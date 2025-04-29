https://ria.ru/20250429/turtsiya-2014066334.html
Появились новые подробности аварии с россиянами в Турции
Появились новые подробности аварии с россиянами в Турции - РИА Новости, 29.04.2025
Появились новые подробности аварии с россиянами в Турции
Туроператор Anex, клиенты которого сегодня попали в ДТП в Турции, рассказал ria.ru новые подробности происшествия. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T14:48:00+03:00
2025-04-29T14:48:00+03:00
2025-04-29T16:51:00+03:00
туризм
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Туроператор Anex, клиенты которого сегодня попали в ДТП в Турции, рассказал ria.ru новые подробности происшествия.Авария случилась, когда прибывшие в страну россияне ехали из аэропорта Антальи в отели. В автобусе находилось 22 взрослых и 3 ребенка, уточнили в пресс-службе компании.Как сообщают турецкие СМИ, "в районе Манавгата водитель не справился с управлением, автобус вылетел с трассы и перевернулся возле парников с бананами"."На данный момент туристы находятся в госпиталях на осмотре врачей и проверке их состояния. Сотрудники принимающей стороны оказывают всю необходимую помощь на месте, находятся с гостями, а также в контакте со страховой компанией и контролируют ситуацию на всех этапах оказания содействия", - рассказали в Anex.Путешественникам оказывается медицинская помощь. "Часть туристов после осмотра уже направлены в отель. Гиды остаются с гостями для дальнейшей помощи и поддержки", - добавили в пресс-службе.По информации генконсульства, 17 россиян находятся в больнице, двоим может потребоваться операция.
https://ria.ru/20250429/avtobus-2014008430.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ДТП с автобусом, в котором были российские туристы
Появилось видео момента ДТП в Турции с автобусом, в салоне которого были российские туристы. По последним данным, госпитализированы 17 человек.
2025-04-29T14:48
true
PT0M44S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, турция, анталья (провинция), туристы, дтп
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Турция, Анталья (провинция), туристы, ДТП
Появились новые подробности аварии с россиянами в Турции
Момент ДТП с автобусом с российскими туристами в Анталье попал на видео