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Парад Победы на Красной Площади 2025: программа, кто приедет, как посмотреть
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19:16 07.05.2025 (обновлено: 20:29 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/parad-2014461706.html
Парад Победы на Красной Площади: программа мероприятий в 2025 году
Парад Победы на Красной Площади 2025: программа, кто приедет, как посмотреть
Парад Победы на Красной Площади: программа мероприятий в 2025 году
9 мая на Красной площади в Москве состоится торжественный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как пройдет главный военный парад... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T19:16:00+03:00
2025-05-07T20:29:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
парад победы
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. 9 мая на Красной площади в Москве состоится торжественный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как пройдет главный военный парад России, во сколько начнется, кто примет участие, можно ли попасть на Красную площадь в этот день, где еще можно посмотреть праздничные мероприятия – в материале РИА Новости.Парад ПобедыКаждый год 9 мая в Москве проходит Парад Победы на Красной площади. Это не просто торжественное шествие и дань памяти подвигу советского народа в Великой Отечественной войне, но и символ мужества, силы духа и единства русского народа. Юбилейный военный парад стартует в 10:00 по московскому времени. Парадные расчеты проследуют от Манежной площади по Красной и до храма Василия Блаженного.Кто приедетПраздничные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне планируют посетить политики разных стран. Участие в торжествах в Москве 9 мая примут иностранные делегации почти всех стран СНГ, за исключением Молдавии и Украины.Приглашенные лидеры и делегацииНа парад Победы 2025 года в Москву приглашения отправили представителям дружественных стран. Лидеры государств, которые уже подтвердили, что прибудут на юбилейное празднование парада Победы 9 мая:Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что на торжествах в Москве также ожидают представителей министерств обороны 34 стран. Он рассказал, что приглашение получили главы всех аккредитованных в стране дипломатических представительств.Правительство Российской Федерации не отправляло приглашение на День Победы представителям недружественных стран, в частности, Германии, Австрии, Польше, Бельгии, Франции, Чехии, Японии, Эстонии, Литве, Великобритания, Латвии, Италии, Румынии, Швейцарии и другим.Как будет проходитьНа текущий момент пока еще не известны точные данные о количестве участников и задействованной техники в честь парада 80-й годовщины Победы. Традиционно в шествии принимают участие пешие колонны, а также механизированные колонны исторической военной техники. В случае благоприятной погоды в столице парад завершится пролетом авиационной группы ВКС РФ.Расписание мероприятий9 мая Владимир Путин встретится с главами иностранных делегаций, затем они проследуют к месту проведения военного парада на Красной площади. После парада состоится церемония возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, вместе с российским лидером участие примут главы иностранных государств.Масштабная праздничная программа парада Победы в честь 80-летия с момента освобождения России от фашистских захватчиков, помимо традиционного шествия пеших колонн, показа военной техники и пролета авиации, включает:Также на прилегающих к площади улицах появятся тематические инсталляции, флаги, стенды с архивными кадрами военных лет и прозвучат музыкальные выступления военных оркестров.Участники парадаВ составе пешей колонны по Красной площади пройдут российские военнослужащие, а также военные из других стран, которые поддерживают дружественные отношения с Россией. В шествии традиционно участвуют курсанты суворовских и нахимовских училищ, юнармейцы, женские расчеты, представители различных подразделений с флагами, боевыми знаменами и оружием. В состав парадных расчетов войдут и участники СВО, что подчеркивает преемственность поколений защитников Отечества. Общее количество участников превысит 10 000 человек. По Красной площади пройдут парадные расчеты из 13 стран: Азербайджана, Белоруссии, Вьетнама, Египта, Казахстана, Китая, Киргизии, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана.