Путин провел переговоры с президентом Монголии
Путин провел переговоры с президентом Монголии Хурэлсухом в Кремле
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк Владимир Путин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во время встречи
© Фотохост-агентство РИА Новости
Владимир Путин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во время встречи
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Владимир Путин провел переговоры с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом в Кремле, они длились около часа.
Как подчеркнул российский лидер, развитие отношений с Улан-Батором — один из приоритетов политики Москвы. По его словам, Россия неизменно откликается на просьбы Монголии по чувствительным направлениям, в том числе в энергетике.
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Путин также добавил, что товарооборот между двумя странами вырос в 2024 году на 17,5%, за два месяца 2025-го — более чем на 25%.
Хурэлсух прилетел в Москву 7 мая. Он также примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В 2025 году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 Мая Москву планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. На парад Победы на Красной площади также собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.