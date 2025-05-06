https://ria.ru/20250506/parad-2015323589.html

На парад Победы в Москву приедут лидеры БиГ, Бразилии и африканских стран

На парад Победы в Москву приедут лидеры БиГ, Бразилии и африканских стран - РИА Новости, 06.05.2025

На парад Победы в Москву приедут лидеры БиГ, Бразилии и африканских стран

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что лидеры Боснии и Герцеговины, Бразилии и ряда африканских стран будут присутствовать на параде в честь 80-летия... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T16:52:00+03:00

2025-05-06T16:52:00+03:00

2025-05-06T18:28:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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москва

россия

босния и герцеговина

юрий ушаков

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снг

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что лидеры Боснии и Герцеговины, Бразилии и ряда африканских стран будут присутствовать на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве 9 мая.Ушаков сообщил журналистам, что Москва ожидает на параде Победы 29 иностранных лидеров, в том числе главу Боснии и Герцеговины, Бразилии, Палестины. Кроме того, как отметил помощник президента, в Москве на празднованиях 80-летия Победы будут присутствовать лидеры ряда стран африканского континента, в том числе Буркина-Фасо, Гвинеи-Бисау, Египта, Зимбабве, Конго, Экваториальной Гвинеи и Эфиопии."Также приглашены в Москву участвовать в параде и мероприятиях празднования (80-летия Победы - ред.) генеральные секретари ШОС, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, Организации исламского сотрудничества, комиссии Африканского союза, Союзного государства России и Белоруссии, президент Нового банка развития", - добавил Ушаков.Помощник президента уточнил, что в Москве на День Победы соберутся лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Египта, Зимбабве, КНР, Конго, Кубы, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Палестины, Сербии, Словакии, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии и Южной Осетии.

https://ria.ru/20250501/parad-2014564665.html

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босния и герцеговина

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Наталья Макарова

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