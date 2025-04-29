https://ria.ru/20250429/turisty-2014037486.html

После ДТП в Анталье в больнице остаются 17 российских туристов

После ДТП в Анталье в больнице остаются 17 российских туристов - РИА Новости, 29.04.2025

После ДТП в Анталье в больнице остаются 17 российских туристов

Двоим россиянам из 17 госпитализированных после ДТП с туристическим автобусом в Анталье может потребоваться хирургическое вмешательство, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T12:55:00+03:00

2025-04-29T12:55:00+03:00

2025-04-29T13:03:00+03:00

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СТАМБУЛ, 29 апр - РИА Новости. Двоим россиянам из 17 госпитализированных после ДТП с туристическим автобусом в Анталье может потребоваться хирургическое вмешательство, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье.По информации турецкой стороны, 29 апреля около 08:00 в районе Манавгата (провинция Анталья) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего группу из аэропорта Антальи из 25 туристов, сообщили в ГК."По состоянию на 12:30 29 апреля в больницах остаются семнадцать россиян. Им оказывается медицинская помощь. Двоим из пострадавших может потребоваться хирургическое вмешательство", - сообщили дипломаты."Генконсульство России в Анталье поддерживает постоянный контакт с турецкими компетентными службами, представителями туроператора и страховой компании по данному инциденту", - подчеркнули в ГК.Генконсульство продолжит держать на приоритетном контроле вопросы оказания пострадавшим россиянам необходимой помощи, отметили дипломаты.

https://ria.ru/20250428/dtp-2013819574.html

https://ria.ru/20250428/dtp-2013771515.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

анталья (провинция), россия, в мире