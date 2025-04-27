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Историк заявил о готовности Запада реализовать на Украине нацистский план - РИА Новости, 27.04.2025
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07:30 27.04.2025 (обновлено: 07:46 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/plan-2013653656.html
Историк заявил о готовности Запада реализовать на Украине нацистский план
Историк заявил о готовности Запада реализовать на Украине нацистский план - РИА Новости, 27.04.2025
Историк заявил о готовности Запада реализовать на Украине нацистский план
Советский Союз 83 года назад проинформировал другие страны о плане гитлеровской Германии под условным названием "Ольденбург" по разграблению оккупированной... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T07:30:00+03:00
2025-04-27T07:46:00+03:00
украина
германия
ссср
вячеслав молотов
йозеф геббельс
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Советский Союз 83 года назад проинформировал другие страны о плане гитлеровской Германии под условным названием "Ольденбург" по разграблению оккупированной территории СССР, и в том числе Украины; сейчас Запад, похоже, готов реализовать на Украине аналогичный сценарий, такое мнение высказал РИА Новости историк спецслужб, эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев. Утром 27 апреля 1942 года послам и посланникам стран, с которыми Советский Союз имел дипломатические отношения, была направлена многостраничная нота народного комиссара иностранных дел СССР Вячеслава Молотова "О чудовищных злодеяниях, зверствах и насилиях немецко-фашистских захватчиков в оккупированных советских районах и об ответственности германского правительства и командования за эти преступления". "Частями Красной армии захвачен подлинник секретного документа "рейхсмаршала германской империи" Геринга под названием: "Директивы по руководству экономикой во вновь оккупируемых восточных областях (зелёная папка)", - говорилось в ноте. "Эти "директивы" гитлеровского правительства изданы, как это видно из текста документа, непосредственно перед самым нападением Германии на Советский Союз и предназначены "для ориентации военного руководства и военно-экономических инстанций в экономических задачах в подлежащих занятию восточных областях", - пояснил Матвеев. В газете "Правда" от 4 мая 1942 года отдельные фрагменты этой ноты повторялись уже в статье под заголовком "Зелёная папка Геринга". "И в ноте, и в статье речь шла о так называемом плане "Ольденбург". Под таким кодовым названием был подготовлен экономический подраздел директивы № 21 "Барбаросса" – плана операции по нападению нацистской Германии на СССР и его оккупации", - отметил эксперт. Он объяснил, почему план "Ольденбург" вошел в историю как "Зеленая папка Геринга". "Поскольку материалы "Ольденбурга" сброшюрованы в твердую обложку грязно-зеленого цвета (подлинник хранится в Государственном архиве Российской Федерации), а его разработку по поручению Гитлера осуществлял именно Герман Геринг, с подачи советских пропагандистов данный документ получил название "Зеленая папка Геринга". Это же название позже фигурировало в материалах Международного военного трибунала в Нюрнберге и прочно закрепилось в современной историографии", - добавил Матвеев. В данном сборнике директив и распоряжений определялись важнейшие задачи германского нападения на СССР в экономической сфере. "Согласно приказам фюрера, – говорилось в них, – необходимо принять все меры к немедленному и полному использованию оккупированных областей в интересах Германии. Получить для Германии как можно больше продовольствия и нефти – такова главная экономическая цель кампании. Наряду с этим германской промышленности должны быть даны и прочие сырьевые продукты из оккупированных областей". Рейхсмаршал Геринг, непосредственно руководивший штабом "Ольденбург", который был призван координировать использование Третьим рейхом всех запасов сырья и крупных промышленных предприятий на территории между Вислой и Уралом, по этому поводу писал: "На Востоке я намерен грабить, и грабить эффективно. Всё, что может быть пригодно для немцев на Востоке, должно быть молниеносно извлечено и доставлено в Германию". В докладной записке о совещании 28 февраля 1941 года у