https://ria.ru/20250429/turtsiya-2014066334.html

Появились новые подробности аварии с россиянами в Турции

Появились новые подробности аварии с россиянами в Турции - РИА Новости, 29.04.2025

Появились новые подробности аварии с россиянами в Турции

Туроператор Anex, клиенты которого сегодня попали в ДТП в Турции, рассказал ria.ru новые подробности происшествия. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T14:48:00+03:00

2025-04-29T14:48:00+03:00

2025-04-29T16:51:00+03:00

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Туроператор Anex, клиенты которого сегодня попали в ДТП в Турции, рассказал ria.ru новые подробности происшествия.Авария случилась, когда прибывшие в страну россияне ехали из аэропорта Антальи в отели. В автобусе находилось 22 взрослых и 3 ребенка, уточнили в пресс-службе компании.Как сообщают турецкие СМИ, "в районе Манавгата водитель не справился с управлением, автобус вылетел с трассы и перевернулся возле парников с бананами"."На данный момент туристы находятся в госпиталях на осмотре врачей и проверке их состояния. Сотрудники принимающей стороны оказывают всю необходимую помощь на месте, находятся с гостями, а также в контакте со страховой компанией и контролируют ситуацию на всех этапах оказания содействия", - рассказали в Anex.Путешественникам оказывается медицинская помощь. "Часть туристов после осмотра уже направлены в отель. Гиды остаются с гостями для дальнейшей помощи и поддержки", - добавили в пресс-службе.По информации генконсульства, 17 россиян находятся в больнице, двоим может потребоваться операция.

https://ria.ru/20250429/avtobus-2014008430.html

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ДТП с автобусом, в котором были российские туристы Появилось видео момента ДТП в Турции с автобусом, в салоне которого были российские туристы. По последним данным, госпитализированы 17 человек. 2025-04-29T14:48 true PT0M44S

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Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, турция, анталья (провинция), туристы, дтп