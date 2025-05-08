https://ria.ru/20250508/peregovory-2015745859.html
Путин и Си Цзиньпин начали переговоры
Путин и Си Цзиньпин начали переговоры - РИА Новости, 08.05.2025
Путин и Си Цзиньпин начали переговоры
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали переговоры в Кремле в узком составе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T10:18:00+03:00
2025-05-08T10:18:00+03:00
2025-05-08T10:28:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали переговоры в Кремле в узком составе, передает корреспондент РИА Новости.По итогам переговоров лидеры планируют принять совместные заявления и выступить перед СМИ, а также пообщаться в неформальной обстановке за чаем.В состав российской делегации на переговоры в узком составе Путина и Си Цзиньпина вошли глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, помощник президента Юрий Ушаков, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Татьяна Голикова, Александр Новак, Дмитрий Чернышенко, вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, министр финансов Антон Силуанов, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, замглавы администрации президента Максим Орешкин, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, глава Роснефти Игорь Сечин.Как отметили в Кремле накануне встречи, Путин и Си Цзиньпин намерены обсудить самые чувствительные и ключевые вопросы взаимодействия двух стран. Кроме того, помощник президента Юрий Ушаков отмечал, что в ходе личного общения Путин может проинформировать лидера КНР о ходе российско-американских контактов.
https://ria.ru/20250507/rossiya-2015672589.html
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Встреча Путина и Си Цзиньпина в Кремле
Кадры с церемонии встречи Си Цзиньпина и Путина публикует Кремль
2025-05-08T10:18
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PT0M40S
РИА Новости
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си цзиньпин, в мире, владимир путин, россия, китай
Си Цзиньпин, В мире, Владимир Путин, Россия, Китай
Путин и Си Цзиньпин начали переговоры
Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Кремле