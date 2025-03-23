Рейтинг@Mail.ru
Премьер Канады попросил генерал-губернатора распустить парламент - РИА Новости, 23.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:42 23.03.2025
https://ria.ru/20250323/premer-2006830153.html
Премьер Канады попросил генерал-губернатора распустить парламент
Премьер Канады попросил генерал-губернатора распустить парламент - РИА Новости, 23.03.2025
Премьер Канады попросил генерал-губернатора распустить парламент
Премьер-министр Канады Марк Карни в воскресенье заявил, что обратился к генерал-губернатору страны Мэри Саймон с просьбой распустить парламент и назначить... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T22:42:00+03:00
2025-03-23T22:42:00+03:00
в мире
канада
сша
марк карни
джастин трюдо
g7
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775749062_0:139:3072:1867_1920x0_80_0_0_09534c7ca71981c1e31bcf7ef4a6fca2.jpg
ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. Премьер-министр Канады Марк Карни в воскресенье заявил, что обратился к генерал-губернатору страны Мэри Саймон с просьбой распустить парламент и назначить досрочные выборы на 28 апреля. "Я только что попросил генерал-губернатора распустить парламент и назначить федеральные выборы на 28 апреля. Нам нужно построить самую сильную экономику в G7. Нам нужно разобраться с тарифами президента (США Дональд - ред.) Трампа", - заявил Карни в соцсети X. Ранее газета Globe and Mail сообщила, что Карни решил назначить досрочные выборы на фоне благоприятных для него социологических данных: по подсчетам канадского телеканала CBC, Либеральная партия Карни набирает 37,8% поддержки, опережая Консервативную партию Пьера Пуальевра с 37,2%. При таком раскладе либералы могут получить 176 мест в парламенте, а консерваторы - 133. Новый премьер вступил в должность 14 марта на фоне нарастающего напряжения в отношениях с соседними США, вызванного не только торговой политикой Трампа, но и его угрозами сделать Канаду 51-м штатом США. Карни уже заявил, что его страна никогда не станет частью Соединенных Штатов, и изъявил готовность ко встрече с Трампом в случае, если тот продемонстрирует уважение к суверенитету Канады и будет готов обсуждать совместные подходы в сфере торговли. Предыдущему премьеру Канады Джастину Трюдо ранее пришлось уйти в отставку на фоне недовольства населения политикой его администрации по миграции и из-за высокой инфляции в стране. Политик занимал пост премьера в течение десяти лет.
https://ria.ru/20250322/kanada-2006614872.html
https://ria.ru/20250310/kanada-2003982570.html
канада
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775749062_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_62abf81dc58d6f4d3b413d3b78965006.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, канада, сша, марк карни, джастин трюдо, g7
В мире, Канада, США, Марк Карни, Джастин Трюдо, G7
Премьер Канады попросил генерал-губернатора распустить парламент

Премьер Канады Карни попросил распустить парламент и назначить досрочные выборы

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. Премьер-министр Канады Марк Карни в воскресенье заявил, что обратился к генерал-губернатору страны Мэри Саймон с просьбой распустить парламент и назначить досрочные выборы на 28 апреля.
"Я только что попросил генерал-губернатора распустить парламент и назначить федеральные выборы на 28 апреля. Нам нужно построить самую сильную экономику в G7. Нам нужно разобраться с тарифами президента (США Дональд - ред.) Трампа", - заявил Карни в соцсети X.
Флажок на автомобиле посла Канады в России у здания МИД РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Канада запустит кампанию против пошлин США в 12 прореспубликанских штатах
22 марта, 02:30
Ранее газета Globe and Mail сообщила, что Карни решил назначить досрочные выборы на фоне благоприятных для него социологических данных: по подсчетам канадского телеканала CBC, Либеральная партия Карни набирает 37,8% поддержки, опережая Консервативную партию Пьера Пуальевра с 37,2%. При таком раскладе либералы могут получить 176 мест в парламенте, а консерваторы - 133.
Новый премьер вступил в должность 14 марта на фоне нарастающего напряжения в отношениях с соседними США, вызванного не только торговой политикой Трампа, но и его угрозами сделать Канаду 51-м штатом США. Карни уже заявил, что его страна никогда не станет частью Соединенных Штатов, и изъявил готовность ко встрече с Трампом в случае, если тот продемонстрирует уважение к суверенитету Канады и будет готов обсуждать совместные подходы в сфере торговли.
Предыдущему премьеру Канады Джастину Трюдо ранее пришлось уйти в отставку на фоне недовольства населения политикой его администрации по миграции и из-за высокой инфляции в стране. Политик занимал пост премьера в течение десяти лет.
Марк Карни - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Новый премьер Канады заявил, что страна никогда не станет частью США
10 марта, 02:02
 
В миреКанадаСШАМарк КарниДжастин ТрюдоG7
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала