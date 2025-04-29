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После ДТП в Анталье в больнице остаются 17 российских туристов - РИА Новости, 29.04.2025
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12:55 29.04.2025 (обновлено: 13:03 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/turisty-2014037486.html
После ДТП в Анталье в больнице остаются 17 российских туристов
После ДТП в Анталье в больнице остаются 17 российских туристов - РИА Новости, 29.04.2025
После ДТП в Анталье в больнице остаются 17 российских туристов
Двоим россиянам из 17 госпитализированных после ДТП с туристическим автобусом в Анталье может потребоваться хирургическое вмешательство, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T12:55:00+03:00
2025-04-29T13:03:00+03:00
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СТАМБУЛ, 29 апр - РИА Новости. Двоим россиянам из 17 госпитализированных после ДТП с туристическим автобусом в Анталье может потребоваться хирургическое вмешательство, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье.По информации турецкой стороны, 29 апреля около 08:00 в районе Манавгата (провинция Анталья) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего группу из аэропорта Антальи из 25 туристов, сообщили в ГК."По состоянию на 12:30 29 апреля в больницах остаются семнадцать россиян. Им оказывается медицинская помощь. Двоим из пострадавших может потребоваться хирургическое вмешательство", - сообщили дипломаты."Генконсульство России в Анталье поддерживает постоянный контакт с турецкими компетентными службами, представителями туроператора и страховой компании по данному инциденту", - подчеркнули в ГК.Генконсульство продолжит держать на приоритетном контроле вопросы оказания пострадавшим россиянам необходимой помощи, отметили дипломаты.
https://ria.ru/20250428/dtp-2013819574.html
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анталья (провинция), россия, в мире
Анталья (провинция), Россия, В мире
После ДТП в Анталье в больнице остаются 17 российских туристов

После ДТП с автобусом в Анталье в больнице остаются 17 российских туристов

© Фото : соцсетиАвтобус с российскими туристами попал в ДТП в турецкой провинции Анталья
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в турецкой провинции Анталья - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© Фото : соцсети
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в турецкой провинции Анталья
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СТАМБУЛ, 29 апр - РИА Новости. Двоим россиянам из 17 госпитализированных после ДТП с туристическим автобусом в Анталье может потребоваться хирургическое вмешательство, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье.
По информации турецкой стороны, 29 апреля около 08:00 в районе Манавгата (провинция Анталья) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего группу из аэропорта Антальи из 25 туристов, сообщили в ГК.
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"По состоянию на 12:30 29 апреля в больницах остаются семнадцать россиян. Им оказывается медицинская помощь. Двоим из пострадавших может потребоваться хирургическое вмешательство", - сообщили дипломаты.
"Генконсульство России в Анталье поддерживает постоянный контакт с турецкими компетентными службами, представителями туроператора и страховой компании по данному инциденту", - подчеркнули в ГК.
Генконсульство продолжит держать на приоритетном контроле вопросы оказания пострадавшим россиянам необходимой помощи, отметили дипломаты.
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