Техника на парадеОжидается, что зрители увидят свыше 130 единиц военной техники. Традиционно колонну боевых машин открывает легендарный танк Т-34. Среди представленной техники могут быть современные танки Т-90М и модернизированные Т-80БВМ, бронеавтомобили "Тайфун-К", ракетные комплексы "Искандер", системы ПВО, а также новейшие разработки на базе платформы "Армата" и другие современные образцы российского вооружения. Предполагается, что зрители смогут увидеть новую технику, применяемую в зоне специальной военной операции.В воздушной части парада будут представлены истребители Су-30СМ, МиГ-29СМТ, Су-25БМ, пилотажные группы "Русские витязи" на Су-30СМ и "Стрижи" на МиГ-29. Ожидается пролет ударных вертолетов Ми-28 и Ми-35, стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, самолетов-заправщиков Ил-78, военно-транспортных Ил-76 и других современных моделей авиации.Речь президента РоссииТрадиционно президент России, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин выступит с речью во время парада Победы на Красной площади в Москве по случаю 80-й годовщины победы над фашистской Германией.Как посмотреть парадЕще до наступления праздника есть возможность увидеть репетиции парада, а в день Победы будет организована прямая трансляция праздничного шествия с Красной площади. Кроме того, на смотровых площадках столицы также устанавливаются экраны для прямой трансляции парада.Посещение Красной ПлощадиПосетить военный парад на Красной площади 9 Мая можно только по приглашению. Доступ открыт следующим лицам:Среди зрителей в 2025 году будут и волонтеры-победители всероссийского конкурса "Послы Победы". Перед входом на территорию обеспечен обязательный контроль безопасности.Какие дороги и улицы перекроют в Москве 9 маяВ День Победы в Москве будут перекрыты центральные улицы, Садовое кольцо, Волгоградский проспект и часть МКАД. Изменится движение маршрутов автобусов, а ряд станций метро закроют на выход.На сайте Департамента общественного транспорта Москвы можно подробно ознакомиться со всеми участками ограничения и перекрытия дорог.С 05.00 до 08.00 будет закрыто движение по:Проезд также будет ограничен по Волгоградскому проспекту от улицы Люблинской до Абельмановской, на Садовом кольце от Большой Спасской улицы до Самотечной эстакады.С 5.00 до 13.00 часов организация движения машин в районе Таганской площади будет изменена. Двустороннее движение вместо одностороннего вводится на:С 5.30 утра и до окончания торжественных мероприятий движение закроют на:С 10.00 утра 9 мая передвижение транспорта ограничат на следующих участках:Перекроют Оружейный переулок, Проектируемый проезд № 3502, Шоссейный проезд.Ограничения передвижения транспорта также затронут набережные Москвы. Будут перекрыты следующие набережные:В центре Москвы на время проведения парада Победы 9 мая будет закрыт на выход ряд станций метро:Возможны также ограничения на "Пушкинской", "Чеховской", "Лубянке", "Маяковской" и "Китай-Городе". Следить за обновлением информации можно на сайте. Информация будет обновляться.Изменения коснутся и движения наземного общественного транспорта. С 05.00 до 08.30 и с 09.30 и до конца перекрытий будут сокращены некоторые маршруты, а часть автобусов поедут по другому пути. Закроются на время проведения парада и подземные пешеходные переходы в районе Садового кольца от Нового Арбата до Таганской площади, самого Нового Арбата, части Волгоградского проспекта, а также Тверской улицы. Пешеходам следует искать альтернативные маршруты.Прямые трансляцииУвидеть парад сможет любой желающий – праздничное мероприятие будут транслировать в прямом эфире на федеральных телеканалах страны. Трансляция пройдет и на сайте РИА Новости, социальных сетях агентства, а также на экране в парке Победы на Поклонной горе.
https://ria.ru/20250429/parad-2014009992.html
https://ria.ru/20250507/repetitsii-1943570704.html
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80-летие победы в великой отечественной войне, парад победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Парад Победы

