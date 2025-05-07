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В российском посольстве в Японии впервые прошла акция "Сад памяти" - РИА Новости, 07.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:51 07.05.2025 (обновлено: 10:52 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/yaponiya-2015475160.html
В российском посольстве в Японии впервые прошла акция "Сад памяти"
В российском посольстве в Японии впервые прошла акция "Сад памяти" - РИА Новости, 07.05.2025
В российском посольстве в Японии впервые прошла акция "Сад памяти"
Впервые в посольстве Российской Федерации в Японии прошла акция "Сад памяти" в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T10:51:00+03:00
2025-05-07T10:52:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
япония
россия
гумма
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
80-летие победы в великой отечественной войне
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ТОКИО, 7 мая – РИА Новости. Впервые в посольстве Российской Федерации в Японии прошла акция "Сад памяти" в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости. На территории российской дипломатической миссии теперь будут расти саженцы трех российских сортов сирени: "Маршал Жуков", "Мечта" и "Олимпиада Колесникова". В Японии сирень является редким растением и почти не встречается: лишь в последние пару лет ее можно грозди увидеть в цветочных магазинах очень непродолжительное время в апреле. "Сирень всегда ассоциируется с весной, с маем и, конечно, с Днём Победы. В этом году в большинстве стран мира мы по линии посольств проводим акцию в память о тех, кто принёс великую Победу домой", - сказал посол России Николай Ноздрев. Саженцы для акции "Сад памяти" при содействии Россотрудничества были предоставлены проживающими в Японии Владимиром Игнатовым и его супругой Ириной Даниловой. В 2012 году они привезли в Японию лучшие отечественные сорта и создали сиреневый сад в префектуре Гумма. В мероприятии принимают участие послы Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и Киргизии и Монголии.
япония
россия
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япония, россия, гумма, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Япония, Россия, Гумма, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В российском посольстве в Японии впервые прошла акция "Сад памяти"

В посольстве РФ в Японии впервые прошла акция "Сад памяти" в честь юбилея Победы

© РИА НовостиАкция "Сад памяти" в посольстве России в Японии
Акция Сад памяти в посольстве России в Японии - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости
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ТОКИО, 7 мая – РИА Новости. Впервые в посольстве Российской Федерации в Японии прошла акция "Сад памяти" в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.
На территории российской дипломатической миссии теперь будут расти саженцы трех российских сортов сирени: "Маршал Жуков", "Мечта" и "Олимпиада Колесникова". В Японии сирень является редким растением и почти не встречается: лишь в последние пару лет ее можно грозди увидеть в цветочных магазинах очень непродолжительное время в апреле.
© РИА НовостиАкция "Сад памяти" в посольстве России в Японии
Акция Сад памяти в посольстве России в Японии - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости
Акция "Сад памяти" в посольстве России в Японии
"Сирень всегда ассоциируется с весной, с маем и, конечно, с Днём Победы. В этом году в большинстве стран мира мы по линии посольств проводим акцию в память о тех, кто принёс великую Победу домой", - сказал посол России Николай Ноздрев.
Саженцы для акции "Сад памяти" при содействии Россотрудничества были предоставлены проживающими в Японии Владимиром Игнатовым и его супругой Ириной Даниловой. В 2012 году они привезли в Японию лучшие отечественные сорта и создали сиреневый сад в префектуре Гумма.
В мероприятии принимают участие послы Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и Киргизии и Монголии.
© РИА НовостиАкция "Сад памяти" в посольстве России в Японии
Акция Сад памяти в посольстве России в Японии - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости
Акция "Сад памяти" в посольстве России в Японии
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеЯпонияРоссияГуммаФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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