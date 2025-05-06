https://ria.ru/20250506/ushakov-2015305814.html

Москва ожидает на Параде Победы 29 иностранных лидеров, заявил Ушаков

Москва ожидает на Параде Победы 29 иностранных лидеров, заявил Ушаков - РИА Новости, 06.05.2025

Москва ожидает на Параде Победы 29 иностранных лидеров, заявил Ушаков

Москва ожидает на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне глав 29 государств, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T16:03:00+03:00

2025-05-06T16:03:00+03:00

2025-05-06T16:09:00+03:00

москва

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

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юрий ушаков

азербайджан

парад победы

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Москва ожидает на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне глав 29 государств, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков."У нас приглашены многочисленные иностранные гости. Мы ожидаем, что на параде Победы будут присутствовать 29 лидеров из тех стран, которые мы пригласили", - сказал Ушаков журналистам.Помощник президента уточнил, что в Москве на День Победы соберутся лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Египта, Зимбабве, КНР, Конго, Кубы, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Палестины, Сербии, Словакии, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии и Южной Осетии

https://ria.ru/20250506/ushakov-2015307235.html

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