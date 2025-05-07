Рейтинг@Mail.ru
Президент Азербайджана не прилетит в Москву - РИА Новости, 07.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
18:19 07.05.2025 (обновлено: 21:30 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/moskva-2015647538.html
Президент Азербайджана не прилетит в Москву
Президент Азербайджана не прилетит в Москву - РИА Новости, 07.05.2025
Президент Азербайджана не прилетит в Москву
Президент Азербайджана Ильхам Алиев не прилетит на парад Победы в Москву, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T18:19:00+03:00
2025-05-07T21:30:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
азербайджан
москва
россия
юрий ушаков
ильхам алиев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925456239_0:85:3071:1813_1920x0_80_0_0_93d4eae2d185ccc54aa51a755f5d7728.jpg
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев не прилетит на парад Победы в Москву, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Поступило такое сообщение, что Алиев не прилетит (в Москву на парад Победы. — Прим. ред.), к сожалению", — сказал Ушаков журналисту Life Александру Юнашеву.Причину, как рассказал Ушаков, в Баку объяснили тем, что лидер Азербайджана должен принять участие во внутренних мероприятиях, посвященных Гейдару Алиеву.
https://ria.ru/20250507/braziliya-2015647238.html
азербайджан
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925456239_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_d6c4c478c34def337cdb5c10d2de53cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
80-летие победы в великой отечественной войне, азербайджан, москва, россия, юрий ушаков, ильхам алиев
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Азербайджан, Москва, Россия, Юрий Ушаков, Ильхам Алиев
Президент Азербайджана не прилетит в Москву

Президент Азербайджана Алиев не прилетит на парад Победы в Москву

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев не прилетит на парад Победы в Москву, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Поступило такое сообщение, что Алиев не прилетит (в Москву на парад Победы. — Прим. ред.), к сожалению", — сказал Ушаков журналисту Life Александру Юнашеву.
Причину, как рассказал Ушаков, в Баку объяснили тем, что лидер Азербайджана должен принять участие во внутренних мероприятиях, посвященных Гейдару Алиеву.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прибыл в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы. 7 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Президент Бразилии прибыл в Москву
Вчера, 18:19
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войнеАзербайджанМоскваРоссияЮрий УшаковИльхам Алиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала