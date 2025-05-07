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Президент Азербайджана не прилетит в Москву
Президент Азербайджана не прилетит в Москву - РИА Новости, 07.05.2025
Президент Азербайджана не прилетит в Москву
Президент Азербайджана Ильхам Алиев не прилетит на парад Победы в Москву, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T18:19:00+03:00
2025-05-07T18:19:00+03:00
2025-05-07T21:30:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
азербайджан
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юрий ушаков
ильхам алиев
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев не прилетит на парад Победы в Москву, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Поступило такое сообщение, что Алиев не прилетит (в Москву на парад Победы. — Прим. ред.), к сожалению", — сказал Ушаков журналисту Life Александру Юнашеву.Причину, как рассказал Ушаков, в Баку объяснили тем, что лидер Азербайджана должен принять участие во внутренних мероприятиях, посвященных Гейдару Алиеву.
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Президент Азербайджана не прилетит в Москву
Президент Азербайджана Алиев не прилетит на парад Победы в Москву