https://ria.ru/20250429/kanada-2014035615.html

Либеральная партия Канады

Либеральная партия Канады - РИА Новости, 29.04.2025

Либеральная партия Канады

Либеральная партия Канады (Liberal Party of Canada) – центристская политическая партия, одна из основных партий в стране. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T12:50:00+03:00

2025-04-29T12:50:00+03:00

2025-04-29T12:50:00+03:00

справки

канада

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Либеральная партия Канады (Liberal Party of Canada) – центристская политическая партия, одна из основных партий в стране. Официальный цвет Либеральной партии – красный. Эмблемой является надпись liberal, часть которой – era (эра, эпоха) венчает кленовый лист, что символизирует универсальное значение либерализма для Канады и исторические заслуги партии перед страной.Либеральная партия не имеет строгого членства. Основная партийная деятельность сосредоточена в парламентской фракции. Активность сторонников партии проявляется преимущественно в период избирательных кампаний. Финансирование Либеральной партии осуществляется за счет пожертвований крупного бизнеса, добровольных взносов сторонников, а также прямых субсидий из государственного бюджета на нужды участия партии в выборах. Партия возникла в 1854 году, объединив в своих рядах реформистов из Верхней и Нижней Канады. После образования в 1867 году Канадской конфедерации Либеральная партия позиционировала себя в качестве сторонницы реформ, что позволило ей постепенно утвердиться в роли ключевого элемента (наряду с Консервативной партией, в 1942-2003 годах – Прогрессивно-консервативной партией) в двухпартийной системе страны.Основу идеологии Либеральной партии составлял либерализм британского образца.Первый либеральный премьер-министр Александр Макензи (занимал пост в 1873-1878 годах) демократизировал парламентские процедуры, ввел протоколирование дебатов и тайное голосование. Решающее значение для укрепления позиций Либеральной партии имела деятельность Уилфрида Лорье (премьер-министр в 1896-1911 годах), кабинеты которого вели активную иммиграционную политику, освоение западных районов Канады и железнодорожное строительство, сопровождавшееся промышленным бумом и урбанизацией. Либеральная партия выступала в этот период за развитие свободной торговли с США, против политики протекционизма.С начала 1920-х годов социально-экономическая политика Либеральной партии претерпела существенные изменения. Либеральные правительства Уильяма Лайона Макензи Кинга (1921-1926, 1926-1930, 1935-1948), Луи Сен-Лорана (1948-1957), Лестера Пирсона (1963-1968) и Пьера Трюдо (1968-1979, 1980-1984) проводили курс на активизацию государственного вмешательства в экономику и социальную сферу и заложили фундамент канадского "государства всеобщего благосостояния".В 1927 году либералы приняли первое канадское пенсионное законодательство, в 1940-1970-х годах реализовали программы помощи безработным, нетрудоспособным, многодетным, активно содействовали развитию культуры и сферы образования. В 1970 году Либеральная партия смогла предотвратить отделение от Канады Квебека. В период нахождения Либеральной партии у власти в 1982 году был достигнут конституционный суверенитет Канады. В условиях ухудшения экономической конъюнктуры либеральные кабинеты Жана Кретьена (1993-2003) и Пола Мартина (2003-2006) проводили политику сокращения социальных расходов, приватизации государственных предприятий, консолидации бюджета и укрепления национальной валюты.28 ноября 2005 года после месяцев политической нестабильности на фоне внутрипартийных разногласий и коррупционных скандалов либеральное правительство получило вотум недоверия в палате общин. 29 ноября, после голосования, генерал-губернатор Микаэль Жан распустила нижнюю палату парламента.В январе 2006 года Либеральная партия проиграла федеральные выборы, набрав 30,2% голосов избирателей (103 мандата) и уступив Консервативной партии, была вынуждена уйти в оппозицию.После проваленных выборов Пол Мартин ушел с поста лидера партии, и в декабре 2006 года после внутрипартийных выборов его место занял Стефан Дион.В сентябре 2008 года премьер-министр Стивен Харпер обратился к генерал-губернатору Микаэль Жан с просьбой распустить парламент и назначить новые выборы в палату общин на октябрь этого же года. Лидер либералов Стефан Дион включился в предвыборную гонку, стремясь вернуть своей партии проигранные позиции у руля власти. Он критиковал правительство консерваторов, обвинив их в неспособности разработать экономический план на фоне глобального финансового кризиса. Также он выступал за повышение налога на выбросы парниковых газов, чтобы финансировать налоговые льготы для лиц с низким и средним доходом и малого бизнеса. Однако его усилия не увенчались успехом, и досрочные выборы в парламент в октябре 2008 года Либеральная партия снова проиграла, набрав 25,2% голосов (77 мест). В это же время Стефан Дион объявил о своей отставке с поста лидера партии. На этой должности его сменил Майкл Игнатьев, который был официально избран в мае 2009 года.