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Путин провел переговоры с президентом Монголии

Путин провел переговоры с президентом Монголии - РИА Новости, 07.05.2025

Путин провел переговоры с президентом Монголии

Владимир Путин провел переговоры с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом в Кремле, они длились около часа. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T20:48:00+03:00

2025-05-07T20:48:00+03:00

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россия

монголия

москва

владимир путин

политика

ухнаагийн хурэлсух

улан-батор

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Владимир Путин провел переговоры с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом в Кремле, они длились около часа. Как подчеркнул российский лидер, развитие отношений с Улан-Батором — один из приоритетов политики Москвы. По его словам, Россия неизменно откликается на просьбы Монголии по чувствительным направлениям, в том числе в энергетике.Путин также добавил, что товарооборот между двумя странами вырос в 2024 году на 17,5%, за два месяца 2025-го — более чем на 25%.Хурэлсух прилетел в Москву 7 мая. Он также примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.В 2025 году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 Мая Москву планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. На парад Победы на Красной площади также собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, монголия, москва, владимир путин, политика, ухнаагийн хурэлсух, улан-батор