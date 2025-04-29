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В Анталье автобус с российскими туристами вылетел с трассы

В Анталье автобус с российскими туристами вылетел с трассы - РИА Новости, 29.04.2025

В Анталье автобус с российскими туристами вылетел с трассы

Автобус с российскими туристами попал в ДТП в турецкой провинции Анталья, передает агентство IHA. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T11:43:00+03:00

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2025-04-29T15:07:00+03:00

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СТАМБУЛ, 29 апр — РИА Новости. Автобус с российскими туристами попал в ДТП в турецкой провинции Анталья, передает агентство IHA."Автобус выехал из аэропорта Антальи с 25 российскими туристами. В районе Манавгата водитель не справился с управлением, автобус вылетел с трассы и перевернулся возле парников с бананами", — говорится в сообщении.По данным агентства, пострадали водитель, имя которого не уточняется, и 18 российских туристов.Туроператор Anex уточнил, что в автобусе ехали 22 взрослых и три ребенка.По информации генконсульства в Анталье, 17 россиян остаются в больнице, двоим из них может потребоваться хирургическое вмешательство. Дипломаты поддерживают постоянный контакт с турецкими службами, представителями туроператора и страховой компании.

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ДТП с автобусом, в котором были российские туристы Появилось видео момента ДТП в Турции с автобусом, в салоне которого были российские туристы. По последним данным, госпитализированы 17 человек. 2025-04-29T11:43 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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