начальника экономического управления Верховного командования Вооруженными силами Германии генерал-майора Георга Томаса по вопросу о создании штаба "Ольденбург" говорилось: "Главная задача организации будет состоять в реквизиции сырья и в вступлении во владение всеми важными предприятиями. Для выполнения последней задачи целесообразно привлечь с самого начала надежных лиц из немецких концернов, так как только с помощью их опыта с самого начала может проводиться успешная работа (например, по бурому углю, руде, химии, нефти)". Планировалось децентрализовать экономически и сделать аграрно-сырьевым придатком Германии всю захваченную вермахтом территорию европейской части СССР, которая делилась на четыре экономических инспектората - Ленинград, Москва, Киев, Баку - и 23 экономических комендатуры, а также 12 бюро, рассказал Матвеев. "Ключевое место в плане отводилось Украине в лице инспектората Киев, кодовое название "Баден", состоящего из хозяйственных команд в городах Львов, Киев, Кишинев, Одесса, Харьков, Днепропетровск, Сталино (ныне Донецк), Ростов, Сталинград (ныне Волгоград), с филиалами в городах Севастополь, Керчь, Воронеж и Курск", - уточнил Матвеев. По его словам, обращает на себя внимание включение в инспекторат "Киев" ряда исконно российских городов. "Уж не отсюда ли тянутся истоки прошлогоднего указа (Владимира - ред.) Зеленского "Об исторически населенных украинцами территориях России", где идет речь о разработке в будущем плана "по сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации, в том числе и на исторически населенных ими землях", к числу которых без зазрения совести отнесены Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области?" - сказал собеседник агентства. Матвеев напомнил, на что рассчитывали на оккупированной Украине другие гитлеровские бонзы. "Я выжму из этой страны всё до последнего, – заявлял рейхскомиссар Украины Эрих Кох. – Мы должны осознавать, что самый мелкий немецкий работник расово и биологически в тысячу раз превосходит местное население". А за неделю до нападения на СССР рейхсминистр пропаганды Йозеф Геббельс написал в своем дневнике: "Итак, вперед! Богатые поля Украины манят". "Но, поскольку экономический план "Ольденбург" был элементом плана "Барбаросса", который в части, касающейся стратегии "молниеносной войны", потерпел, как известно, фиаско осенью 1941 года, руководство нацистской Германии вынуждено было спуститься "с неба на землю". С учетом реальных результатов кампании 1941 года на советско-германском фронте оно разработало новый директивный документ под названием "Общие основы экономической политики в оккупированных восточных областях", - сказал Матвеев. В этом документе, фигурировавшем на Нюрнбергском процессе, говорилось: "Во всей экономической работе главным является производство продовольствия и добыча сырья. При помощи дешевой себестоимости продукции, при сохранении низкого жизненного уровня местного населения ставится цель достичь наиболее высокого выпуска продукции для снабжения рейха и остальных европейских стран. Таким путем наряду с возможно более широким покрытием европейских потребностей в продовольствии и сырье будут одновременно открыты источники прибылей для рейха, которые позволят в течение немногих десятилетий покрыть существенную часть расходов, сделанных для финансирования войны, щадя при этом как можно более немецких налогоплательщиков". "Чем больше мы будем поставлять в Россию (под Россией в документе понималась вся оккупированная территория СССР - ред.) продуктов повседневного обихода, тем больше мы сможем извлечь из нее сырья, чтобы тем больше была разница между стоимостями этого обмена, и тем быстрее мы выплатим свои военные долги", - указывалось в документе. Эксперт провел параллель с сегодняшним днем. "Похоже, сегодня на территории Украины Запад реализует новый план "Ольденбург"... Так, выступая недавно на Форуме новых технологий в Варшаве премьер-министр Республики Польша Дональд Туск заявил: "Мы и весь мир при возможности будем помогать в восстановлении Украины. Но мы уже не будем помогать наивным образом. Не будет так, что Польша будет солидарна, а другие будут зарабатывать на восстановлении Украины. Мы будем солидарны, и мы будем на этом зарабатывать, и мы будем жестко отстаивать польские интересы и интересы польских фирм", – напомнил собеседник агентства.
