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Байден подтвердил завершение ликвидации запасов химоружия в США - РИА Новости, 08.07.2023
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00:45 08.07.2023 (обновлено: 01:07 08.07.2023)
https://ria.ru/20230708/khimoruzhie-1882914004.html
Байден подтвердил завершение ликвидации запасов химоружия в США
Байден подтвердил завершение ликвидации запасов химоружия в США - РИА Новости, 08.07.2023
Байден подтвердил завершение ликвидации запасов химоружия в США
Президент США Джо Байден объявил о завершении ликвидации американских запасов химического оружия. РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T00:45
2023-07-08T01:07
сша
россия
сирия
джо байден
в мире
кентукки
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил о завершении ликвидации американских запасов химического оружия."Более 30 лет США неустанно работали над уничтожением своих запасов химического оружия. Сегодня я горд объявить, что США безопасно ликвидировали последний боеприпас в этом арсенале, приблизившись еще на шаг к миру, свободному от ужасов химического оружия", - говорится в заявлении Байдена.В пятницу на военном объекте в штате Кентукки американцы уничтожили ракету М-55 с боевым отравляющим веществом зарин, сообщили в госдепартаменте.Байден также призвал присоединиться к Конвенции о запрещении химического оружия страны, которые до сих пор в ней не участвуют, и вновь обвинил Россию и Сирию в якобы наличии "недекларируемых" военно-химических программ. Обе страны не раз отвергали подобные обвинения.Россия полностью уничтожила свой химический арсенал 27 сентября 2017 года.
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сша, россия, сирия, джо байден, в мире, кентукки
США, Россия, Сирия, Джо Байден, В мире, Кентукки
Байден подтвердил завершение ликвидации запасов химоружия в США

Байден объявил о завершении ликвидации американских запасов химического оружия

© AP Photo / Brennan LinsleyЗавод в Колорадо, который уничтожает химическое оружие США
Завод в Колорадо, который уничтожает химическое оружие США - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© AP Photo / Brennan Linsley
Завод в Колорадо, который уничтожает химическое оружие США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил о завершении ликвидации американских запасов химического оружия.
«
"Более 30 лет США неустанно работали над уничтожением своих запасов химического оружия. Сегодня я горд объявить, что США безопасно ликвидировали последний боеприпас в этом арсенале, приблизившись еще на шаг к миру, свободному от ужасов химического оружия", - говорится в заявлении Байдена.
В пятницу на военном объекте в штате Кентукки американцы уничтожили ракету М-55 с боевым отравляющим веществом зарин, сообщили в госдепартаменте.
Байден также призвал присоединиться к Конвенции о запрещении химического оружия страны, которые до сих пор в ней не участвуют, и вновь обвинил Россию и Сирию в якобы наличии "недекларируемых" военно-химических программ. Обе страны не раз отвергали подобные обвинения.
Россия полностью уничтожила свой химический арсенал 27 сентября 2017 года.
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