https://ria.ru/20230519/ozkho-1873043016.html
Члены ОЗХО не смогли согласовать документ по итогам конференции
Члены ОЗХО не смогли согласовать документ по итогам конференции - РИА Новости, 19.05.2023
Члены ОЗХО не смогли согласовать документ по итогам конференции
Государства-члены Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не смогли согласовать итоговый документ по результатам обзорной конференции по... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T21:05
2023-05-19T21:05
2023-05-19T21:05
в мире
гаага
россия
нидерланды
фернандо ариас
организация по запрещению химического оружия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1587007077_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_de4b651504495bfec5d8ed2ccbbb9e5a.jpg
ПАРИЖ, 19 мая - РИА Новости. Государства-члены Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не смогли согласовать итоговый документ по результатам обзорной конференции по рассмотрению действия КЗХО. Пятая сессия конференции по рассмотрению действия Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) прошла в Гааге 15-19 мая. "Пятая обзорная конференция по рассмотрению действия КЗХО завершилась. Окончательный итоговый документ не был согласован государствами-участниками", - говорится в сообщении организации в Twitter. Как заявил в ходе конференции в пятницу гендиректор ОЗХО Фернандо Ариас, в отсутствие итогового документа стратегическое руководство на ближайшие годы будут обеспечивать "общая работа и национальные документы". В посольстве РФ в Нидерландах и по совместительству российском постпредстве при ОЗХО объяснили, что итоговый документ не удалось принять из-за наличия принципиальных расхождений членов организации. "Курс англосаксов с французами на изоляцию России не увенчался успехом. Во время тайного голосования по одному из вопросов повестки дня выяснилось, что Россию поддерживают почти одна треть всех присутствовавших на конференции участников", - говорится в заявлении российской дипмиссии по итогам конференции.
https://ria.ru/20230321/ozkho-1859632751.html
https://ria.ru/20230321/provokatsiya-1859525897.html
гаага
россия
нидерланды
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1587007077_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_f7c4a836d483e8b412b9d27958aa8771.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гаага, россия, нидерланды, фернандо ариас, организация по запрещению химического оружия
В мире, Гаага, Россия, Нидерланды, Фернандо Ариас, Организация по запрещению химического оружия
Члены ОЗХО не смогли согласовать документ по итогам конференции
Члены ОЗХО не смогли согласовать документ по итогам конференции в Гааге