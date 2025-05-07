https://ria.ru/20250507/lenta-2015560508.html
Кортежи иностранных лидеров в Кремле встречает огромная георгиевская лента
Кортежи иностранных лидеров в Кремле встречает огромная георгиевская лента - РИА Новости, 07.05.2025
Кортежи иностранных лидеров в Кремле встречает огромная георгиевская лента
Кортежи иностранных лидеров, прибывающих по случаю празднования юбилея Победы в Москву, в Кремле встречает гигантская георгиевская лента. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T15:05:00+03:00
2025-05-07T15:05:00+03:00
2025-05-07T16:20:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
венесуэла
николас мадуро
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015562097_0:559:2646:2048_1920x0_80_0_0_3894e6a53ca4545553280b092813e1d3.jpg
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Кортежи иностранных лидеров, прибывающих по случаю празднования юбилея Победы в Москву, в Кремле встречает гигантская георгиевская лента.Вдоль маршрута следования кортежей по территории Кремля установлены конструкции, на которых закреплены полотна в цветах георгиевской ленты.Кадры приезда лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, который первым прибыл для переговоров с Владимиром Путиным, распространила пресс-служба Кремля.В 2025 году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая Москву планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. На парад Победы на Красной площади также собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
https://ria.ru/20250507/putin-2015548561.html
https://ria.ru/20250507/stoun-2015569287.html
москва
венесуэла
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015562097_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ae53a23174158d1e2a7ac52cfbe3f03f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, венесуэла, николас мадуро, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Венесуэла, Николас Мадуро, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия
Кортежи иностранных лидеров в Кремле встречает огромная георгиевская лента
Кортежи иностранных лидеров в Кремле встречает гигантская георгиевская лента