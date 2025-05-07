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Кортежи иностранных лидеров в Кремле встречает огромная георгиевская лента - РИА Новости, 07.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:05 07.05.2025 (обновлено: 16:20 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/lenta-2015560508.html
Кортежи иностранных лидеров в Кремле встречает огромная георгиевская лента
Кортежи иностранных лидеров в Кремле встречает огромная георгиевская лента - РИА Новости, 07.05.2025
Кортежи иностранных лидеров в Кремле встречает огромная георгиевская лента
Кортежи иностранных лидеров, прибывающих по случаю празднования юбилея Победы в Москву, в Кремле встречает гигантская георгиевская лента. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T15:05:00+03:00
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80-летие победы в великой отечественной войне
москва
венесуэла
николас мадуро
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Кортежи иностранных лидеров, прибывающих по случаю празднования юбилея Победы в Москву, в Кремле встречает гигантская георгиевская лента.Вдоль маршрута следования кортежей по территории Кремля установлены конструкции, на которых закреплены полотна в цветах георгиевской ленты.Кадры приезда лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, который первым прибыл для переговоров с Владимиром Путиным, распространила пресс-служба Кремля.В 2025 году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая Москву планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. На парад Победы на Красной площади также собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
https://ria.ru/20250507/putin-2015548561.html
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москва, венесуэла, николас мадуро, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Венесуэла, Николас Мадуро, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия
Кортежи иностранных лидеров в Кремле встречает огромная георгиевская лента

Кортежи иностранных лидеров в Кремле встречает гигантская георгиевская лента

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкКортеж президента Венесуэлы Николаса Мадуро на территории Кремля
Кортеж президента Венесуэлы Николаса Мадуро на территории Кремля - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Кортеж президента Венесуэлы Николаса Мадуро на территории Кремля
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Кортежи иностранных лидеров, прибывающих по случаю празднования юбилея Победы в Москву, в Кремле встречает гигантская георгиевская лента.
Вдоль маршрута следования кортежей по территории Кремля установлены конструкции, на которых закреплены полотна в цветах георгиевской ленты.
Переговоры Путина с Мадуро в Кремле - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
В Кремле проходят переговоры Путина с Мадуро
Вчера, 14:44
Кадры приезда лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, который первым прибыл для переговоров с Владимиром Путиным, распространила пресс-служба Кремля.
В 2025 году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая Москву планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. На парад Победы на Красной площади также собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
Американский режиссер Оливер Стоун во время экскурсии на кинозаводе Москино. 7 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Оливер Стоун заявил, что планирует посетить парад Победы в Москве
Вчера, 15:33
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМоскваВенесуэлаНиколас МадуроВладимир Путин80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссия
 
 
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