Парад Победы на Красной Площади: программа мероприятий в 2025 году

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПарад Победы
Парад Победы - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. 9 мая на Красной площади в Москве состоится торжественный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как пройдет главный военный парад России, во сколько начнется, кто примет участие, можно ли попасть на Красную площадь в этот день, где еще можно посмотреть праздничные мероприятия – в материале РИА Новости.
Парад Победы на Красной Площади в 2025 году

Парад Победы

Каждый год 9 мая в Москве проходит Парад Победы на Красной площади. Это не просто торжественное шествие и дань памяти подвигу советского народа в Великой Отечественной войне, но и символ мужества, силы духа и единства русского народа. Юбилейный военный парад стартует в 10:00 по московскому времени. Парадные расчеты проследуют от Манежной площади по Красной и до храма Василия Блаженного.

Кто приедет

Праздничные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне планируют посетить политики разных стран. Участие в торжествах в Москве 9 мая примут иностранные делегации почти всех стран СНГ, за исключением Молдавии и Украины.
Подготовка Красной площади ко Дню Победы - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Красную площадь в Москве закрыли для посетителей
29 апреля, 11:47

Приглашенные лидеры и делегации

На парад Победы 2025 года в Москву приглашения отправили представителям дружественных стран. Лидеры государств, которые уже подтвердили, что прибудут на юбилейное празднование парада Победы 9 мая:
  • президент Белоруссии Александр Лукашенко;
  • Си Цзиньпин – председатель КНР;
  • президент Сербии Александр Вучич;
  • президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев;
  • президент Таджикистана Эмомали Рахмон;
  • премьер-министр Словакии Роберт Фицо;
  • президент Венесуэлы Николас Мадуро;
  • премьер-министр Армении Никол Пашинян;
  • президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев;
  • президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик;
  • президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов;
  • президент Абхазии Бадра Гунба;
  • посол Израиля Симона Гальперин;
  • президент Палестины Махмуд Аббас;
  • президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва;
  • президент Кубы Мигель Диас-Канель;
  • президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре;
  • Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам;
  • президент Киргизии Садыр Жапаров;
  • президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо;
  • премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн;
  • президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало;
  • президент Южной Осетии Алан Гаглоев;
  • президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси;
  • президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого;
  • президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва;
  • президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух также подтвердил свой визит в столицу России.
Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что на торжествах в Москве также ожидают представителей министерств обороны 34 стран. Он рассказал, что приглашение получили главы всех аккредитованных в стране дипломатических представительств.
Правительство Российской Федерации не отправляло приглашение на День Победы представителям недружественных стран, в частности, Германии, Австрии, Польше, Бельгии, Франции, Чехии, Японии, Эстонии, Литве, Великобритания, Латвии, Италии, Румынии, Швейцарии и другим.

Как будет проходить

На текущий момент пока еще не известны точные данные о количестве участников и задействованной техники в честь парада 80-й годовщины Победы. Традиционно в шествии принимают участие пешие колонны, а также механизированные колонны исторической военной техники. В случае благоприятной погоды в столице парад завершится пролетом авиационной группы ВКС РФ.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкКолонна военной техники на репетиции парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Колонна военной техники на репетиции парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Колонна военной техники на репетиции парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Расписание мероприятий

9 мая Владимир Путин встретится с главами иностранных делегаций, затем они проследуют к месту проведения военного парада на Красной площади. После парада состоится церемония возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, вместе с российским лидером участие примут главы иностранных государств.
Масштабная праздничная программа парада Победы в честь 80-летия с момента освобождения России от фашистских захватчиков, помимо традиционного шествия пеших колонн, показа военной техники и пролета авиации, включает:
  • торжественное поднятие государственного флага Российской Федерации;
  • выступление президента России и поздравления лидеров других стран;
  • минута молчания в память о павших героях.
Также на прилегающих к площади улицах появятся тематические инсталляции, флаги, стенды с архивными кадрами военных лет и прозвучат музыкальные выступления военных оркестров.
Репетиция парада Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Репетиции парада Победы-2025: когда и где посмотреть на военную технику
Вчера, 13:18

Участники парада

В составе пешей колонны по Красной площади пройдут российские военнослужащие, а также военные из других стран, которые поддерживают дружественные отношения с Россией. В шествии традиционно участвуют курсанты суворовских и нахимовских училищ, юнармейцы, женские расчеты, представители различных подразделений с флагами, боевыми знаменами и оружием. В состав парадных расчетов войдут и участники СВО, что подчеркивает преемственность поколений защитников Отечества.
Общее количество участников превысит 10 000 человек. По Красной площади пройдут парадные расчеты из 13 стран: Азербайджана, Белоруссии, Вьетнама, Египта, Казахстана, Китая, Киргизии, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана.

Техника на параде

Ожидается, что зрители увидят свыше 130 единиц военной техники. Традиционно колонну боевых машин открывает легендарный танк Т-34. Среди представленной техники могут быть современные танки Т-90М и модернизированные Т-80БВМ, бронеавтомобили "Тайфун-К", ракетные комплексы "Искандер", системы ПВО, а также новейшие разработки на базе платформы "Армата" и другие современные образцы российского вооружения. Предполагается, что зрители смогут увидеть новую технику, применяемую в зоне специальной военной операции.
В воздушной части парада будут представлены истребители Су-30СМ, МиГ-29СМТ, Су-25БМ, пилотажные группы "Русские витязи" на Су-30СМ и "Стрижи" на МиГ-29. Ожидается пролет ударных вертолетов Ми-28 и Ми-35, стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, самолетов-заправщиков Ил-78, военно-транспортных Ил-76 и других современных моделей авиации.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБронетранспортер БТР-82А на репетиции парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Бронетранспортер БТР-82А на репетиции парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бронетранспортер БТР-82А на репетиции парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Речь президента России

Традиционно президент России, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин выступит с речью во время парада Победы на Красной площади в Москве по случаю 80-й годовщины победы над фашистской Германией.

