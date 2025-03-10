https://ria.ru/20250310/kanada-2003981725.html

В Канаде выбрали нового премьера

В Канаде выбрали нового премьера - РИА Новости, 10.03.2025

В Канаде выбрали нового премьера

Бывший глава центрального банка Канады Марк Карни избран новым лидером правящей партии либералов после отставки Джастина Трюдо, он станет новым... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T01:41:00+03:00

2025-03-10T01:41:00+03:00

2025-03-10T02:44:00+03:00

канада

в мире

марк карни

джастин трюдо

оон

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ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. Бывший глава центрального банка Канады Марк Карни избран новым лидером правящей партии либералов после отставки Джастина Трюдо, он станет новым премьер-министром страны, следует из партийного заявления в соцсети X."Представляем нашего нового лидера либералов Марка Карни!" — сообщила партия после закрытого голосования.После избрания он выступил с заявлением, что его страна никогда не станет частью США.Трюдо ранее объявил о планах покинуть пост премьер-министра на фоне недовольства политикой его администрации по миграции и из-за высокой инфляции в стране. Политик занимал пост главы правительства в течение десяти лет.Аналитики отмечают, что после экономических проблем Канады и обострения отношений с США, кандидатура Карни и его успешный опыт работы с финансовыми кризисами может откликнуться у избирателей на предстоящих парламентских выборах, которые должны пройти до 20 октября этого года — точную дату должен будет определить новый премьер-министр.Бывший вице-премьер страны Христя Фриланд, занимавшая также пост министра финансов в правительстве Трюдо, проиграла в соревновании с Карни. Она ушла в отставку после разногласий с Трюдо по поводу торговых отношений с США. Фриланд, проживавшая в Киеве в 1980-е годы, известна тем, что является одним из наиболее ярых сторонников Украины среди западных политиков, она неоднократно убеждала партнеров Канады ужесточить санкции против Москвы.

https://ria.ru/20250307/tryudo-2003679109.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

канада, в мире, марк карни, джастин трюдо, оон, сша