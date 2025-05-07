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Путин провел переговоры с президентом Монголии - РИА Новости, 07.05.2025
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20:48 07.05.2025 (обновлено: 20:54 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/vstrecha-2015676484.html
Путин провел переговоры с президентом Монголии
Путин провел переговоры с президентом Монголии - РИА Новости, 07.05.2025
Путин провел переговоры с президентом Монголии
Владимир Путин провел переговоры с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом в Кремле, они длились около часа. РИА Новости, 07.05.2025
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2025-05-07T20:54:00+03:00
россия
монголия
москва
владимир путин
политика
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Владимир Путин провел переговоры с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом в Кремле, они длились около часа. Как подчеркнул российский лидер, развитие отношений с Улан-Батором — один из приоритетов политики Москвы. По его словам, Россия неизменно откликается на просьбы Монголии по чувствительным направлениям, в том числе в энергетике.Путин также добавил, что товарооборот между двумя странами вырос в 2024 году на 17,5%, за два месяца 2025-го — более чем на 25%.Хурэлсух прилетел в Москву 7 мая. Он также примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.В 2025 году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 Мая Москву планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. На парад Победы на Красной площади также собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
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россия, монголия, москва, владимир путин, политика, ухнаагийн хурэлсух, улан-батор
Россия, Монголия, Москва, Владимир Путин, Политика, Ухнаагийн Хурэлсух, Улан-Батор
Путин провел переговоры с президентом Монголии

Путин провел переговоры с президентом Монголии Хурэлсухом в Кремле

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк Владимир Путин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во время встречи
 Владимир Путин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Владимир Путин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во время встречи
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Владимир Путин провел переговоры с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом в Кремле, они длились около часа.
Как подчеркнул российский лидер, развитие отношений с Улан-Батором — один из приоритетов политики Москвы. По его словам, Россия неизменно откликается на просьбы Монголии по чувствительным направлениям, в том числе в энергетике.
Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух на церемонии подписания российско-монгольских документов в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Межгосударственные отношения России и Монголии
Вчера, 01:24
Путин также добавил, что товарооборот между двумя странами вырос в 2024 году на 17,5%, за два месяца 2025-го — более чем на 25%.
Хурэлсух прилетел в Москву 7 мая. Он также примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В 2025 году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 Мая Москву планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. На парад Победы на Красной площади также собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
МИД России - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
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РоссияМонголияМоскваВладимир ПутинПолитикаУхнаагийн ХурэлсухУлан-Батор
 
 
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