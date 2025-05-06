На парад Победы в Москву приедут лидеры БиГ, Бразилии и африканских стран
Ушаков: лидеры БиГ, Бразилии, стран Африки будут присутствовать на параде Победы
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкШтурмовики Су-25 на репетиции воздушной части парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Штурмовики Су-25 на репетиции воздушной части парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что лидеры Боснии и Герцеговины, Бразилии и ряда африканских стран будут присутствовать на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве 9 мая.
Ушаков сообщил журналистам, что Москва ожидает на параде Победы 29 иностранных лидеров, в том числе главу Боснии и Герцеговины, Бразилии, Палестины. Кроме того, как отметил помощник президента, в Москве на празднованиях 80-летия Победы будут присутствовать лидеры ряда стран африканского континента, в том числе Буркина-Фасо, Гвинеи-Бисау, Египта, Зимбабве, Конго, Экваториальной Гвинеи и Эфиопии.
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"Также приглашены в Москву участвовать в параде и мероприятиях празднования (80-летия Победы - ред.) генеральные секретари ШОС, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, Организации исламского сотрудничества, комиссии Африканского союза, Союзного государства России и Белоруссии, президент Нового банка развития", - добавил Ушаков.
Помощник президента уточнил, что в Москве на День Победы соберутся лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Египта, Зимбабве, КНР, Конго, Кубы, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Палестины, Сербии, Словакии, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии и Южной Осетии.