Парад Победы на Красной Площади: программа мероприятий в 2025 году
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. 9 мая на Красной площади в Москве состоится торжественный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как пройдет главный военный парад России, во сколько начнется, кто примет участие, можно ли попасть на Красную площадь в этот день, где еще можно посмотреть праздничные мероприятия – в материале РИА Новости.
Парад Победы
Каждый год 9 мая в Москве проходит Парад Победы на Красной площади. Это не просто торжественное шествие и дань памяти подвигу советского народа в Великой Отечественной войне, но и символ мужества, силы духа и единства русского народа. Юбилейный военный парад стартует в 10:00 по московскому времени. Парадные расчеты проследуют от Манежной площади по Красной и до храма Василия Блаженного.
Кто приедет
Праздничные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне планируют посетить политики разных стран. Участие в торжествах в Москве 9 мая примут иностранные делегации почти всех стран СНГ, за исключением Молдавии и Украины.
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Приглашенные лидеры и делегации
На парад Победы 2025 года в Москву приглашения отправили представителям дружественных стран. Лидеры государств, которые уже подтвердили, что прибудут на юбилейное празднование парада Победы 9 мая:
- президент Белоруссии Александр Лукашенко;
- Си Цзиньпин – председатель КНР;
- президент Сербии Александр Вучич;
- президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев;
- президент Таджикистана Эмомали Рахмон;
- премьер-министр Словакии Роберт Фицо;
- президент Венесуэлы Николас Мадуро;
- премьер-министр Армении Никол Пашинян;
- президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев;
- президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик;
- президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов;
- президент Абхазии Бадра Гунба;
- посол Израиля Симона Гальперин;
- президент Палестины Махмуд Аббас;
- президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва;
- президент Кубы Мигель Диас-Канель;
- президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре;
- Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам;
- президент Киргизии Садыр Жапаров;
- президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо;
- премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн;
- президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало;
- президент Южной Осетии Алан Гаглоев;
- президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси;
- президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого;
- президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва;
- президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух также подтвердил свой визит в столицу России.
Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что на торжествах в Москве также ожидают представителей министерств обороны 34 стран. Он рассказал, что приглашение получили главы всех аккредитованных в стране дипломатических представительств.
Правительство Российской Федерации не отправляло приглашение на День Победы представителям недружественных стран, в частности, Германии, Австрии, Польше, Бельгии, Франции, Чехии, Японии, Эстонии, Литве, Великобритания, Латвии, Италии, Румынии, Швейцарии и другим.
Как будет проходить
На текущий момент пока еще не известны точные данные о количестве участников и задействованной техники в честь парада 80-й годовщины Победы. Традиционно в шествии принимают участие пешие колонны, а также механизированные колонны исторической военной техники. В случае благоприятной погоды в столице парад завершится пролетом авиационной группы ВКС РФ.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкКолонна военной техники на репетиции парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Колонна военной техники на репетиции парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Расписание мероприятий
9 мая Владимир Путин встретится с главами иностранных делегаций, затем они проследуют к месту проведения военного парада на Красной площади. После парада состоится церемония возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, вместе с российским лидером участие примут главы иностранных государств.
Масштабная праздничная программа парада Победы в честь 80-летия с момента освобождения России от фашистских захватчиков, помимо традиционного шествия пеших колонн, показа военной техники и пролета авиации, включает:
- торжественное поднятие государственного флага Российской Федерации;
- выступление президента России и поздравления лидеров других стран;
- минута молчания в память о павших героях.
Также на прилегающих к площади улицах появятся тематические инсталляции, флаги, стенды с архивными кадрами военных лет и прозвучат музыкальные выступления военных оркестров.
Участники парада
В составе пешей колонны по Красной площади пройдут российские военнослужащие, а также военные из других стран, которые поддерживают дружественные отношения с Россией. В шествии традиционно участвуют курсанты суворовских и нахимовских училищ, юнармейцы, женские расчеты, представители различных подразделений с флагами, боевыми знаменами и оружием. В состав парадных расчетов войдут и участники СВО, что подчеркивает преемственность поколений защитников Отечества.
Общее количество участников превысит 10 000 человек. По Красной площади пройдут парадные расчеты из 13 стран: Азербайджана, Белоруссии, Вьетнама, Египта, Казахстана, Китая, Киргизии, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана.
Техника на параде
Ожидается, что зрители увидят свыше 130 единиц военной техники. Традиционно колонну боевых машин открывает легендарный танк Т-34. Среди представленной техники могут быть современные танки Т-90М и модернизированные Т-80БВМ, бронеавтомобили "Тайфун-К", ракетные комплексы "Искандер", системы ПВО, а также новейшие разработки на базе платформы "Армата" и другие современные образцы российского вооружения. Предполагается, что зрители смогут увидеть новую технику, применяемую в зоне специальной военной операции.
