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В Москве запустили телепроект "Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина"

В Москве запустили телепроект "Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина" - РИА Новости, 07.05.2025

В Москве запустили телепроект "Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина"

Церемония запуска телепроекта "Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина" и форум гуманитарного сотрудничества в честь 80-летия Победы "Светоч мира и новые... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T22:58:00+03:00

2025-05-07T22:58:00+03:00

2025-05-07T22:58:00+03:00

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Церемония запуска телепроекта "Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина" и форум гуманитарного сотрудничества в честь 80-летия Победы "Светоч мира и новые исторические рубежи" прошли в Доме Пашкова в Москве в среду, передает корреспондент РИА Новости. Телеграммы участникам направили президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Гостями мероприятия стали министр культуры РФ Ольга Любимова, руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов, гендиректор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда, гендиректор Национальной медиагруппы Светлана Баланова, а также представители Медиакорпорации Китая, департамента международных связей, управления по делам кинематографии КНР. "Данный форум проводится накануне великой даты - 9 мая. Сохранение памяти о подвигах российского и китайского народов и недопущение фальсификации истории является важнейшей задачей для наших стран. Важно отметить, что празднование 80-летия Великой Победы совпало с проведением Годов культуры России – Китая… Мы видим беспрецедентный рост взаимных обменов. Российско-китайское сотрудничество в сфере культуры и, в частности, кинематографии выходит на принципиально новый уровень, становясь яркой страницей истории двусторонних отношений", - сказала министр культуры РФ Ольга Любимова, обращаясь к участникам. Как отметила Любимова, на сегодняшний день состоялись две расширенные встречи продюсеров и кинопроизводителей в Пекине и Москве, где были представлены предложения по проектам, посвященным совместной истории. В рамках церемонии дали старт Фестивалю китайского кино в России, который пройдет с 13 по 17 мая, тематической мультимедийной акции "По следам мира". Кроме того, была запущена серия тематических мероприятий на тему обитания больших панд за пределами Китая. Также был дан старт съемок совместного российско-китайского документального фильма "Великая Победа: война сопротивления китайского народа японским захватчикам в объективе советского кинооператора". "Мы также рады приветствовать телепроект "Любимые крылатые фразы Си Цзиньпина" и проведение Фестиваля китайского кино в России, который, безусловно, будет интересен самой широкой аудитории. Организация обменных кинопоказов стала доброй традицией, и мы надеемся, что ответный Фестиваль российского кино будет тепло принят в Китае в сентябре этого года", - добавила министр культуры РФ. В завершение мероприятия прозвучала песня "День Победы" в исполнении Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова.

https://ria.ru/20250507/kitay-2015634062.html

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https://ria.ru/20250507/kitaj-2015417075.html

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россия, китай, пекин, си цзиньпин, ольга любимова, владимир путин, совет федерации рф, российская государственная библиотека, москва, 80-летие победы в великой отечественной войне