В декабре 2008 года Либеральная партия и Новая демократическая партия подали вотум недоверия премьер-министру, критикуя его действия в условиях экономического кризиса. По просьбе премьер-министра работа парламента была приостановлена генерал-губернатором до 26 января, поэтому вотум недоверия не состоялся. В декабре 2009 года работа законодательного органа снова была прервана до марта 2010 года. В марте 2011 года после разбирательств в комитете по финансам палаты общин о непредоставлении бюджетной информации парламенту либеральная оппозиция, в том числе Либеральная партия, вынесла вотум недоверия, который привел к отставке консервативного правительства и досрочным выборам. На федеральных выборах 2011 года либералы заняли третье место с 18,9% голосов, показав худший результат за всю историю партии. В парламенте партия получила только 34 места. На следующий после выборов день Игнатьев объявил, что уходит с поста лидера.В апреле 2013 года Либеральную партию возглавил Джастин Трюдо, старший сын Пьера Трюдо. Новый лидер вывел партию из политического кризиса, приведя ее к неожиданной убедительной победе на федеральных выборах в октябре 2015 года, на которых либералы получили 39,5% голосов и 184 места, что позволило им сформировать правительство большинства с Трюдо в качестве премьер-министра.На парламентских выборах в октябре 2019 года Трюдо привел либералов к очередной победе – партия получила 33,1% голосов избирателей и 157 мандатов, однако партия перешла от большинства к правлению меньшинства.В 2021 году Трюдо объявил о проведении в сентябре этого же года внеочередных парламентских выборов, надеясь вернуть себе парламентское большинство. Однако либералы не достигли этой цели, получив 32,6% голосов избирателей и 159 мест в палате общин и сохранив при этом правление меньшинства. В период нахождения у власти правительство Трюдо проводило политику усиления канадско-американских внешнеэкономических связей. В то же время был взят курс на диверсификацию внешнеэкономических связей: Канада вступила в Транстихоокеанское партнерство, были подписаны Всеобъемлющее торговое и экономическое соглашение между Канадой и Европейским союзом и двустороннее соглашение о свободной торговле между Канадой и Великобританией. Что касается внутренней политики, то правительство Трюдо снизило ставку подоходного налога для лиц со средним доход, одновременно повысив ее для более состоятельных канадцев. Была принята Национальная жилищная стратегия стоимостью 55 миллиардов долларов, направленная на увеличение количества доступного арендного жилья. Было введено Канадское детское пособие – программа, которая реструктурировала и расширила существовавшие ранее программы пособий на детей. Были увеличены выплаты "Канадского пенсионного плана". Для борьбы с изменением климата правительство Трюдо ввело, а затем и увеличило налог на выброс углерода.В марте 2022 года правительство Трюдо заключило соглашение с Новой демократической партией (НДП) о доверии, гарантирующее консолидированную позицию по значимым социально-экономическим вопросам. Однако к осени 2024 года лидер НДП Джагмит Сингх выразил точку зрения, что Трюдо и либералы не справляются со своими задачами, и заявил о выходе своей партии из соглашения, что сделало Либеральную партию более уязвимой при проведении решений через парламент. В декабре 2024 года на фоне ухода в отставку министра финансов Христи Фриланд разразился политический кризиса в руководстве Либеральной партии, который побудил часть ее представителей публично призвать премьер-министра Трюдо подать в отставку. В январе 2025 года Джастин Трюдо объявил о намерении покинуть пост главы правительства и лидера Либеральной партии после избрания нового руководителя партии. 9 марта 2025 года после внутрипартийных выборов Марк Карни был избран новым лидером правящей Либеральной партии Канады. 14 марта он официально вступил в должность премьер-министра Канады. В конце марта Карни обратился к генерал-губернатору страны Мэри Саймон с просьбой распустить парламент и назначить досрочные выборы на 28 апреля. В своей предвыборной программе Либеральная партия затрагивает вопрос о тарифах США на импорт продукции из Канады. Лидер партии Марк Карни заявил, что ответные пошлины Канады на импорт США останутся в силе до тех пор, пока Вашингтон не отменит импортные пошлины. В рамках предвыборных обещаний также говорится о снижении налогового бремени для домохозяйств самой низкой налоговой категории, отмене налога на товары и услуги для впервые приобретающих жилье стоимостью не более одного миллиона канадских долларов. Программа либералов также предполагает строительство инфраструктуры, которая диверсифицирует торговые отношения Канады по всему миру, создаст рабочие места и будет способствовать экономическому росту страны; развитие проектов в области природных ресурсов, которые отвечают национальным интересам; строительство доступного жилья. Карни выразил "непоколебимую поддержку Украине" и готовность продолжать оказание военной, экономической и гуманитарной помощи. В платформе Либеральной партии говорится о готовности и дальше вводить санкции против России, чтобы добиться прекращения огня в Украине. Как сообщает телеканал CTV, по итогам прошедших 28 апреля федеральных выборов побеждает правящая в Канаде Либеральная партия, возглавляемая действующим премьер-министром Марком Карни.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, канада, стефан дион, марк карни, джастин трюдо