В воздушной части парада будут представлены истребители Су-30СМ, МиГ-29СМТ, Су-25БМ, пилотажные группы "Русские витязи" на Су-30СМ и "Стрижи" на МиГ-29. Ожидается пролет ударных вертолетов Ми-28 и Ми-35, стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, самолетов-заправщиков Ил-78, военно-транспортных Ил-76 и других современных моделей авиации.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБронетранспортер БТР-82А на репетиции парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Бронетранспортер БТР-82А на репетиции парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Речь президента России
Традиционно президент России, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин выступит с речью во время парада Победы на Красной площади в Москве по случаю 80-й годовщины победы над фашистской Германией.
Как посмотреть парад
Еще до наступления праздника есть возможность увидеть репетиции парада, а в день Победы будет организована прямая трансляция праздничного шествия с Красной площади. Кроме того, на смотровых площадках столицы также устанавливаются экраны для прямой трансляции парада.
Посещение Красной Площади
Посетить военный парад на Красной площади 9 Мая можно только по приглашению. Доступ открыт следующим лицам:
- ветераны Великой Отечественной войны;
- представители официальных делегаций и органов власти;
- военнослужащие, семьи Героев России, участники специальной военной операции и члены их семей;
- аккредитованные журналисты.
Среди зрителей в 2025 году будут и волонтеры-победители всероссийского конкурса "Послы Победы". Перед входом на территорию обеспечен обязательный контроль безопасности.
Какие дороги и улицы перекроют в Москве 9 мая
В День Победы в Москве будут перекрыты центральные улицы, Садовое кольцо, Волгоградский проспект и часть МКАД. Изменится движение маршрутов автобусов, а ряд станций метро закроют на выход.На сайте Департамента общественного транспорта Москвы можно подробно ознакомиться со всеми участками ограничения и перекрытия дорог.
С 05.00 до 08.00 будет закрыто движение по:
- Марксистской улице;
- Земляному Валу;
- Садовой-Черногрязской;
- Садовой-Спасской;
- Садовой-Каретной;
- Большой Садовой;
- Садовой-Кудринской.
Проезд также будет ограничен по Волгоградскому проспекту от улицы Люблинской до Абельмановской, на Садовом кольце от Большой Спасской улицы до Самотечной эстакады.
С 5.00 до 13.00 часов организация движения машин в районе Таганской площади будет изменена. Двустороннее движение вместо одностороннего вводится на:
- Таганской улице (от Рогожского вала до Товарищеского переулка);
- переулке Маяковского;
- Марксистском переулке;
- части улицы Александра Солженицына: от Таганской площади до улицы Станиславского.
С 5.30 утра и до окончания торжественных мероприятий движение закроют на:
- Котельнической набережной;
- Кадашевской набережной;
- Пречистенской набережной;
- Моховой улице;
- Тверской улице;
- Солянке;
- Петровке;
- улице Гашека;
- Оружейном переулке.
С 10.00 утра 9 мая передвижение транспорта ограничат на следующих участках:
- Тверской и Страстной бульвары (от Тверской до Нарышкинского проезда):
- Большой Путинковский переулок (от Малой Дмитровки до Тверской);
- Большой и Малый Каменные мосты;
- улица Воздвиженка;
- Садовая-Кудринская;
- Большая Садовая;
- Садовая-Триумфальная;
- 1-я и 2-я Брестские;
- Садовая-Каретная;
- Садовая-Спасская;
- Садовая-Черногрязская;
- Марксистская;
- Большая Полянка;
- Новый Арбат;
- Земляной Вал.
Перекроют Оружейный переулок, Проектируемый проезд № 3502, Шоссейный проезд.
Ограничения передвижения транспорта также затронут набережные Москвы. Будут перекрыты следующие набережные:
- Москворецкая;
- Кремлевская;
- Болотная;
- Раушская;
- Софийская;
- Кадашевская;
- Котельническая;
- Гончарная;
- Устьинская;
- Подгорная.
В центре Москвы на время проведения парада Победы 9 мая будет закрыт на выход ряд станций метро:
- "Александровский Сад";
- "Арбатская";
- "Боровицкая";
- "Библиотека имени Ленина";
- "Театральная";
- "Площадь Революции";
- "Охотный Ряд".
Возможны также ограничения на "Пушкинской", "Чеховской", "Лубянке", "Маяковской" и "Китай-Городе". Следить за обновлением информации можно на сайте. Информация будет обновляться.
Изменения коснутся и движения наземного общественного транспорта. С 05.00 до 08.30 и с 09.30 и до конца перекрытий будут сокращены некоторые маршруты, а часть автобусов поедут по другому пути. Закроются на время проведения парада и подземные пешеходные переходы в районе Садового кольца от Нового Арбата до Таганской площади, самого Нового Арбата, части Волгоградского проспекта, а также Тверской улицы. Пешеходам следует искать альтернативные маршруты.
Прямые трансляции
Увидеть парад сможет любой желающий – праздничное мероприятие будут транслировать в прямом эфире на федеральных телеканалах страны. Трансляция пройдет и на сайте РИА Новости, социальных сетях агентства, а также на экране в парке Победы на Поклонной горе.