https://ria.ru/20250507/matvienko-2015447191.html

Матвиенко рассказала о роли России и Китая в сохранении исторической правды

Матвиенко рассказала о роли России и Китая в сохранении исторической правды - РИА Новости, 07.05.2025

Матвиенко рассказала о роли России и Китая в сохранении исторической правды

Россия и Китай смогут в будущем сыграть решающую роль в сохранении исторической правды для потомков, объединив свои усилия в борьбе с попытками Запада исказить... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T08:50:00+03:00

2025-05-07T08:50:00+03:00

2025-05-07T08:50:00+03:00

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россия и Китай смогут в будущем сыграть решающую роль в сохранении исторической правды для потомков, объединив свои усилия в борьбе с попытками Запада исказить вклад народов мира в разгром фашизма, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Ранее МИД КНР сообщал, что по приглашению президента РФ Владимира Путина председатель КНР Си Цзиньпин совершит государственный визит в Россию с 7 по 10 мая, в ходе которого примет участие в торжественных мероприятиях в Москве по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. "И, считаю, объединив наши усилия в борьбе с попытками Запада в широком смысле исказить реальный вклад народов мира в разгром фашизма и милитаризма, Россия и Китай смогут сыграть решающую роль в сохранении правды для потомков. В этой связи хочу подчеркнуть высочайшее историческое значение такого длительного и содержательного визита главы КНР Си Цзиньпина в Россию именно в дни 80-летия Победы и его участие в торжественно-мемориальных мероприятиях", - сказала Матвиенко в интервью "Известиям". Сенатор отметила, что для Китая сохранение в полном объеме правды о борьбе плечом к плечу с советскими войсками и союзниками против японского милитаризма и германского фашизма - "позиция абсолютная, от которой они не отступят ни при каких условиях". "Не сомневаюсь, что в юбилейные дни сентября Китай еще раз сможет продемонстрировать это достойно, масштабно и на высоком международном уровне. Мы с глубочайшим уважением относимся к воле и последовательности наших китайских коллег в этом вопросе", - подчеркнул парламентарий. Матвиенко также отметила, что огромное значение имеет и 80-летие победы над японским милитаризмом, которое крайне важно для России, КНР и Монголии. "И, уверена, в наших странах мы широко и достойно отметим юбилей, проведем целый ряд масштабных мероприятий, отдадим дань памяти героям, сложившим свои головы в борьбе с фашизмом на Дальнем Востоке и в Азии. Думаю, что были бы абсолютно уместными и совместные юбилейные торжества, и присутствие российских официальных лиц на параде, который состоится в Пекине. Но говорить о том, в каком формате могли бы пройти совместные мероприятия, пока рано", - констатировала Матвиенко.

https://ria.ru/20250507/matvienko-2015446926.html

https://ria.ru/20250121/putin-1994827242.html

https://ria.ru/20250401/kitay-2008550611.html

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в мире, китай, россия, москва, валентина матвиенко, си цзиньпин, владимир путин, совет федерации рф