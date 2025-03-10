В Канаде выбрали нового премьера
Бывший глава ЦБ Канады Карни станет новым премьером после отставки Трюдо
© AP Photo / Chris J RatcliffeМарк Карни
© AP Photo / Chris J Ratcliffe
Марк Карни. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. Бывший глава центрального банка Канады Марк Карни избран новым лидером правящей партии либералов после отставки Джастина Трюдо, он станет новым премьер-министром страны, следует из партийного заявления в соцсети X.
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"Представляем нашего нового лидера либералов Марка Карни!" — сообщила партия после закрытого голосования.
После избрания он выступил с заявлением, что его страна никогда не станет частью США.
Карни считается талантливым экономистом, который смог уберечь экономику Канады от краха в финансовый кризис 2008 года. Заслуги на этом посту позволили ему впоследствии стать первым главой Банка Англии, родившимся за пределами Соединенного Королевства. На этом посту он прослужил до 2020 года, а затем получил назначение на должность спецпосланника ООН по вопросам, связанным с изменением климата и финансами.
Трюдо ранее объявил о планах покинуть пост премьер-министра на фоне недовольства политикой его администрации по миграции и из-за высокой инфляции в стране. Политик занимал пост главы правительства в течение десяти лет.
Аналитики отмечают, что после экономических проблем Канады и обострения отношений с США, кандидатура Карни и его успешный опыт работы с финансовыми кризисами может откликнуться у избирателей на предстоящих парламентских выборах, которые должны пройти до 20 октября этого года — точную дату должен будет определить новый премьер-министр.
Бывший вице-премьер страны Христя Фриланд, занимавшая также пост министра финансов в правительстве Трюдо, проиграла в соревновании с Карни. Она ушла в отставку после разногласий с Трюдо по поводу торговых отношений с США. Фриланд, проживавшая в Киеве в 1980-е годы, известна тем, что является одним из наиболее ярых сторонников Украины среди западных политиков, она неоднократно убеждала партнеров Канады ужесточить санкции против Москвы.