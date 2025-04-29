https://ria.ru/20250429/ozkho-2013829408.html

Международный день основания Организации по запрещению химического оружия

Международный день основания Организации по запрещению химического оружия - РИА Новости, 29.04.2025

Международный день основания Организации по запрещению химического оружия

Международный день основания Организации по запрещению химического оружия (День ОЗХО) отмечается ежегодно 29 апреля. Памятная дата была провозглашена в декабре... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T01:29:00+03:00

2025-04-29T01:29:00+03:00

2025-04-29T01:29:00+03:00

справки

организация по запрещению химического оружия

в мире

химическое оружие

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Международный день основания Организации по запрещению химического оружия (День ОЗХО) отмечается ежегодно 29 апреля. Памятная дата была провозглашена в декабре 2015 года на 20-й сессии Конференция государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия. Именно в этот день в 1997 году вступила в силу Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении. Конвенция была принята в Париже (Франция) 13 января 1993 года. В ней содержится решимость "в интересах всего человечества полностью исключить возможность применения химического оружия". Предпосылки создания химического оружия формировались с древних времен: известны отравление питьевой воды корнями черемицы во время Саламинских войн (6 век до н. э.); зажигательные стрелы, выпускаемые из луков и арбалетов; знаменитый "греческий огонь" византийцев (4 век до н. э.), который, по некоторым свидетельствам, невозможно было потушить; используемые крестоносцами в период Средневековья мышьяк и сера, чтобы сделать воду непригодной для питья.Активно использовалось химическое оружие в годы Первой мировой войны 1914-1918 гг. Впервые его применение (1915) связано с действиями немецких войск у города Ипр (Бельгия), когда против британских и французских войск был применен хлор. Жертвами стали 15 тысяч человек, 5 тысяч из которых погибли, остальные остались инвалидами. Подобная "эффективность" химического оружия привела к тому, что противоборствующие стороны стали часто применять его друг против друга. По оценкам специалистов, за годы Первой мировой войны немецкая сторона использовала химическое оружие более 50 раз, англичане – 150 раз, французы – 20 раз. В 1914-1918 годах жертвами химического оружия стали в общей сложности 90 тысяч человек.В 1920-1940 годах совершенствование химического оружия продолжалось. Приоритет в разработках отравляющих газов и веществ принадлежал Германии: группа немецких ученых под руководством Герхарда Шрадера синтезировала отравляющие вещества нервно-паралитического действия, которые были токсичнее иприта в десятки раз. Впоследствии они создали три отравляющие вещества – табун, зарин и зоман, – вызывающие летальный исход в течение нескольких минут. Во время Второй мировой войны отравляющие газы и вещества практически не применялись на фронтах, но зато широко использовались нацистами для уничтожения людей в концентрационных лагерях.Пестицид на основе синильной кислоты под названием "Циклон Б" впервые был применен против людей 3 сентября 1941 года в Освенциме. По некоторым данным, жертвами стали 600 советских и 250 польских военнослужащих, во второй раз – уже 900 человек. Всего от использования этого газа в концлагерях погибли сотни тысяч человек.В послевоенный период лидерство в разработках химического оружия перешло к США. Американские ученые создали целый арсенал боевых отравляющих веществ: Ви-Экс, Би-Зет, Си-Эс ("Сирень"), которые использовались во время войны в Корее в 1950-1953 годах. Настоящим полигоном для испытания действия американского химического оружия стал Вьетнам, с которым США вели войну на протяжении 14 лет (1961-1975).Построению мира, свободного от химического оружия, призвана способствовать Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении – первое многостороннее соглашение, предусматривающее уничтожение целого вида оружия массового поражения – химического оружия, а также вводящее запрет на его разработку, производство, накопление и применение.В 1997 году, после вступления в силу КХО, в целях обеспечения контроля за соблюдением запрета на использование химического оружия и полной его ликвидации при поддержке ООН создана независимая международная Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).ОЗХО создана для выполнения мандата Конвенции, направленного на прекращение разработки, производства, накопления, передачи и применения химического оружия, на предотвращение его повторного появления, на обеспечение ликвидации существующих запасов такого оружия, что, в свою очередь, должно избавить мир от угрозы военных действий с применением боевых отравляющих веществ. Конечная цель ОЗХО заключается в том, чтобы построить свободный от химического оружия мир на все времена и внести свой вклад в поддержание международной безопасности и стабильности, всеобщее и полное разоружение и всемирное экономическое развитие. Все государства-участники Конвенции о запрещении химического оружия автоматически становятся членами ОЗХО.В настоящее время к Конвенции о химическом оружии присоединились 193 государства. Вне ее правового поля остаются Египет, Израиль (подписал КЗХО до ее вступления в силу, но не ратифицировал), КНДР и Южный Судан. В государствах-членах Конвенции проживают 98% населения земного шара.В качестве руководящих органов ОЗХО учреждены: Конференция государств-участников (КГУ), Исполнительный совет (ИС) и Технический секретариат (ТС).Конференция государств-участников состоит из всех 193 государств-членов ОЗХО. Конференция собирается на очередные сессии ежегодно. Кроме того, раз в пять лет проводятся конференции по обзору действия КЗХО. Пятая конференция по рассмотрению действия Конвенции прошла 15-19 мая 2023 года. Однако государства-участники конференции не смогли согласовать итоговый документ. Исполнительный совет подотчетен КГУ и состоит из 41 члена, которые избираются сроком на два года по принципу ротации. Его возглавляет председатель, избираемый на один год. При формировании состава ИС особое внимание уделяется справедливому географическому распределению, значимости химической промышленности стран, а также политическим интересам и интересам в сфере безопасности. Места в ИС распределены между региональными группами: африканская и азиатская – по девять, восточноевропейская – пять, группа латиноамериканских стран и Карибского бассейна – семь, западноевропейские и другие государства – десять. Также имеется одно место, которое каждые два года поочередно занимают страны латиноамериканской и азиатской групп. ИС проводит регулярные сессии три раза в год.Исполнительный совет ежегодно проводит три очередные сессии. В период между очередными сессиями он вправе собираться на специальные заседания так часто, как это может потребоваться для выполнения его полномочий и функций.Технический секретариат (подотчетен ИС) возглавляет генеральный директор, назначаемый КГУ по представлению ИС сроком на четыре года с возможным продлением на один четырехлетний период.С 25 июля 2018 года гендиректором ТС является испанец Фернандо Ариас Гонсалес.В декабре 2021 года он был переназначен на второй срок (25 июля 2022 года – 24 июля 2026 года). Для содействия выполнению предмета и целей Конвенции в состав ТС входят инспекторы, научные, технические и административные сотрудники различной квалификации. ТС осуществляет проверочно-инспекционную деятельность в государствах-участниках для подтверждения выполнения положений КЗХО, оказывает содействие КГУ и ИС в реализации их функций и занимается другими задачами, порученными ему этими руководящими органами ОЗХО.Официально признали наличие химического оружия Албания, Ливия, Ирак, Индия, Россия, США, Республика Корея и Сирия.В настоящее время уничтожено 100% объявленных запасов химического оружия (72 304 метрические тонны). США в течение долгого времени были единственной страной, у которой оставался внушительный арсенал боевых отравляющих веществ. 8 июля 2023 года президент США Джо Байден объявил о завершении ликвидации американских запасов химического оружия.По данным на август 2024 года, из заявленных 97 объектов по производству химического оружия уничтожено – 74, в мирных целях используются – 23.11 октября 2013 года Организации по запрещению химического оружия была присуждена Нобелевская премия мира. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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справки, организация по запрещению химического оружия, в мире, химическое оружие