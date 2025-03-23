https://ria.ru/20250323/premer-2006830153.html

Премьер Канады попросил генерал-губернатора распустить парламент

Премьер Канады попросил генерал-губернатора распустить парламент - РИА Новости, 23.03.2025

Премьер Канады попросил генерал-губернатора распустить парламент

Премьер-министр Канады Марк Карни в воскресенье заявил, что обратился к генерал-губернатору страны Мэри Саймон с просьбой распустить парламент и назначить... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T22:42:00+03:00

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2025-03-23T22:42:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. Премьер-министр Канады Марк Карни в воскресенье заявил, что обратился к генерал-губернатору страны Мэри Саймон с просьбой распустить парламент и назначить досрочные выборы на 28 апреля. "Я только что попросил генерал-губернатора распустить парламент и назначить федеральные выборы на 28 апреля. Нам нужно построить самую сильную экономику в G7. Нам нужно разобраться с тарифами президента (США Дональд - ред.) Трампа", - заявил Карни в соцсети X. Ранее газета Globe and Mail сообщила, что Карни решил назначить досрочные выборы на фоне благоприятных для него социологических данных: по подсчетам канадского телеканала CBC, Либеральная партия Карни набирает 37,8% поддержки, опережая Консервативную партию Пьера Пуальевра с 37,2%. При таком раскладе либералы могут получить 176 мест в парламенте, а консерваторы - 133. Новый премьер вступил в должность 14 марта на фоне нарастающего напряжения в отношениях с соседними США, вызванного не только торговой политикой Трампа, но и его угрозами сделать Канаду 51-м штатом США. Карни уже заявил, что его страна никогда не станет частью Соединенных Штатов, и изъявил готовность ко встрече с Трампом в случае, если тот продемонстрирует уважение к суверенитету Канады и будет готов обсуждать совместные подходы в сфере торговли. Предыдущему премьеру Канады Джастину Трюдо ранее пришлось уйти в отставку на фоне недовольства населения политикой его администрации по миграции и из-за высокой инфляции в стране. Политик занимал пост премьера в течение десяти лет.

https://ria.ru/20250322/kanada-2006614872.html

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в мире, канада, сша, марк карни, джастин трюдо, g7