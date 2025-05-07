https://ria.ru/20250507/putin-2015658796.html

Путин поблагодарил президента Кубы за визит в Москву

Путин поблагодарил президента Кубы за визит в Москву - РИА Новости, 07.05.2025

Путин поблагодарил президента Кубы за визит в Москву

Президент России Владимир Путин поблагодарил президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса за решение приехать в РФ на 80-летие Победы. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T18:49:00+03:00

2025-05-07T18:49:00+03:00

2025-05-07T18:54:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

куба

москва

владимир путин

мигель диас-канель бермудес

валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса за решение приехать в РФ на 80-летие Победы. "Уважаемый товарищ Диас-Канель, дорогие друзья, позвольте всех вас сердечно поприветствовать в Москве. Мы с вами встречались ровно год назад и хочу вас поблагодарить за то, что вы приняли решение и приехали в этом году в Москву для того, чтобы вместе с нами отметить круглую дату - 80 лет победы над нацизмом", - сказал Путин на встрече с лидером Кубы. Президент Кубы прилетел в Россию в минувшее воскресенье. В рамках своего визита в Россию, приуроченного к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, он посетил Санкт-Петербург, где провел ряд встреч и посетил ряд мероприятий. Во вторник Диас-Канель приехал в Москву. В среду вместе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко кубинский лидер принял участие в открытии выставки, посвященной 65-летию восстановления российско-кубинских дипломатических отношений.

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россия

куба

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россия, куба, москва, владимир путин, мигель диас-канель бермудес, валентина матвиенко, совет федерации рф, 80-летие победы в великой отечественной войне