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На парад Победы в Москву приедут лидеры БиГ, Бразилии и африканских стран - РИА Новости, 06.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:52 06.05.2025 (обновлено: 18:28 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/parad-2015323589.html
На парад Победы в Москву приедут лидеры БиГ, Бразилии и африканских стран
На парад Победы в Москву приедут лидеры БиГ, Бразилии и африканских стран - РИА Новости, 06.05.2025
На парад Победы в Москву приедут лидеры БиГ, Бразилии и африканских стран
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что лидеры Боснии и Герцеговины, Бразилии и ряда африканских стран будут присутствовать на параде в честь 80-летия... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T16:52:00+03:00
2025-05-06T18:28:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
москва
россия
босния и герцеговина
юрий ушаков
шос
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что лидеры Боснии и Герцеговины, Бразилии и ряда африканских стран будут присутствовать на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве 9 мая.Ушаков сообщил журналистам, что Москва ожидает на параде Победы 29 иностранных лидеров, в том числе главу Боснии и Герцеговины, Бразилии, Палестины. Кроме того, как отметил помощник президента, в Москве на празднованиях 80-летия Победы будут присутствовать лидеры ряда стран африканского континента, в том числе Буркина-Фасо, Гвинеи-Бисау, Египта, Зимбабве, Конго, Экваториальной Гвинеи и Эфиопии."Также приглашены в Москву участвовать в параде и мероприятиях празднования (80-летия Победы - ред.) генеральные секретари ШОС, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, Организации исламского сотрудничества, комиссии Африканского союза, Союзного государства России и Белоруссии, президент Нового банка развития", - добавил Ушаков.Помощник президента уточнил, что в Москве на День Победы соберутся лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Египта, Зимбабве, КНР, Конго, Кубы, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Палестины, Сербии, Словакии, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии и Южной Осетии.
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в мире, москва, россия, босния и герцеговина, юрий ушаков, шос, снг, евразийский экономический союз, 80-летие победы в великой отечественной войне, бразилия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Москва, Россия, Босния и Герцеговина, Юрий Ушаков, ШОС, СНГ, Евразийский экономический союз, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Бразилия
На парад Победы в Москву приедут лидеры БиГ, Бразилии и африканских стран

Ушаков: лидеры БиГ, Бразилии, стран Африки будут присутствовать на параде Победы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкШтурмовики Су-25 на репетиции воздушной части парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Штурмовики Су-25 на репетиции воздушной части парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Штурмовики Су-25 на репетиции воздушной части парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что лидеры Боснии и Герцеговины, Бразилии и ряда африканских стран будут присутствовать на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве 9 мая.
Ушаков сообщил журналистам, что Москва ожидает на параде Победы 29 иностранных лидеров, в том числе главу Боснии и Герцеговины, Бразилии, Палестины. Кроме того, как отметил помощник президента, в Москве на празднованиях 80-летия Победы будут присутствовать лидеры ряда стран африканского континента, в том числе Буркина-Фасо, Гвинеи-Бисау, Египта, Зимбабве, Конго, Экваториальной Гвинеи и Эфиопии.
«
"Также приглашены в Москву участвовать в параде и мероприятиях празднования (80-летия Победы - ред.) генеральные секретари ШОС, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, Организации исламского сотрудничества, комиссии Африканского союза, Союзного государства России и Белоруссии, президент Нового банка развития", - добавил Ушаков.
Помощник президента уточнил, что в Москве на День Победы соберутся лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Египта, Зимбабве, КНР, Конго, Кубы, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Палестины, Сербии, Словакии, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии и Южной Осетии.
Военный парад, посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
СМИ сообщили о возможном визите представителя США в Москву на парад Победы
1 мая, 13:17
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреМоскваРоссияБосния и ГерцеговинаЮрий УшаковШОССНГЕвразийский экономический союз80-летие Победы в Великой Отечественной войнеБразилия
 
 
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