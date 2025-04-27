https://ria.ru/20250427/vakhta-2013740167.html

Исследование показало самые востребованные профессии вахтовиков в России

Исследование показало самые востребованные профессии вахтовиков в России - РИА Новости, 27.04.2025

Исследование показало самые востребованные профессии вахтовиков в России

Водители возглавили рейтинг самых востребованных профессий для вахтовиков в РФ, следом за ними разнорабочие и машинисты, следует из исследования консалтинговой... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T23:52:00+03:00

2025-04-27T23:52:00+03:00

2025-04-27T23:52:00+03:00

общество

россия

трудоустройство

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водитель

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Водители возглавили рейтинг самых востребованных профессий для вахтовиков в РФ, следом за ними разнорабочие и машинисты, следует из исследования консалтинговой компании "Киберия" (Cyberia), которое есть в распоряжении РИА Новости. "Киберия" исследовала рынок труда в России и вакансии для работы вахтовым методом. Аналитики изучили данные на российских сайтах по поиску работы за период с апреля 2024 года по апрель 2025 года. Исследование приурочено ко Дню вахтовика. Этот профессиональный праздник тружеников вахтового метода отмечается в России 27 апреля. Работодатели за год опубликовали 1 083 711 вакансию для работы вахтовым методом. Из них 97,8% в России, а 2,2% - Казахстан, Белоруссия, Киргизия, Узбекистан, Азербайджан, Грузия. Медианная зарплата в России составляет 150 937 рублей, тогда как в других странах предлагаемая зарплата - от 95 690 до 160 000 рублей. Общее количество профессий для вахтовиков насчитывает 168 позиций. Самой популярной среди работодателей стала профессия водителя (18% всех вакансий). В топ-5 также вошли разнорабочий (11,1%), машинист (9,5%), сварщик (7,3%), упаковщик/комплектовщик (6,2%). При этом в конце списка копирайтер/редактор/корректор, казначей, журналист/корреспондент, андеррайтер, специалист по взысканию задолженности. Компании готовы трудоустраивать соискателей без опыта работы – это 245 582 вакансии (около 23% от общего числа опубликованных вакансий). Опыт от одного года до трех лет требуется для 578 123 вакансий (около 53%), опыт от трех до шести лет – 228 480 вакансий (около 22%), опыт более шести лет – 7 837 вакансий (около 1%).

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общество, россия, трудоустройство, работа, авто, водитель