https://ria.ru/20230708/khimoruzhie-1882914004.html

Байден подтвердил завершение ликвидации запасов химоружия в США

Байден подтвердил завершение ликвидации запасов химоружия в США - РИА Новости, 08.07.2023

Байден подтвердил завершение ликвидации запасов химоружия в США

Президент США Джо Байден объявил о завершении ликвидации американских запасов химического оружия. РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T00:45

2023-07-08T00:45

2023-07-08T01:07

сша

россия

сирия

джо байден

в мире

кентукки

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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил о завершении ликвидации американских запасов химического оружия."Более 30 лет США неустанно работали над уничтожением своих запасов химического оружия. Сегодня я горд объявить, что США безопасно ликвидировали последний боеприпас в этом арсенале, приблизившись еще на шаг к миру, свободному от ужасов химического оружия", - говорится в заявлении Байдена.В пятницу на военном объекте в штате Кентукки американцы уничтожили ракету М-55 с боевым отравляющим веществом зарин, сообщили в госдепартаменте.Байден также призвал присоединиться к Конвенции о запрещении химического оружия страны, которые до сих пор в ней не участвуют, и вновь обвинил Россию и Сирию в якобы наличии "недекларируемых" военно-химических программ. Обе страны не раз отвергали подобные обвинения.Россия полностью уничтожила свой химический арсенал 27 сентября 2017 года.

https://ria.ru/20230515/khimoruzhie-1871798491.html

сша

россия

сирия

кентукки

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сша, россия, сирия, джо байден, в мире, кентукки