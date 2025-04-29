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В Анталье автобус с российскими туристами вылетел с трассы - РИА Новости, 29.04.2025
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Туризм
 
11:43 29.04.2025 (обновлено: 15:07 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/avtobus-2014008430.html
В Анталье автобус с российскими туристами вылетел с трассы
В Анталье автобус с российскими туристами вылетел с трассы - РИА Новости, 29.04.2025
В Анталье автобус с российскими туристами вылетел с трассы
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в турецкой провинции Анталья, передает агентство IHA. РИА Новости, 29.04.2025
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2025-04-29T15:07:00+03:00
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СТАМБУЛ, 29 апр — РИА Новости. Автобус с российскими туристами попал в ДТП в турецкой провинции Анталья, передает агентство IHA."Автобус выехал из аэропорта Антальи с 25 российскими туристами. В районе Манавгата водитель не справился с управлением, автобус вылетел с трассы и перевернулся возле парников с бананами", — говорится в сообщении.По данным агентства, пострадали водитель, имя которого не уточняется, и 18 российских туристов.Туроператор Anex уточнил, что в автобусе ехали 22 взрослых и три ребенка.По информации генконсульства в Анталье, 17 россиян остаются в больнице, двоим из них может потребоваться хирургическое вмешательство. Дипломаты поддерживают постоянный контакт с турецкими службами, представителями туроператора и страховой компании.
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ДТП с автобусом, в котором были российские туристы
Появилось видео момента ДТП в Турции с автобусом, в салоне которого были российские туристы. По последним данным, госпитализированы 17 человек.
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анталья (провинция), россия, в мире, туризм, новости - туризм, туристы, турция
Анталья (провинция), Россия, В мире, Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Турция
В Анталье автобус с российскими туристами вылетел с трассы

В Анталье автобус с российскими туристами вылетел с трассы, есть пострадавшие

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СТАМБУЛ, 29 апр — РИА Новости. Автобус с российскими туристами попал в ДТП в турецкой провинции Анталья, передает агентство IHA.
"Автобус выехал из аэропорта Антальи с 25 российскими туристами. В районе Манавгата водитель не справился с управлением, автобус вылетел с трассы и перевернулся возле парников с бананами", — говорится в сообщении.
По данным агентства, пострадали водитель, имя которого не уточняется, и 18 российских туристов.
Туроператор Anex уточнил, что в автобусе ехали 22 взрослых и три ребенка.
По информации генконсульства в Анталье, 17 россиян остаются в больнице, двоим из них может потребоваться хирургическое вмешательство. Дипломаты поддерживают постоянный контакт с турецкими службами, представителями туроператора и страховой компании.
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