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украина, германия, ссср, вячеслав молотов, йозеф геббельс, великая отечественная война (1941-1945)
Украина, Германия, СССР, Вячеслав Молотов, Йозеф Геббельс, Великая Отечественная война (1941-1945)
Историк заявил о готовности Запада реализовать на Украине нацистский план

Историк Матвеев: Запад готов реализовать на Украине план гитлеровской Германии

© РИА Новости / Александр Капустянский | Перейти в медиабанкКрасноармейцы в освобожденном городе Каменец-Подольский.
Красноармейцы в освобожденном городе Каменец-Подольский. - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости / Александр Капустянский
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Советский Союз 83 года назад проинформировал другие страны о плане гитлеровской Германии под условным названием "Ольденбург" по разграблению оккупированной территории СССР, и в том числе Украины; сейчас Запад, похоже, готов реализовать на Украине аналогичный сценарий, такое мнение высказал РИА Новости историк спецслужб, эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев.
Утром 27 апреля 1942 года послам и посланникам стран, с которыми Советский Союз имел дипломатические отношения, была направлена многостраничная нота народного комиссара иностранных дел СССР Вячеслава Молотова "О чудовищных злодеяниях, зверствах и насилиях немецко-фашистских захватчиков в оккупированных советских районах и об ответственности германского правительства и командования за эти преступления". "Частями Красной армии захвачен подлинник секретного документа "рейхсмаршала германской империи" Геринга под названием: "Директивы по руководству экономикой во вновь оккупируемых восточных областях (зелёная папка)", - говорилось в ноте.
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"Эти "директивы" гитлеровского правительства изданы, как это видно из текста документа, непосредственно перед самым нападением Германии на Советский Союз и предназначены "для ориентации военного руководства и военно-экономических инстанций в экономических задачах в подлежащих занятию восточных областях", - пояснил Матвеев.
В газете "Правда" от 4 мая 1942 года отдельные фрагменты этой ноты повторялись уже в статье под заголовком "Зелёная папка Геринга".
"И в ноте, и в статье речь шла о так называемом плане "Ольденбург". Под таким кодовым названием был подготовлен экономический подраздел директивы № 21 "Барбаросса" – плана операции по нападению нацистской Германии на СССР и его оккупации", - отметил эксперт.
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Он объяснил, почему план "Ольденбург" вошел в историю как "Зеленая папка Геринга".
"Поскольку материалы "Ольденбурга" сброшюрованы в твердую обложку грязно-зеленого цвета (подлинник хранится в Государственном архиве Российской Федерации), а его разработку по поручению Гитлера осуществлял именно Герман Геринг, с подачи советских пропагандистов данный документ получил название "Зеленая папка Геринга". Это же название позже фигурировало в материалах Международного военного трибунала в Нюрнберге и прочно закрепилось в современной историографии", - добавил Матвеев.
В данном сборнике директив и распоряжений определялись важнейшие задачи германского нападения на СССР в экономической сфере. "Согласно приказам фюрера, – говорилось в них, – необходимо принять все меры к немедленному и полному использованию оккупированных областей в интересах Германии. Получить для Германии как можно больше продовольствия и нефти – такова главная экономическая цель кампании. Наряду с этим германской промышленности должны быть даны и прочие сырьевые продукты из оккупированных областей".
Рейхсмаршал Геринг, непосредственно руководивший штабом "Ольденбург", который был призван координировать использование Третьим рейхом всех запасов сырья и крупных промышленных предприятий на территории между Вислой и Уралом, по этому поводу писал: "На Востоке я намерен грабить, и грабить эффективно. Всё, что может быть пригодно для немцев на Востоке, должно быть молниеносно извлечено и доставлено в Германию".
В докладной записке о совещании 28 февраля 1941 года у начальника экономического управления Верховного командования Вооруженными силами Германии генерал-майора Георга Томаса по вопросу о создании штаба "Ольденбург" говорилось: "Главная задача организации будет состоять в реквизиции сырья и в вступлении во владение всеми важными предприятиями. Для выполнения последней задачи целесообразно привлечь с самого начала надежных лиц из немецких концернов, так как только с помощью их опыта с самого начала может проводиться успешная работа (например, по бурому углю, руде, химии, нефти)".
