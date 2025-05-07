https://ria.ru/20250507/baskov-2015488591.html

Басков рассказал, что уже шесть часов не может покинуть самолет

Басков рассказал, что уже шесть часов не может покинуть самолет - РИА Новости, 07.05.2025

Басков рассказал, что уже шесть часов не может покинуть самолет

Народный артист РФ Николай Басков сообщил, что уже шесть часов не может покинуть самолет, борт прилетел из Иркутска в Санкт-Петербург. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T11:40:00+03:00

2025-05-07T11:40:00+03:00

2025-05-07T15:25:00+03:00

россия

иркутск

санкт-петербург

николай басков

домодедово (аэропорт)

пулково (аэропорт)

происшествия

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Народный артист РФ Николай Басков сообщил, что уже шесть часов не может покинуть самолет, борт прилетел из Иркутска в Санкт-Петербург."Долетели мы из Иркутска, только сели в Питере. Уже шесть часов сидим в самолете, нас пока не выпускают", — сказал он на видео, опубликованном в соцсети Instagram*.По словам Баскова, в аэропорту большая очередь, на данный момент разгружают самолет. "Никто никуда не летит, никто никуда не вылетает", — добавил он.Аэропорты Домодедово, Жуковский, Нижний Новгород, Пулково порекомендовали пассажирам следить за актуальным расписанием рейсов из-за возможных отмен или переносов в связи с закрытием воздушного пространства в некоторых регионах РФ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250507/pulkovo-2015483931.html

россия

иркутск

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, иркутск, санкт-петербург, николай басков, домодедово (аэропорт), пулково (аэропорт), происшествия