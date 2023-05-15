https://ria.ru/20230515/khimoruzhie-1871798491.html

Глава делегации России в ОЗХО заявил об уничтожении 99% химоружия в мире

Глава делегации России в ОЗХО заявил об уничтожении 99% химоружия в мире - РИА Новости, 15.05.2023

Глава делегации России в ОЗХО заявил об уничтожении 99% химоружия в мире

Глава российской делегации на сессии в ОЗХО, заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский заявил, что в мире уничтожено 99% запасов... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T12:17

2023-05-15T12:17

2023-05-15T12:46

в мире

сша

россия

гаага

кирилл лысогорский

джо байден

организация по запрещению химического оружия

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ПАРИЖ, 15 мая - РИА Новости. Глава российской делегации на сессии в ОЗХО, заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский заявил, что в мире уничтожено 99% запасов заявленного химоружия, отметив, что США откладывают полную химическую демилитаризацию страны. В Гааге с 15 по 19 мая проходит 5-я сессия конференции по рассмотрению действия Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). "С момента своего создания Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) добилась впечатляющих успехов: 99% запасов химического оружия, заявленного государствами-участниками Конвенции были уничтожены поддающимся проверке образом, а химические предприятия по производству этого оружия были демонтированы", - говорится в заявлении Лысогорского, опубликованного на сайте ОЗХО к сессии. В то же время, отметил он, США все еще "откладывают полную химическую демилитаризацию страны". "Мы призываем Соединенные Штаты завершить уничтожение оставшихся у них химических арсеналов как можно скорее", - подчеркнул глава российской делегации. Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США готовы к осени текущего года завершить уничтожение собственных запасов химического оружия. США являются единственной страной, подписавшей Конвенцию о запрещении химического оружия (КЗХО), у которой до сих пор остается внушительный арсенал боевых отравляющих веществ. Российская Федерация полностью уничтожила свой химический арсенал 27 сентября 2017 года.

https://ria.ru/20230421/vsu-1866877035.html

https://ria.ru/20230513/khimoruzhie-1871448316.html

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гаага

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, сша, россия, гаага, кирилл лысогорский, джо байден, организация по запрещению химического оружия