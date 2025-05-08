https://ria.ru/20250508/moskva-2015811943.html

Автопробег "Города-герои – города героев" завершился в Москве

Автопробег "Города-герои – города героев" завершился в Москве - РИА Новости, 08.05.2025

Автопробег "Города-герои – города героев" завершился в Москве

Торжественная церемония в честь завершения автопробега "Города-герои – города героев" прошла в столице в день присвоения Москве звания "Город-герой", сообщает... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T16:09:00+03:00

2025-05-08T16:09:00+03:00

2025-05-08T16:09:00+03:00

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Торжественная церемония в честь завершения автопробега "Города-герои – города героев" прошла в столице в день присвоения Москве звания "Город-герой", сообщает пресс-служба Мосгордумы. Экипажи Северного, Западного и Южного маршрутов автопробега передали председателю Мосгордумы Алексею Шапошникову капсулы с землей с братских захоронений из 11 городов-героев на территории России и Белоруссии. Их доставят в крипту минского Храма-памятника в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших. Масштабный патриотический проект "Города-герои – города героев", приуроченный к юбилейным датам присвоения званий "Городов-героев", "Крепости-героя" и 80-летию Великой Победы, реализован Мосгордумой при поддержке мэра Москвы Сергея Собянина и правительства столицы. "Сегодня мы празднуем юбилей – 60 лет со дня присвоения Москве звания город-герой. Это звание – знак особого признания, дань уважения великому подвигу москвичей. Напомню, что также в этом году юбилеи присвоения почетных званий отмечают еще пять городов-героев Российской Федерации и Брестская крепость-герой. Особо хочу отметить, что автопробег, посвященный этим знаменательным событиям, проводился при содействии правительства Москвы, согласно поручениям мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина. Огромное спасибо за всестороннюю поддержку", - подчеркнул Шапошников. Он добавил, чтобы подчеркнуть связь и преемственность между героями разных поколений, основными участниками автопробега стали 11 героев Российской Федерации и Советского Союза – члены "Клуба Героев" и депутаты Московской городской Думы, чьи выдающиеся достижения и мужественные подвиги прочно вошли в историю Отечества. "Огромное спасибо героям за участие в автопробеге, ставшем по-настоящему всенародным. Не могу не сказать слова благодарности нашим муниципальным коллегам, тепло встречавшим экипажи автопробега во всех городах трех маршрутов. Благодарю за взаимодействие Всероссийскую ассоциацию развития местного самоуправления", - отметил председатель Мосгордумы. Он напомнил, что Московская городская Дума выступила с инициативой о масштабном проекте, который бы подчеркнул связь между городами-героями и напомнил о подвиге жителей городов-героев, об их коллективном массовом героизме, который был проявлен в годы Великой Отечественной войны. "Уверен, задуманное получилось. Экипажи проехали почти 12 тысяч километров. Более 50 тысяч человек приняли участие во всех мероприятиях по маршруту следования нашего автопробега. Были открыты мемориальные доски, проведено большое количество встреч с молодежью, кадетами, участниками специальной военной операции, жителями больших и малых городов. Экипажи даже меняли маршрут, чтобы по просьбе местных жителей заехать в конкретные населенные пункты", - сказал Шапошников. По его словам, в проекте поставлена не точка, а запятая. Он напомнил, что автопробег получил благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Участники смогли во всех городах-героях собрать землю с братских захоронений. "Сегодня все капсулы здесь, в городе-герое Москве, и 21 июня мы передадим их в крипту минского Храма-памятника в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших. Подчеркну, что Союзное государство активно участвовало в нашем проекте, потому что нас объединяет и наша история, и совместное будущее", - отметил председатель. Как сказал Герой Российской Федерации, первый заместитель председателя правления Межрегиональной общественной организации "Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы города Москвы и Московской области" Вячеслав Сивко, в ходе автопробега участники каждый день докладывали Шапошникову о том, как выполняются маршруты. "И сегодня я хочу доложить уже окончательно, что герои Советского Союза, герои России не подвели, выполнили все поставленные задачи. Наши отечественные автомобили "Москвич" проявили себя исключительно! Об этом мы