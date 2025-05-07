Дипломаты из России возложили цветы на могилу разведчика Зорге
Дипломаты из России и иностранных государств возложили цветы на могилу Зорге
© РИА НовостиДипломаты из России и иностранных государств возложили цветы на могилу разведчика Рихарда Зорге
Дипломаты из России и иностранных государств возложили цветы на могилу разведчика Рихарда Зорге
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ТОКИО, 7 мая - РИА Новости. Сотрудники посольства и торгового представительства России, а также послы и представители иностранных государств участвуют в торжественной церемонии возложения цветов на могилу легендарного советского разведчика Рихарда Зорге в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на кладбище "Тама рэйэн" в пригороде Токио, передает корреспондент РИА Новости.
В церемонии принимают участие послы и представители дипломатических миссий Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, а также временный поверенный в делах Армении.
© Ксения НакаВозложения цветов у могилы Зорге
© Ксения Нака
Возложения цветов у могилы Зорге
"Рихард Зорге оказался в центре вихря тех грозовых лет. Вся его жизнь - это яркая вспышка, осветившая его подвиг… В эти годы проявился его талант разведчика высочайшего класса. Он развернул здесь, в Японии, агентурную сеть и снабжал нашу страну ценнейшей информацией… Путь к нашей великой Победе начался еще до войны, и огромную роль в начале этого пути сыграл величайший разведчик Рихард Зорге", - сказал на церемонии возложения цветов посол Российской Федерации в Японии Николай Ноздрев.
Советский разведчик Рихард Зорге работал в Японии с 1933 года как корреспондент немецких газет. Его блестящие аналитические статьи открыли ему дорогу в посольство Германии, где он благодаря обаянию, знаниям и уму вскоре завоевал дружбу военного атташе Ойгена Отта, который затем стал послом. Впоследствии Зорге была предложена работа в качестве пресс-атташе. Существует информация, что Зорге даже было предложено возглавить ячейку Национал-социалистической партии в посольстве Германии в Японии.
В начале 1941 года Зорге, работавший в Японии с позывным "Рамзай", получил от Отта информацию о скором нападении Германии на СССР. Перед началом войны он смог получить точную информацию о силах немецкой армии, которые будут задействованы. В сентябре 1941 года Зорге передал в ставку сообщение о принятом 6 сентября решении Японии не вступать в войну с СССР до конца 1941 - начала 1942 года, что дало возможность избежать войны на два фронта и перебросить с восточных границ на запад 26 новых дивизий. Это позволило перебросить сибирские дивизии на оборону Москвы и не допустить ее захвата гитлеровскими войсками. Рихард Зорге и члены его интернациональной группы были арестованы 18 октября 1941 года, 7 ноября 1944 года в токийской тюрьме Сугамо Зорге был казнен. В 1964 году Рихарду Зорге было присвоено звание Героя Советского Союза.