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Глава делегации России в ОЗХО заявил об уничтожении 99% химоружия в мире - РИА Новости, 15.05.2023
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12:17 15.05.2023 (обновлено: 12:46 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/khimoruzhie-1871798491.html
Глава делегации России в ОЗХО заявил об уничтожении 99% химоружия в мире
Глава делегации России в ОЗХО заявил об уничтожении 99% химоружия в мире - РИА Новости, 15.05.2023
Глава делегации России в ОЗХО заявил об уничтожении 99% химоружия в мире
Глава российской делегации на сессии в ОЗХО, заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский заявил, что в мире уничтожено 99% запасов... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T12:17
2023-05-15T12:46
в мире
сша
россия
гаага
кирилл лысогорский
джо байден
организация по запрещению химического оружия
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ПАРИЖ, 15 мая - РИА Новости. Глава российской делегации на сессии в ОЗХО, заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский заявил, что в мире уничтожено 99% запасов заявленного химоружия, отметив, что США откладывают полную химическую демилитаризацию страны. В Гааге с 15 по 19 мая проходит 5-я сессия конференции по рассмотрению действия Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). "С момента своего создания Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) добилась впечатляющих успехов: 99% запасов химического оружия, заявленного государствами-участниками Конвенции были уничтожены поддающимся проверке образом, а химические предприятия по производству этого оружия были демонтированы", - говорится в заявлении Лысогорского, опубликованного на сайте ОЗХО к сессии. В то же время, отметил он, США все еще "откладывают полную химическую демилитаризацию страны". "Мы призываем Соединенные Штаты завершить уничтожение оставшихся у них химических арсеналов как можно скорее", - подчеркнул глава российской делегации. Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США готовы к осени текущего года завершить уничтожение собственных запасов химического оружия. США являются единственной страной, подписавшей Конвенцию о запрещении химического оружия (КЗХО), у которой до сих пор остается внушительный арсенал боевых отравляющих веществ. Российская Федерация полностью уничтожила свой химический арсенал 27 сентября 2017 года.
https://ria.ru/20230421/vsu-1866877035.html
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в мире, сша, россия, гаага, кирилл лысогорский, джо байден, организация по запрещению химического оружия
В мире, США, Россия, Гаага, Кирилл Лысогорский, Джо Байден, Организация по запрещению химического оружия
Глава делегации России в ОЗХО заявил об уничтожении 99% химоружия в мире

Глава делегации России в ОЗХО Лысогорский: в мире уничтожили 99% запасов химоружия

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Архивное фото
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ПАРИЖ, 15 мая - РИА Новости. Глава российской делегации на сессии в ОЗХО, заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский заявил, что в мире уничтожено 99% запасов заявленного химоружия, отметив, что США откладывают полную химическую демилитаризацию страны.
В Гааге с 15 по 19 мая проходит 5-я сессия конференции по рассмотрению действия Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).
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"С момента своего создания Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) добилась впечатляющих успехов: 99% запасов химического оружия, заявленного государствами-участниками Конвенции были уничтожены поддающимся проверке образом, а химические предприятия по производству этого оружия были демонтированы", - говорится в заявлении Лысогорского, опубликованного на сайте ОЗХО к сессии.
В то же время, отметил он, США все еще "откладывают полную химическую демилитаризацию страны".
"Мы призываем Соединенные Штаты завершить уничтожение оставшихся у них химических арсеналов как можно скорее", - подчеркнул глава российской делегации.
Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США готовы к осени текущего года завершить уничтожение собственных запасов химического оружия.
США являются единственной страной, подписавшей Конвенцию о запрещении химического оружия (КЗХО), у которой до сих пор остается внушительный арсенал боевых отравляющих веществ. Российская Федерация полностью уничтожила свой химический арсенал 27 сентября 2017 года.
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В миреСШАРоссияГаагаКирилл ЛысогорскийДжо БайденОрганизация по запрещению химического оружия
 
 
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