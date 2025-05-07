https://ria.ru/20250507/parad-2014461706.html

Парад Победы на Красной Площади: программа мероприятий в 2025 году

Парад Победы на Красной Площади 2025: программа, кто приедет, как посмотреть

Парад Победы на Красной Площади: программа мероприятий в 2025 году

9 мая на Красной площади в Москве состоится торжественный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как пройдет главный военный парад... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T19:16:00+03:00

2025-05-07T19:16:00+03:00

2025-05-07T20:29:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

парад победы

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. 9 мая на Красной площади в Москве состоится торжественный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как пройдет главный военный парад России, во сколько начнется, кто примет участие, можно ли попасть на Красную площадь в этот день, где еще можно посмотреть праздничные мероприятия – в материале РИА Новости.Парад ПобедыКаждый год 9 мая в Москве проходит Парад Победы на Красной площади. Это не просто торжественное шествие и дань памяти подвигу советского народа в Великой Отечественной войне, но и символ мужества, силы духа и единства русского народа. Юбилейный военный парад стартует в 10:00 по московскому времени. Парадные расчеты проследуют от Манежной площади по Красной и до храма Василия Блаженного.Кто приедетПраздничные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне планируют посетить политики разных стран. Участие в торжествах в Москве 9 мая примут иностранные делегации почти всех стран СНГ, за исключением Молдавии и Украины.Приглашенные лидеры и делегацииНа парад Победы 2025 года в Москву приглашения отправили представителям дружественных стран. Лидеры государств, которые уже подтвердили, что прибудут на юбилейное празднование парада Победы 9 мая:Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что на торжествах в Москве также ожидают представителей министерств обороны 34 стран. Он рассказал, что приглашение получили главы всех аккредитованных в стране дипломатических представительств.Правительство Российской Федерации не отправляло приглашение на День Победы представителям недружественных стран, в частности, Германии, Австрии, Польше, Бельгии, Франции, Чехии, Японии, Эстонии, Литве, Великобритания, Латвии, Италии, Румынии, Швейцарии и другим.Как будет проходитьНа текущий момент пока еще не известны точные данные о количестве участников и задействованной техники в честь парада 80-й годовщины Победы. Традиционно в шествии принимают участие пешие колонны, а также механизированные колонны исторической военной техники. В случае благоприятной погоды в столице парад завершится пролетом авиационной группы ВКС РФ.Расписание мероприятий9 мая Владимир Путин встретится с главами иностранных делегаций, затем они проследуют к месту проведения военного парада на Красной площади. После парада состоится церемония возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, вместе с российским лидером участие примут главы иностранных государств.Масштабная праздничная программа парада Победы в честь 80-летия с момента освобождения России от фашистских захватчиков, помимо традиционного шествия пеших колонн, показа военной техники и пролета авиации, включает:Также на прилегающих к площади улицах появятся тематические инсталляции, флаги, стенды с архивными кадрами военных лет и прозвучат музыкальные выступления военных оркестров.Участники парадаВ составе пешей колонны по Красной площади пройдут российские военнослужащие, а также военные из других стран, которые поддерживают дружественные отношения с Россией. В шествии традиционно участвуют курсанты суворовских и нахимовских училищ, юнармейцы, женские расчеты, представители различных подразделений с флагами, боевыми знаменами и оружием. В состав парадных расчетов войдут и участники СВО, что подчеркивает преемственность поколений защитников Отечества. Общее количество участников превысит 10 000 человек. По Красной площади пройдут парадные расчеты из 13 стран: Азербайджана, Белоруссии, Вьетнама, Египта, Казахстана, Китая, Киргизии, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана.Техника на парадеОжидается, что зрители увидят свыше 130 единиц военной техники. Традиционно колонну боевых машин открывает легендарный танк Т-34. Среди представленной техники могут быть современные танки Т-90М и модернизированные Т-80БВМ, бронеавтомобили "Тайфун-К", ракетные комплексы "Искандер", системы ПВО, а также новейшие разработки на базе платформы "Армата" и другие современные образцы российского вооружения. Предполагается, что зрители смогут увидеть новую технику, применяемую в зоне специальной военной операции.В воздушной части парада будут представлены истребители Су-30СМ, МиГ-29СМТ, Су-25БМ, пилотажные группы "Русские витязи" на Су-30СМ и "Стрижи" на МиГ-29. Ожидается пролет ударных вертолетов Ми-28 и Ми-35, стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, самолетов-заправщиков Ил-78, военно-транспортных Ил-76 и других современных моделей авиации.Речь президента РоссииТрадиционно президент России, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин выступит с речью во время парада Победы на Красной площади в Москве по случаю 80-й годовщины победы над фашистской Германией.Как посмотреть парадЕще до наступления праздника есть возможность увидеть репетиции парада, а в день Победы будет организована прямая трансляция праздничного шествия с Красной площади. Кроме того, на смотровых площадках столицы также устанавливаются экраны для прямой трансляции парада.Посещение Красной ПлощадиПосетить военный парад на Красной площади 9 Мая можно только по приглашению. Доступ открыт следующим лицам:Среди зрителей в 2025 году будут и волонтеры-победители всероссийского конкурса "Послы Победы". Перед входом на территорию обеспечен обязательный контроль безопасности.Какие дороги и улицы перекроют в Москве 9 маяВ День Победы в Москве будут перекрыты центральные улицы, Садовое кольцо, Волгоградский проспект и часть МКАД. Изменится движение маршрутов автобусов, а ряд станций метро закроют на выход.На сайте Департамента общественного транспорта Москвы можно подробно ознакомиться со всеми участками ограничения и перекрытия дорог.С 05.00 до 08.00 будет закрыто движение по:Проезд также будет ограничен по Волгоградскому проспекту от улицы Люблинской до Абельмановской, на Садовом кольце от Большой Спасской улицы до Самотечной эстакады.С 5.00 до 13.00 часов организация движения машин в районе Таганской площади будет изменена. Двустороннее движение вместо одностороннего вводится на:С 5.30 утра и до окончания торжественных мероприятий движение закроют на:С 10.00 утра 9 мая передвижение транспорта ограничат на следующих участках:Перекроют Оружейный переулок, Проектируемый проезд № 3502, Шоссейный проезд.Ограничения передвижения транспорта также затронут набережные Москвы. Будут перекрыты следующие набережные:В центре Москвы на время проведения парада Победы 9 мая будет закрыт на выход ряд станций метро:Возможны также ограничения на "Пушкинской", "Чеховской", "Лубянке", "Маяковской" и "Китай-Городе". Следить за обновлением информации можно на сайте. Информация будет обновляться.Изменения коснутся и движения наземного общественного транспорта. С 05.00 до 08.30 и с 09.30 и до конца перекрытий будут сокращены некоторые маршруты, а часть автобусов поедут по другому пути. Закроются на время проведения парада и подземные пешеходные переходы в районе Садового кольца от Нового Арбата до Таганской площади, самого Нового Арбата, части Волгоградского проспекта, а также Тверской улицы. Пешеходам следует искать альтернативные маршруты.Прямые трансляцииУвидеть парад сможет любой желающий – праздничное мероприятие будут транслировать в прямом эфире на федеральных телеканалах страны. Трансляция пройдет и на сайте РИА Новости, социальных сетях агентства, а также на экране в парке Победы на Поклонной горе.

https://ria.ru/20250429/parad-2014009992.html

https://ria.ru/20250507/repetitsii-1943570704.html

https://ria.ru/20250507/may-1855644309.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

80-летие победы в великой отечественной войне, парад победы