Планировалось децентрализовать экономически и сделать аграрно-сырьевым придатком Германии всю захваченную вермахтом территорию европейской части СССР, которая делилась на четыре экономических инспектората - Ленинград, Москва, Киев, Баку - и 23 экономических комендатуры, а также 12 бюро, рассказал Матвеев.
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"Ключевое место в плане отводилось Украине в лице инспектората Киев, кодовое название "Баден", состоящего из хозяйственных команд в городах Львов, Киев, Кишинев, Одесса, Харьков, Днепропетровск, Сталино (ныне Донецк), Ростов, Сталинград (ныне Волгоград), с филиалами в городах Севастополь, Керчь, Воронеж и Курск", - уточнил Матвеев.
По его словам, обращает на себя внимание включение в инспекторат "Киев" ряда исконно российских городов.
"Уж не отсюда ли тянутся истоки прошлогоднего указа (Владимира - ред.) Зеленского "Об исторически населенных украинцами территориях России", где идет речь о разработке в будущем плана "по сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации, в том числе и на исторически населенных ими землях", к числу которых без зазрения совести отнесены Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области?" - сказал собеседник агентства.
Матвеев напомнил, на что рассчитывали на оккупированной Украине другие гитлеровские бонзы.
"Я выжму из этой страны всё до последнего, – заявлял рейхскомиссар Украины Эрих Кох. – Мы должны осознавать, что самый мелкий немецкий работник расово и биологически в тысячу раз превосходит местное население". А за неделю до нападения на СССР рейхсминистр пропаганды Йозеф Геббельс написал в своем дневнике: "Итак, вперед! Богатые поля Украины манят".
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"Но, поскольку экономический план "Ольденбург" был элементом плана "Барбаросса", который в части, касающейся стратегии "молниеносной войны", потерпел, как известно, фиаско осенью 1941 года, руководство нацистской Германии вынуждено было спуститься "с неба на землю". С учетом реальных результатов кампании 1941 года на советско-германском фронте оно разработало новый директивный документ под названием "Общие основы экономической политики в оккупированных восточных областях", - сказал Матвеев.
В этом документе, фигурировавшем на Нюрнбергском процессе, говорилось: "Во всей экономической работе главным является производство продовольствия и добыча сырья. При помощи дешевой себестоимости продукции, при сохранении низкого жизненного уровня местного населения ставится цель достичь наиболее высокого выпуска продукции для снабжения рейха и остальных европейских стран. Таким путем наряду с возможно более широким покрытием европейских потребностей в продовольствии и сырье будут одновременно открыты источники прибылей для рейха, которые позволят в течение немногих десятилетий покрыть существенную часть расходов, сделанных для финансирования войны, щадя при этом как можно более немецких налогоплательщиков".
"Чем больше мы будем поставлять в Россию (под Россией в документе понималась вся оккупированная территория СССР - ред.) продуктов повседневного обихода, тем больше мы сможем извлечь из нее сырья, чтобы тем больше была разница между стоимостями этого обмена, и тем быстрее мы выплатим свои военные долги", - указывалось в документе.
Эксперт провел параллель с сегодняшним днем.
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"Похоже, сегодня на территории Украины Запад реализует новый план "Ольденбург"... Так, выступая недавно на Форуме новых технологий в Варшаве премьер-министр Республики Польша Дональд Туск заявил: "Мы и весь мир при возможности будем помогать в восстановлении Украины. Но мы уже не будем помогать наивным образом. Не будет так, что Польша будет солидарна, а другие будут зарабатывать на восстановлении Украины. Мы будем солидарны, и мы будем на этом зарабатывать, и мы будем жестко отстаивать польские интересы и интересы польских фирм", – напомнил собеседник агентства.
 
УкраинаГерманияСССРВячеслав МолотовЙозеф ГеббельсВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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