максим Орешкин, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, глава Роснефти Игорь Сечин.Как отметили в Кремле накануне встречи, Путин и Си Цзиньпин намерены обсудить самые чувствительные и ключевые вопросы взаимодействия двух стран. Кроме того, помощник президента Юрий Ушаков отмечал, что в ходе личного общения Путин может проинформировать лидера КНР о ходе российско-американских контактов.
https://ria.ru/20250508/putin-2015748442.html
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китай, политика, япония, россия, владимир путин, си цзиньпин, юрий ушаков, роснефть
Китай, Политика, Япония, Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Юрий Ушаков, Роснефть
Путин готов посетить Китай с официальным визитом

Путин готов вновь посетить Китай с официальным визитом

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи. 8 мая 2025
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи. 8 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи. 8 мая 2025
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил председателю КНР Си Цзиньпину, что готов вновь посетить Китай с официальным визитом.
"Благодарен вам за приглашение на торжественные мероприятия, посвященные 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Буду рад вновь посетить дружественный Китай с официальным визитом, приуроченным к этой дате", - сказал лидер РФ в ходе переговоров в Кремле.
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10:30
Переговоры Путина и Си Цзиньпина проходят в четверг в Кремле в узком составе.
По итогам переговоров лидеры планируют принять совместные заявления и выступить перед СМИ, а также пообщаться в неформальной обстановке за чаем.
В состав российской делегации на переговоры в узком составе Путина и Си Цзиньпина вошли глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, помощник президента Юрий Ушаков, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Татьяна Голикова, Александр Новак, Дмитрий Чернышенко, вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, министр финансов Антон Силуанов, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, замглавы администрации президента Максим Орешкин, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, глава Роснефти Игорь Сечин.
Как отметили в Кремле накануне встречи, Путин и Си Цзиньпин намерены обсудить самые чувствительные и ключевые вопросы взаимодействия двух стран. Кроме того, помощник президента Юрий Ушаков отмечал, что в ходе личного общения Путин может проинформировать лидера КНР о ходе российско-американских контактов.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи. 8 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
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