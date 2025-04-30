Парад Победы на Красной Площади: программа мероприятий в 2025 году
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. 9 мая на Красной площади в Москве состоится торжественный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как пройдет главный военный парад России, во сколько начнется, кто примет участие, можно ли попасть на Красную площадь в этот день, где еще можно посмотреть праздничные мероприятия – в материале РИА Новости.
Репетиция парада Победы в Москве
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Парад Победы
Каждый год 9 мая в Москве проходит Парад Победы на Красной площади. Это не просто торжественное шествие и дань памяти подвигу советского народа в Великой Отечественной войне, но и символ мужества, силы духа и единства русского народа. Юбилейный военный парад стартует в 10:00 по московскому времени. Парадные расчеты проследуют от Манежной площади по Красной и до храма Василия Блаженного.
Кто приедет
Праздничные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне планируют посетить политики разных стран. Участие в торжествах в Москве 9 мая примут иностранные делегации почти всех стран СНГ, за исключением Молдавии и Украины.
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Приглашенные лидеры и делегации
На парад Победы 2025 года в Москву приглашения отправили представителям дружественных стран. Лидеры государств, которые уже подтвердили, что прибудут на юбилейное празднование парада Победы 9 мая:
- президент Белоруссии Александр Лукашенко;
- Си Цзиньпин – председатель КНР;
- президент Сербии Александр Вучич;
- президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев;
- президент Таджикистана Эмомали Рахмон;
- президент Азербайджана Ильхам Алиев;
- премьер-министр Словакии Роберт Фицо;
- президент Венесуэлы Николас Мадуро;
- премьер-министр Армении Никол Пашинян;
- президент Абхазии Бадра Гунба;
- посол Израиля Симона Гальперин;
- президент Палестины Махмуд Аббас;
- президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва;
- президент Кубы Мигель Диас-Канель;
- президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре;
- Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам;
- президент Киргизии Садыр Жапаров;
- президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.
Приглашение на парад направлено также лидеру Монголии Ухнаагийину Хурэлсуху, однако на он еще не принял окончательное решение. Правительство Российской Федерации не отправляло приглашение на День Победы представителям недружественных стран, в частности, Германии, Австрии, Польше, Бельгии, Франции, Чехии, Японии, Эстонии, Литве, Великобритания, Латвии, Италии, Румыния Швейцарии и другим.
Как будет проходить
На текущий момент пока еще не известны точные данные о количестве участников и задействованной техники в честь парада 80-й годовщины Победы. Традиционно в шествии принимают участие пешие колонны, а также механизированные колонны исторической военной техники. В случае благоприятной погоды в столице парад завершится пролетом авиационной группы ВКС РФ.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкКолонна военной техники на репетиции парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Колонна военной техники на репетиции парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Расписание мероприятий
Масштабная праздничная программа парада Победы в честь 80-летия с момента освобождения России от фашистских захватчиков, помимо традиционного шествия пеших колонн, показа военной техники и пролета авиации, включает:
- торжественное поднятие государственного флага Российской Федерации;
- выступление президента России и поздравления лидеров других стран;
- минута молчания в память о павших героях.
Также на прилегающих к площади улицах появятся тематические инсталляции, флаги, стенды с архивными кадрами военных лет и прозвучат музыкальные выступления военных оркестров.
Участники парада
В составе пешей колонны по Красной площади пройдут российские военнослужащие, а также военные из других стран, которые поддерживают дружественные отношения с Россией. В шествии традиционно участвуют курсанты суворовских и нахимовских училищ, юнармейцы, женские расчеты, представители различных подразделений с флагами, боевыми знаменами и оружием. В состав парадных расчетов войдут и участники СВО, что подчеркивает преемственность поколений защитников Отечества.
Техника на параде
Ожидается, что зрители увидят свыше 130 единиц военной техники. Традиционно колонну боевых машин открывает легендарный танк Т-34. Среди представленной техники могут быть современные танки Т-90М и модернизированные Т-80БВМ, бронеавтомобили "Тайфун-К", ракетные комплексы "Искандер", системы ПВО, а также новейшие разработки на базе платформы "Армата" и другие современные образцы российского вооружения.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБронетранспортер БТР-82А на репетиции парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Бронетранспортер БТР-82А на репетиции парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Речь президента России
Традиционно президент России, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин выступит с речью во время парада Победы на Красной площади в Москве по случаю 80-й годовщины победы над фашистской Германией.
Как посмотреть парад
Еще до наступления праздника есть возможность увидеть репетиции парада, а в день Победы будет организована прямая трансляция праздничного шествия с Красной площади. Кроме того, на смотровых площадках столицы также устанавливаются экраны для прямой трансляции парада.
Посещение Красной Площади
Посетить военный парад на Красной площади 9 Мая можно только по приглашению. Доступ открыт следующим лицам:
- ветераны Великой Отечественной войны;
- представители официальных делегаций и органов власти;
- военнослужащие, семьи Героев России, участники специальной военной операции и члены их семей;
- аккредитованные журналисты.
Среди зрителей в 2025 году будут и волонтеры-победители всероссийского конкурса "Послы Победы". Перед входом на территорию обеспечен обязательный контроль безопасности.
Прямые трансляции
Увидеть парад сможет любой желающий – праздничное мероприятие будут транслировать в прямом эфире на федеральных телеканалах страны. Трансляция пройдет и на сайте РИА Новости, социальных сетях агентства, а также на экране в парке Победы на Поклонной горе.