Как посмотреть парад

Еще до наступления праздника есть возможность увидеть репетиции парада, а в день Победы будет организована прямая трансляция праздничного шествия с Красной площади. Кроме того, на смотровых площадках столицы также устанавливаются экраны для прямой трансляции парада.

Посещение Красной Площади

Посетить военный парад на Красной площади 9 Мая можно только по приглашению. Доступ открыт следующим лицам:
  • ветераны Великой Отечественной войны;
  • представители официальных делегаций и органов власти;
  • военнослужащие, семьи Героев России, участники специальной военной операции и члены их семей;
  • аккредитованные журналисты.
Среди зрителей в 2025 году будут и волонтеры-победители всероссийского конкурса "Послы Победы". Перед входом на территорию обеспечен обязательный контроль безопасности.

Какие дороги и улицы перекроют в Москве 9 мая

В День Победы в Москве будут перекрыты центральные улицы, Садовое кольцо, Волгоградский проспект и часть МКАД. Изменится движение маршрутов автобусов, а ряд станций метро закроют на выход.На сайте Департамента общественного транспорта Москвы можно подробно ознакомиться со всеми участками ограничения и перекрытия дорог.
С 05.00 до 08.00 будет закрыто движение по:
  • Марксистской улице;
  • Земляному Валу;
  • Садовой-Черногрязской;
  • Садовой-Спасской;
  • Садовой-Каретной;
  • Большой Садовой;
  • Садовой-Кудринской.
Проезд также будет ограничен по Волгоградскому проспекту от улицы Люблинской до Абельмановской, на Садовом кольце от Большой Спасской улицы до Самотечной эстакады.
С 5.00 до 13.00 часов организация движения машин в районе Таганской площади будет изменена. Двустороннее движение вместо одностороннего вводится на:
  • Таганской улице (от Рогожского вала до Товарищеского переулка);
  • переулке Маяковского;
  • Марксистском переулке;
  • части улицы Александра Солженицына: от Таганской площади до улицы Станиславского.
С 5.30 утра и до окончания торжественных мероприятий движение закроют на:
  • Котельнической набережной;
  • Кадашевской набережной;
  • Пречистенской набережной;
  • Моховой улице;
  • Тверской улице;
  • Солянке;
  • Петровке;
  • улице Гашека;
  • Оружейном переулке.
С 10.00 утра 9 мая передвижение транспорта ограничат на следующих участках:
  • Тверской и Страстной бульвары (от Тверской до Нарышкинского проезда):
  • Большой Путинковский переулок (от Малой Дмитровки до Тверской);
  • Большой и Малый Каменные мосты;
  • улица Воздвиженка;
  • Садовая-Кудринская;
  • Большая Садовая;
  • Садовая-Триумфальная;
  • 1-я и 2-я Брестские;
  • Садовая-Каретная;
  • Садовая-Спасская;
  • Садовая-Черногрязская;
  • Марксистская;
  • Большая Полянка;
  • Новый Арбат;
  • Земляной Вал.
Перекроют Оружейный переулок, Проектируемый проезд № 3502, Шоссейный проезд.
Ограничения передвижения транспорта также затронут набережные Москвы. Будут перекрыты следующие набережные:
  • Москворецкая;
  • Кремлевская;
  • Болотная;
  • Раушская;
  • Софийская;
  • Кадашевская;
  • Котельническая;
  • Гончарная;
  • Устьинская;
  • Подгорная.
В центре Москвы на время проведения парада Победы 9 мая будет закрыт на выход ряд станций метро:
  • "Александровский Сад";
  • "Арбатская";
  • "Боровицкая";
  • "Библиотека имени Ленина";
  • "Театральная";
  • "Площадь Революции";
  • "Охотный Ряд".
Возможны также ограничения на "Пушкинской", "Чеховской", "Лубянке", "Маяковской" и "Китай-Городе". Следить за обновлением информации можно на сайте. Информация будет обновляться.
Изменения коснутся и движения наземного общественного транспорта. С 05.00 до 08.30 и с 09.30 и до конца перекрытий будут сокращены некоторые маршруты, а часть автобусов поедут по другому пути. Закроются на время проведения парада и подземные пешеходные переходы в районе Садового кольца от Нового Арбата до Таганской площади, самого Нового Арбата, части Волгоградского проспекта, а также Тверской улицы. Пешеходам следует искать альтернативные маршруты.

Прямые трансляции

Увидеть парад сможет любой желающий – праздничное мероприятие будут транслировать в прямом эфире на федеральных телеканалах страны. Трансляция пройдет и на сайте РИА Новости, социальных сетях агентства, а также на экране в парке Победы на Поклонной горе.
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