отдельно расскажем представителями завода и выразим благодарность. В наших сердцах навсегда останется теплота от встреч и общения в городах автопробега, и она нам будет помогать в выполнении дальнейших проектов. Все, кто нам встречался на пути, все жители городов-героев встречали нас с благодарностью. Спасибо им за это внимание. Город-герой Москва занял подобающее ему центральное место в реализации инициатив по увековечению памяти защитников Отечества", - сказал Сивко. Сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева выразила благодарность всему депутатскому корпусу Москвы за то, что такой масштабный патриотический проект вышел за пределы столицы. "Я родилась в Сталинграде, работала мэром города Волгограда, и для меня очень важно сказать слова благодарности героям сегодняшнего дня. Спасибо за то, что в этой акции, проезжая город за городом, километр за километром, вы несли самую важную повестку сохранения исторической памяти о тех, кого нет с нами, кто сложил свои головы, защищая нашу Родину 80 лет назад", - сказала Гусева. Как сообщил Герой Российской Федерации, депутат Московской городской Думы Аркадий Корольков, автопробег проходил по очень сложному Северному маршруту: Москва – Мурманск – Санкт-Петербург – Москва. "Весь экипаж нашего маршрута выполнил поставленные задачи. Мы прошли по 2000 километров в одну и другую стороны. Мурманск нас встретил снегом и минусовой температурой, но при этом все запланированные в Мурманске мероприятия были проведены. Мы выполнили поставленную задачу: забрали землю с воинских захоронений города-героя Мурманска, который чтит славные традиции фронтовиков Великой Отечественной войны", - отметил Корольков. Он добавил, что в Санкт-Петербурге все мероприятия проходили в самом скорбном месте России – на Пискаревском кладбище. "Мы взяли священную землю, поклонились Родине-матери, возложили цветы. С нами были рядом и юнармейцы, и "Движение Первых", и представители законодательной и исполнительной ветвей власти Санкт-Петербурга. Все задачи, поставленные в ходе пробега, были выполнены", - отметил он. Как отметил Герой Российской Федерации, член Межрегиональной общественной организации "Клуб героев Советского Союза, героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы города Москвы и Московской области" Владимир Захаров, участники проехали практически полстраны по Южному маршруту автопробега и увидели, что люди действительно понимают, какую высокую цену герои заплатили за Великую Победу. "И все вражеские попытки переписать нашу историю и даже отобрать нашу Победу бесполезны – у людей настрой другой. И это действительно радует. Мы увидели это во всех регионах, не только в городах-героях, но и в малых городах, которые мы посещали", - сказал он. По словам Героя Российской Федерации, летчика-космонавта, депутата Московской городской Думы Олега Артемьева, в команде Западного маршрута машины показали себя отлично. "Впечатления самые светлые и добрые. Ощущаю гордость за участие в таком проекте. Все поставленные перед нами задачи были выполнены: мы встречались с ветеранами, молодежью и военнослужащими, возлагали цветы к мемориалам, вспоминали события войны и ее героев, защищавших Родину. Очень легло на сердце посещение Брестской крепости. Мы все с детства, со школьных учебников помним подвиг бойцов Брестской крепости – память об этом уже на генном уровне. И когда ты там находишься, конечно, ощущаешь волнение и слезы наворачиваются. Здорово, что люди, с которыми мы встречались на протяжении автопробега, были им воодушевлены", - подчеркнул Артемьев. Герой Российской Федерации, летчик-космонавт, депутат Московской городской Думы Антон Шкаплеров сказал, что гордится тем, что возглавлял команду Южного маршрута автопробега. "Он стартовал в Севастополе – моем родном городе-герое, почетным гражданином которого я являюсь. Нас тепло встретили губернатор Севастополя Михаил Развожаев, председатель Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев и жители города. В каждом городе по южному маршруту мы проводили торжественные мероприятия в честь Великой Победы и юбилеев присвоения городам геройских званий, а также собирали капсулы со священной землей с мест массовых захоронений защитников городов", - отметил он.

https://ria.ru/20250508/kontsert-2015777156.html

https://ria.ru/20250417/shevchenko-2011891681.html

https://ria.ru/20250508/den-2015770639.html

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Варвара Скокшина

москва, мурманск, россия, алексей шапошников, сергей собянин, ирина гусева, московская городская дума, 80-летие победы в великой отечественной войне