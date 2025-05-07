https://ria.ru/20250507/lenta-2015560508.html

Кортежи иностранных лидеров в Кремле встречает огромная георгиевская лента

Кортежи иностранных лидеров в Кремле встречает огромная георгиевская лента - РИА Новости, 07.05.2025

Кортежи иностранных лидеров в Кремле встречает огромная георгиевская лента

Кортежи иностранных лидеров, прибывающих по случаю празднования юбилея Победы в Москву, в Кремле встречает гигантская георгиевская лента. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T15:05:00+03:00

2025-05-07T15:05:00+03:00

2025-05-07T16:20:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

венесуэла

николас мадуро

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Кортежи иностранных лидеров, прибывающих по случаю празднования юбилея Победы в Москву, в Кремле встречает гигантская георгиевская лента.Вдоль маршрута следования кортежей по территории Кремля установлены конструкции, на которых закреплены полотна в цветах георгиевской ленты.Кадры приезда лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, который первым прибыл для переговоров с Владимиром Путиным, распространила пресс-служба Кремля.В 2025 году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая Москву планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. На парад Победы на Красной площади также собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.

https://ria.ru/20250507/putin-2015548561.html

https://ria.ru/20250507/stoun-2015569287.html

москва

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москва, венесуэла, николас мадуро, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия