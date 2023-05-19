https://ria.ru/20230519/ozkho-1873043016.html

Члены ОЗХО не смогли согласовать документ по итогам конференции

Члены ОЗХО не смогли согласовать документ по итогам конференции - РИА Новости, 19.05.2023

Члены ОЗХО не смогли согласовать документ по итогам конференции

Государства-члены Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не смогли согласовать итоговый документ по результатам обзорной конференции по... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T21:05

2023-05-19T21:05

2023-05-19T21:05

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гаага

россия

нидерланды

фернандо ариас

организация по запрещению химического оружия

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ПАРИЖ, 19 мая - РИА Новости. Государства-члены Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не смогли согласовать итоговый документ по результатам обзорной конференции по рассмотрению действия КЗХО. Пятая сессия конференции по рассмотрению действия Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) прошла в Гааге 15-19 мая. "Пятая обзорная конференция по рассмотрению действия КЗХО завершилась. Окончательный итоговый документ не был согласован государствами-участниками", - говорится в сообщении организации в Twitter. Как заявил в ходе конференции в пятницу гендиректор ОЗХО Фернандо Ариас, в отсутствие итогового документа стратегическое руководство на ближайшие годы будут обеспечивать "общая работа и национальные документы". В посольстве РФ в Нидерландах и по совместительству российском постпредстве при ОЗХО объяснили, что итоговый документ не удалось принять из-за наличия принципиальных расхождений членов организации. "Курс англосаксов с французами на изоляцию России не увенчался успехом. Во время тайного голосования по одному из вопросов повестки дня выяснилось, что Россию поддерживают почти одна треть всех присутствовавших на конференции участников", - говорится в заявлении российской дипмиссии по итогам конференции.

https://ria.ru/20230321/ozkho-1859632751.html

https://ria.ru/20230321/provokatsiya-1859525897.html

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в мире, гаага, россия, нидерланды, фернандо ариас, организация по запрещению химического оружия