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В российском посольстве в Японии впервые прошла акция "Сад памяти"

В российском посольстве в Японии впервые прошла акция "Сад памяти" - РИА Новости, 07.05.2025

В российском посольстве в Японии впервые прошла акция "Сад памяти"

Впервые в посольстве Российской Федерации в Японии прошла акция "Сад памяти" в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T10:51:00+03:00

2025-05-07T10:51:00+03:00

2025-05-07T10:52:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

япония

россия

гумма

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

80-летие победы в великой отечественной войне

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ТОКИО, 7 мая – РИА Новости. Впервые в посольстве Российской Федерации в Японии прошла акция "Сад памяти" в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости. На территории российской дипломатической миссии теперь будут расти саженцы трех российских сортов сирени: "Маршал Жуков", "Мечта" и "Олимпиада Колесникова". В Японии сирень является редким растением и почти не встречается: лишь в последние пару лет ее можно грозди увидеть в цветочных магазинах очень непродолжительное время в апреле. "Сирень всегда ассоциируется с весной, с маем и, конечно, с Днём Победы. В этом году в большинстве стран мира мы по линии посольств проводим акцию в память о тех, кто принёс великую Победу домой", - сказал посол России Николай Ноздрев. Саженцы для акции "Сад памяти" при содействии Россотрудничества были предоставлены проживающими в Японии Владимиром Игнатовым и его супругой Ириной Даниловой. В 2012 году они привезли в Японию лучшие отечественные сорта и создали сиреневый сад в префектуре Гумма. В мероприятии принимают участие послы Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и Киргизии и Монголии.

япония

россия

гумма

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япония, россия, гумма, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), 80-летие победы в великой отечественной войне