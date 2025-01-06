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Трюдо уйдет в отставку после избрания нового лидера правящей партии - РИА Новости, 06.01.2025
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19:09 06.01.2025 (обновлено: 19:15 06.01.2025)
https://ria.ru/20250106/tryudo-1992683723.html
Трюдо уйдет в отставку после избрания нового лидера правящей партии
Трюдо уйдет в отставку после избрания нового лидера правящей партии - РИА Новости, 06.01.2025
Трюдо уйдет в отставку после избрания нового лидера правящей партии
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о намерении покинуть пост главы правительства и лидера Либеральной партии после избрания нового руководителя... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T19:09:00+03:00
2025-01-06T19:15:00+03:00
в мире
канада
джастин трюдо
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ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о намерении покинуть пост главы правительства и лидера Либеральной партии после избрания нового руководителя партии."На протяжении всей моей карьеры все успехи, которых я добился, стали возможны благодаря поддержке и воодушевлению со стороны моей семьи. Вчера за ужином я поделился этим решением с моими детьми, а сегодня делюсь им с вами: я намерен уйти с постов лидера Либеральной партии Канады и премьер-министра Канады, как только партия изберет нового руководителя", – заявил Трюдо, чье выступление транслировали все ведущие канадские телеканалы.Трюдо подчеркнул, что будет продолжать исполнять свои обязанности до завершения этого процесса.Ранее СМИ сообщали, что более 50 депутатов от Либеральной партии, лидером которой является нынешний премьер, пришли к единому мнению, что Джастин Трюдо должен покинуть пост. Лидер Новой демократической партии (НДП) Канады Джагмит Сингх также призвал Трюдо уйти в отставку и анонсировал голосование за вынесение вотума недоверия канадскому лидеру на следующем заседании Палаты общин.
https://ria.ru/20241231/ssha-1992081816.html
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в мире, канада, джастин трюдо
В мире, Канада, Джастин Трюдо
Трюдо уйдет в отставку после избрания нового лидера правящей партии

Трюдо заявил, что уйдет в отставку после избрания лидера Либеральной партии

© РИА Новости / Алекс Панциков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости / Алекс Панциков
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о намерении покинуть пост главы правительства и лидера Либеральной партии после избрания нового руководителя партии.
"На протяжении всей моей карьеры все успехи, которых я добился, стали возможны благодаря поддержке и воодушевлению со стороны моей семьи. Вчера за ужином я поделился этим решением с моими детьми, а сегодня делюсь им с вами: я намерен уйти с постов лидера Либеральной партии Канады и премьер-министра Канады, как только партия изберет нового руководителя", – заявил Трюдо, чье выступление транслировали все ведущие канадские телеканалы.
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Трюдо подчеркнул, что будет продолжать исполнять свои обязанности до завершения этого процесса.
Ранее СМИ сообщали, что более 50 депутатов от Либеральной партии, лидером которой является нынешний премьер, пришли к единому мнению, что Джастин Трюдо должен покинуть пост. Лидер Новой демократической партии (НДП) Канады Джагмит Сингх также призвал Трюдо уйти в отставку и анонсировал голосование за вынесение вотума недоверия канадскому лидеру на следующем заседании Палаты общин.
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