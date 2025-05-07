https://ria.ru/20250507/peterburg-2015484267.html

Ветераны из десяти стран приехали в Петербург на 80-летие Победы

Ветераны из десяти стран приехали в Петербург на 80-летие Победы - РИА Новости, 07.05.2025

Ветераны из десяти стран приехали в Петербург на 80-летие Победы

Ветераны-соотечественники из 10 стран приехали в Санкт-Петербург на 80-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T11:50:00+03:00

2025-05-07T11:50:00+03:00

2025-05-07T11:50:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

санкт-петербург

абхазия

армения

александр беглов

манеж

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая - РИА Новости. Ветераны-соотечественники из 10 стран приехали в Санкт-Петербург на 80-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "На празднование 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне в Петербург прибыли 38 ветеранов и блокадников, а также их сопровождающие из 10 государств - Абхазии, Армении, Беларуси, Германии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Туркменистана, Узбекистана, Эстонии", - говорится в сообщении. Ветераны Великой Отечественной войны примут участие в торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов на Пискарёвском мемориальном кладбище. Они также станут зрителями праздничного концерта в БКЗ "Октябрьский" и вместе с петербургскими ветеранами и блокадниками займут почетные места на трибунах Парада Победы на Дворцовой площади 9 мая. "Принимать в Петербурге дорогих ветеранов-соотечественников стало для нас доброй традицией. Многие приезжают не в первый раз. Нас объединяют бессмертный подвиг Ленинграда и Великая Победа. Это особенно важно сегодня, когда мы вынуждены противостоять попыткам переписать историю. Вместе мы отметим священную для нашего народа дату – 80 лет разгрома фашизма. После завершения торжеств наши герои, живущие за пределами России, смогут отдохнуть в пансионате "Заря", - сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Отмечается, что для гостей подготовлена насыщенная культурная программа. Она включает экскурсии по Петербургу, посещение Историко-мемориального музея "Смольный", а также Центрального выставочного зала "Манеж", где открыта выставка "Великая страна – великая Победа. 1941-1945". Ко Дню Победы ветеранам будут торжественно вручены памятные подарки. Ветераны-соотечественники также встретятся с участниками XXX съезда Международной ассоциации общественных организаций блокадников города-героя Ленинграда, который проводит Санкт-Петербургская общественная организация "Жители блокадного Ленинграда". Восьмого мая также состоится пятая Всемирная онлайн видеоконференция "Память, сберегающая мир". В ней примут участие ветераны Великой Отечественной войны и блокадники, проживающие в разных странах мира, которые не смогли приехать в Петербург.-0-

https://ria.ru/20250507/repetitsii-1943570704.html

https://ria.ru/20250507/rvsn-2015432913.html

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санкт-петербург

абхазия

армения

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санкт-петербург, абхазия, армения, александр беглов, манеж