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Москва ожидает на Параде Победы 29 иностранных лидеров, заявил Ушаков - РИА Новости, 06.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:03 06.05.2025 (обновлено: 16:09 06.05.2025) дополняется ...
https://ria.ru/20250506/ushakov-2015305814.html
Москва ожидает на Параде Победы 29 иностранных лидеров, заявил Ушаков
Москва ожидает на Параде Победы 29 иностранных лидеров, заявил Ушаков - РИА Новости, 06.05.2025
Москва ожидает на Параде Победы 29 иностранных лидеров, заявил Ушаков
Москва ожидает на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне глав 29 государств, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T16:03:00+03:00
2025-05-06T16:09:00+03:00
москва
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
в мире
юрий ушаков
азербайджан
парад победы
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Москва ожидает на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне глав 29 государств, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков."У нас приглашены многочисленные иностранные гости. Мы ожидаем, что на параде Победы будут присутствовать 29 лидеров из тех стран, которые мы пригласили", - сказал Ушаков журналистам.Помощник президента уточнил, что в Москве на День Победы соберутся лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Египта, Зимбабве, КНР, Конго, Кубы, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Палестины, Сербии, Словакии, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии и Южной Осетии
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москва, россия, в мире, юрий ушаков, азербайджан, парад победы
Москва, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, В мире, Юрий Ушаков, Азербайджан, Парад Победы
Москва ожидает на Параде Победы 29 иностранных лидеров, заявил Ушаков

Ушаков: Москва ожидает на Параде Победы 29 иностранных лидеров

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЮрий Ушаков
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Юрий Ушаков. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Москва ожидает на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне глав 29 государств, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"У нас приглашены многочисленные иностранные гости. Мы ожидаем, что на параде Победы будут присутствовать 29 лидеров из тех стран, которые мы пригласили", - сказал Ушаков журналистам.
Помощник президента уточнил, что в Москве на День Победы соберутся лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Египта, Зимбабве, КНР, Конго, Кубы, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Палестины, Сербии, Словакии, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии и Южной Осетии
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
На параде Победы будут ветераны из зарубежных стран, заявил Ушаков
Вчера, 16:06
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМоскваРоссияВ миреЮрий УшаковАзербайджанПарад Победы
 
 
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