https://ria.ru/20250508/putin-2015746349.html

Путин готов посетить Китай с официальным визитом

Путин готов посетить Китай с официальным визитом - РИА Новости, 08.05.2025

Путин готов посетить Китай с официальным визитом

Президент России Владимир Путин сообщил председателю КНР Си Цзиньпину, что готов вновь посетить Китай с официальным визитом. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T10:19:00+03:00

2025-05-08T10:19:00+03:00

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил председателю КНР Си Цзиньпину, что готов вновь посетить Китай с официальным визитом."Благодарен вам за приглашение на торжественные мероприятия, посвященные 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Буду рад вновь посетить дружественный Китай с официальным визитом, приуроченным к этой дате", - сказал лидер РФ в ходе переговоров в Кремле.Переговоры Путина и Си Цзиньпина проходят в четверг в Кремле в узком составе.По итогам переговоров лидеры планируют принять совместные заявления и выступить перед СМИ, а также пообщаться в неформальной обстановке за чаем.В состав российской делегации на переговоры в узком составе Путина и Си Цзиньпина вошли глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, помощник президента Юрий Ушаков, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Татьяна Голикова, Александр Новак, Дмитрий Чернышенко, вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, министр финансов Антон Силуанов, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, замглавы администрации президента Максим Орешкин, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, глава Роснефти Игорь Сечин.Как отметили в Кремле накануне встречи, Путин и Си Цзиньпин намерены обсудить самые чувствительные и ключевые вопросы взаимодействия двух стран. Кроме того, помощник президента Юрий Ушаков отмечал, что в ходе личного общения Путин может проинформировать лидера КНР о ходе российско-американских контактов.

https://ria.ru/20250508/putin-2015748442.html

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китай

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Максим Зубков

китай, политика, япония, россия, владимир путин, си цзиньпин, юрий ушаков, роснефть